Việt Nam có thể đoạt HCV đầu tiên ở môn nào tại SEA Games 33?

Taekwondo, jujitsu mở hàng HCV?

Thể thao VN sẽ đồng loạt ra quân ở 20 môn thi đấu trong ngày 10.12, trong đó có 6 môn các VĐV của chúng ta có cơ hội giành HCV. Đầu tiên phải kể đến taekwondo (tranh tài ở Bangkok) với 6 nội dung quyền, vốn là thế mạnh của đội tuyển VN. Từ 11 giờ, Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà thi đấu nội dung đôi hỗn hợp. Lúc 13 giờ, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc thi đấu đồng đội nam. Đồng đội nữ với Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Thị Kim Hà thi lúc 14 giờ. Cuối cùng là đồng đội hỗn hợp tự do với 3 nam, 3 nữ sẽ thi lúc 15 giờ. Nội dung nào kết thúc mới chuyển sang nội dung tiếp theo, nên nếu các VĐV taekwondo thi đấu tốt, đoàn VN nhiều khả năng sẽ có HCV ngay buổi trưa 10.12. Trong số này, kinh nghiệm từng giành 7 chức vô địch thế giới, 5 kỳ SEA Games liên tiếp có huy chương (HCV ở 2 kỳ SEA Games 31, 32) của Nguyễn Thiên Phụng sẽ góp phần tăng hy vọng đáng kể cho taekwondo VN.

VĐV Nguyễn Thị Hương của môn đua thuyền canoeing

Môn đua thuyền canoeing thi đấu gần khu vực thành phố biển Pattaya cũng nhiều khả năng có HCV vào khoảng sau 15 giờ ngày 10.12. Trong 6 nội dung chung kết gồm 4 nội dung cự ly ngắn và 2 nội dung vượt chướng ngại vật, niềm hy vọng lớn nhất đặt vào Nguyễn Thị Hương, tuyển thủ từng giành đến 5 HCV tại SEA Games 31 và giành suất dự Olympic Paris 2024. Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương tranh tài nội dung thuyền đôi C2 500 m. Ngoài ra, tay chèo Phạm Hồng Quân ở nội dung thuyền đơn C1 500 m cũng có thể tạo bất ngờ. Vòng loại khởi tranh vào 9 giờ và chung kết 15 giờ. Hy vọng cặp "song Hương" sẽ giành HCV.

Môn thi thứ 3 thể thao VN có thể giành HCV ở ngày đầu tiên là jujitsu khi có đến 6 nội dung chung kết, gồm 4 đối kháng và 2 song đấu, bắt đầu từ 9 giờ. Trong đó nội dung song đấu tranh huy chương ngay trong buổi sáng, còn đối kháng với 4 hạng cân 52 kg và 63 kg nữ, 62 và 77 kg nam sẽ đấu vòng loại từ 9 giờ, đấu chung kết lúc 17 giờ. Niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào võ sĩ Đào Hồng Sơn (hạng 62 kg nam), người đã giành 2 HCV SEA Games 31, 32 và đang là nhà vô địch thế giới. Ngoài ra, Vũ Thị Anh Thư ở hạng cân 63 kg nữ cũng được đặt nhiều hy vọng.

Đường đua xanh chờ hat-trick vàng

Vòng loại môn bơi với 6 nội dung thi đấu từ 9 giờ và chung kết từ 18 giờ ngày 10.12. VN sẽ tham gia các nội dung 100 m ngửa, 100 m tự do, 200 m hỗn hợp nam và 200 m bướm, 50 m ếch và tiếp sức 4 x 100 m tự do nữ. Trọng tâm sẽ đặt vào các kình ngư nam. Trong đó Trần Hưng Nguyên, người từng giành 2 HCV cá nhân tại SEA Games 31, 32, sẽ có cơ hội bảo vệ HCV ở cự ly sở trường 200 m hỗn hợp. Trong buổi tập làm quen bể bơi tại Bangkok vào hôm qua, Hưng Nguyên chia sẻ khát vọng sẽ lập hat-trick vàng liên tiếp ở 3 kỳ SEA Games. Ngoài ra, kình ngư mang hai dòng máu VN - Pháp Lương Jeremie Loic Nimo, từng giành 2 HCĐ 50 m và 100 m tự do nam, cũng kỳ vọng đổi màu huy chương.

Trần Hưng Nguyên tập buổi đầu tiên tại Thái Lan ngày 8.12 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Môn bi sắt có 4 nội dung, thi đấu từ 9 giờ và chung kết lúc 16 giờ. Các bi thủ nữ vẫn được đặt nhiều kỳ vọng vì mới đây bộ ba nữ VN đã giành ngôi vô địch thế giới tại Pháp sau khi thắng Thái Lan cũng như đoạt HCB giải vô địch Đông Nam Á tại Malaysia. Những VĐV giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Thi, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thúy Kiều... được chờ đợi sẽ giành huy chương.

Cũng trong ngày 10.12, môn xe đạp địa hình đổ đèo tranh tài tại Chonburi lúc 9 giờ 30 với 3 VĐV Bùi Văn Nhất, Nguyễn Thị Huyền Trang và Chảo Ông Lủ Phim. HLV Lê Nguyễn Thành Nhân nhận định đây là môn thi đấu hết sức gian nan, đòi hỏi ý chí, nghị lực và cả sự may mắn. Hy vọng VN sẽ có huy chương nhưng khó giành HCV.