Thái Lan bắt 42 người Trung Quốc bị nghi chuẩn bị sang Campuchia để lừa đảo

Tờ Bangkok Post ngày 6.11 đưa tin một đội cảnh sát đã đột kích khu nghỉ dưỡng ở khu Thap Sai thuộc huyện Pong Nam Ron (tỉnh Chanthaburi, Thái Lan) lúc 20 giờ ngày 4.11 sau khi được báo động về một nhóm người Trung Quốc đang làm thủ tục nhận phòng nhưng có dấu hiệu đáng ngờ.

Cảnh sát tìm kiếm bằng chứng trong căn phòng tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Pong Nam Ron thuộc tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) vào tối 4.11, sau khi bắt giữ 42 công dân Trung Quốc bị nghi ngờ chuẩn bị sang Campuchia để tham gia hoạt động lừa đảo Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Đội cảnh sát đã lục soát 11 phòng và phát hiện 42 công dân Trung Quốc đến từ miền bắc Thái Lan và làm thủ tục nhận phòng vào chiều 4.11, và đang chuẩn bị vượt biên sang Campuchia.

Cuộc đột kích đã phát hiện một lượng lớn thiết bị điện tử, cho thấy nhóm này có thể là một phần của mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia, theo Bangkok Post. Trong số tang vật bị thu giữ có 215 điện thoại di động, 11 máy tính xách tay, tiền mặt trị giá tổng cộng 807.000 baht (hơn 650 triệu đồng) và 10 thẻ SIM Myanmar.

Cảnh sát đã khởi tố 38 người về tội nhập cảnh trái phép và 4 người khác với các tội danh liên quan. Tất cả đã bị bàn giao cho các điều tra viên tại đồn cảnh sát Pong Nam Ron để tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý.

Phía Trung Quốc chưa có phản ứng.

Cảnh sát xuất nhập cảnh cho hay giới chức đang tiếp tục điều tra để xác định những kẻ chủ mưu đằng sau hành vi của nhóm người Trung Quốc. Mục đích là để xác định liệu nhóm này có liên quan một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia hay một tổ chức buôn người sử dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển hay không.

Chính quyền Myanmar đã tăng cường trấn áp các băng nhóm lừa đảo trong những tuần gần đây, và đã có một số vụ bắt giữ nghi phạm ở miền bắc Thái Lan. Việc trấn áp và bắt giữ nghi phạm lừa đảo trực tuyến được cho là đã khiến các nhóm tội phạm khác chuyển hướng đến Campuchia.

Chính phủ Campuchia đã phát động một chiến dịch trấn áp chưa từng có trên toàn quốc đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, nhằm duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội. Theo Ủy ban Đặc biệt Chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, vương quốc này đã bắt giữ hơn 3.400 nghi phạm lừa đảo trực tuyến trong 4 tháng qua.