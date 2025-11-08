Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia bắt hơn 600 người nước ngoài tại 2 địa điểm lừa đảo trực tuyến

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2025 15:16 GMT+7

Ít nhất 658 nghi phạm, chủ yếu là người nước ngoài, đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào hai địa điểm liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng của Campuchia.

Cuộc đột kích vào hai địa điểm bị nghi có liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến nói trên đã được phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokha xác nhận vào tối ngày 7.11, theo tờ Khmer Times hôm nay 8.11.

- Ảnh 1.

Một địa điểm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia bị cảnh sát đột kích gần đây

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Cuộc đột kích do một nhóm công tác thuộc Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến của Bộ Nội vụ Campuchia, phối hợp với Cảnh sát Quốc gia và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng thực hiện vào ngày 4.11.

Trong chiến dịch đó, ông Touch cho hay mục tiêu đầu tiên là một tòa nhà tại làng Bavet Kandal, dẫn đến việc phát hiện tổng cộng 57 người mang 6 quốc tịch khác nhau, trong đó có 12 người Campuchia làm việc trong lĩnh vực vệ sinh, an ninh và phiên dịch.

Mục tiêu thứ hai là một tòa nhà đôi 9 tầng trên đường Kampong Spean, cũng nằm trong làng Bavet Kandal, dẫn đến việc phát hiện tổng cộng 601 người nước ngoài mang 4 quốc tịch.

Ông Touch cho biết thêm sau khi kiểm tra, giới chức đã kết luận địa điểm đầu tiên là nơi thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến dưới chiêu bài mạo danh cảnh sát để đe dọa nạn nhân. Còn địa điểm thứ hai thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến dưới chiêu bài đầu tư lợi nhuận cao, tạo hình ảnh giao dịch ngân hàng giả, đăng ký tham gia các giải chạy bộ giả, và sử dụng công nghệ AI để làm giả video và hình ảnh nhằm đánh cắp danh tính, theo ông Touch.

Cũng theo ông Touch, trong 9 tháng đầu của năm 2025, Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã điều tra và triệt phá 48 vụ gian lận sử dụng hệ thống công nghệ và trục xuất tổng cộng 2.722 người nước ngoài khỏi Campuchia.

'Không thể đổ lỗi một mình Campuchia' về lừa đảo trực tuyến

Tin liên quan

Thái Lan bắt 42 người Trung Quốc bị nghi chuẩn bị sang Campuchia để lừa đảo

Thái Lan bắt 42 người Trung Quốc bị nghi chuẩn bị sang Campuchia để lừa đảo

Giới chức Thái Lan thông báo họ tin rằng 42 người Trung Quốc bị bắt giữ tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Chanthaburi tối 4.11 đang chuẩn bị vượt biên sang Campuchia để tham gia hoạt động lừa đảo qua các cuộc gọi.

Đài Loan bắt 25 người liên quan tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

Một sòng bạc ở Campuchia bị đột kích, 23 người nước ngoài bị bắt

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo trực tuyến campuchia người nước ngoài Đột kích đầu tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận