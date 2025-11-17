Hàn Quốc có kết quả pháp y vụ sinh viên bị tra tấn đến chết tại Campuchia

Sinh viên Hàn Quốc họ Park (22 tuổi) được tìm thấy bên trong một chiếc xe gần núi Bokor ở tỉnh Kampot (Campuchia) vào ngày 8.8, gần 3 tuần sau khi nạn nhân nói với gia đình là ra nước ngoài dự một triển lãm. Cảnh sát Campuchia khi đó phát hiện nhiều dấu hiệu tra tấn như vết bầm tím và thương tích trên khắp cơ thể nạn nhân.

Tro cốt của sinh viên họ Park bị tra tấn đến chết tại Campuchia được đưa về nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAIEL BUSINESS

Ngày 20.10, một tổ quan chức của Hàn Quốc và Campuchia tiến hành khám nghiệm tử thi tại nhà xác ở Phnom Penh. Các chuyên gia pháp y đã hoàn tất các xét nghiệm chất độc và mô tại Hàn Quốc trước khi xác nhận nguyên nhân tử vong.

Theo tờ The Korea Herald, cảnh sát Hàn Quốc ngày 16.11 đã chia sẻ báo cáo pháp y cuối cùng từ Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc (NFS), kết luận rằng nạn nhân tử vong do sốc chấn thương, với những thương tích rõ ràng trên cơ thể, phù hợp với việc bị tấn công trong thời gian dài.

NFS nói không có bằng chứng nạn nhân bị đâm, nội tạng bị lấy mất. Lực lượng pháp y không phát hiện chất cấm trong cơ thể nạn nhân, loại trừ khả năng ma túy có thể là một phần dẫn đến tử vong.

Xác định nghi phạm chính vụ sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng ở Campuchia

Một đoạn video được lan truyền trước đó cho thấy nam sinh viên có vẻ bị ép sử dụng ma túy. Mặc dù không phát hiện chất cấm, cơ quan pháp y cũng lưu ý rằng nếu nạn nhân sử dụng một liều lượng nhỏ, hoặc thời gian từ khi sử dụng cho đến lúc xét nghiệm quá lâu, các dấu vết có thể đã biến mất.

Campuchia đã truy tố 3 công dân Trung Quốc với cáo buộc liên quan cái chết của sinh viên Park. Nhóm này bị bắt vào ngày 10.10 nhưng hai nghi phạm chính, gồm một người mang hai quốc tịch Hàn Quốc-Trung Quốc họ Li, vẫn còn lẩn trốn.

Vụ án đã trở thành tâm điểm của tình trạng buôn người, lừa đảo trong khu vực. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết trong 8 tháng đầu năm, đã có 330 vụ bắt cóc ở nước ngoài liên quan công dân nước này được báo cáo, trong khi cả năm 2024 chỉ có 220 vụ. Nhiều trường hợp liên quan các mạng lưới tội phạm điều hành lừa đảo tại Campuchia và một số nước trong khu vực.