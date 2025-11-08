Campuchia bắt hơn 600 người nước ngoài tại 2 địa điểm lừa đảo trực tuyến

Cuộc đột kích vào hai địa điểm bị nghi có liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến nói trên đã được phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokha xác nhận vào tối ngày 7.11, theo tờ Khmer Times hôm nay 8.11.

Một địa điểm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia bị cảnh sát đột kích gần đây Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times



Cuộc đột kích do một nhóm công tác thuộc Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến của Bộ Nội vụ Campuchia, phối hợp với Cảnh sát Quốc gia và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng thực hiện vào ngày 4.11.

Trong chiến dịch đó, ông Touch cho hay mục tiêu đầu tiên là một tòa nhà tại làng Bavet Kandal, dẫn đến việc phát hiện tổng cộng 57 người mang 6 quốc tịch khác nhau, trong đó có 12 người Campuchia làm việc trong lĩnh vực vệ sinh, an ninh và phiên dịch.

Mục tiêu thứ hai là một tòa nhà đôi 9 tầng trên đường Kampong Spean, cũng nằm trong làng Bavet Kandal, dẫn đến việc phát hiện tổng cộng 601 người nước ngoài mang 4 quốc tịch.

Ông Touch cho biết thêm sau khi kiểm tra, giới chức đã kết luận địa điểm đầu tiên là nơi thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến dưới chiêu bài mạo danh cảnh sát để đe dọa nạn nhân. Còn địa điểm thứ hai thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến dưới chiêu bài đầu tư lợi nhuận cao, tạo hình ảnh giao dịch ngân hàng giả, đăng ký tham gia các giải chạy bộ giả, và sử dụng công nghệ AI để làm giả video và hình ảnh nhằm đánh cắp danh tính, theo ông Touch.

Cũng theo ông Touch, trong 9 tháng đầu của năm 2025, Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã điều tra và triệt phá 48 vụ gian lận sử dụng hệ thống công nghệ và trục xuất tổng cộng 2.722 người nước ngoài khỏi Campuchia.