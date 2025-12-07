Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 9 người

Văn Khoa
Văn Khoa
07/12/2025 15:18 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha tuyên bố đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến tại thủ đô Phnom Penh, theo cổng thông tin Fresh News hôm nay 7.12.

Theo thông báo do Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đưa lên mạng xã hội, vào ngày 6.12, các lực lượng phối hợp từ Cơ quan An ninh, Cơ quan Di trú và Thanh tra Cảnh sát Quận Russey Keo đã đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến khả nghi nằm ở khu Borey Piphup Thmey thuộc Phnom Penh.

Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 9 người- Ảnh 1.

Những nghi phạm bị bắt trong cuộc đột kích vào một trung tâm lừa đảo khả nghi ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 6.12

Ảnh: Chụp màn hình Fresh News

Trong cuộc đột kích đó, giới chức đã bắt giữ 7 công dân Hàn Quốc (trong đó có 2 phụ nữ) và 2 người Campuchia đang làm tài xế. Giới chức còn tịch thu 6 máy tính xách tay, 4 máy tính bàn, 6 màn hình, 8 máy tính bảng iPad và một số thiết bị khác.

Những thiết bị bị tịch thu đang được kiểm tra và phân tích pháp y sơ bộ để xác định bằng chứng về hoạt động phạm tội.

Cũng theo Bộ trưởng Sar, cuộc đột kích trên là "một bằng chứng mới" thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng Campuchia trong cuộc chiến toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến.

Bộ trưởng Sar nhấn mạnh rằng hoạt động lừa đảo trực tuyến là "những hành vi phạm tội mới, phức tạp, có liên quan" do các mạng lưới có tổ chức và những kẻ chủ mưu hoạt động ở nhiều quốc gia điều hành.

Ông còn nhấn mạnh rằng việc trấn áp hiệu quả không chỉ đòi hỏi sự cảnh giác từ chính quyền Campuchia mà còn cần sự chia sẻ thông tin chuyên nghiệp với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, theo Fresh News.

