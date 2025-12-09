'Đường đua xanh' tại SEA Games 33 long lanh, nhưng chưa hoàn thiện 100%

Bể bơi nằm trong Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) đã hoàn tất các hạng mục cơ bản, sẵn sàng phục vụ các kình ngư tranh tài tại SEA Games 33.
Tính đến ngày 8.12, BTC SEA Games 33 gần như xử lý xong các hạng mục chính cũng như trang trí, dọn dẹp xong ở các khu vực trước và trong bể bơi. Các khu vực nhà vệ sinh, tường... được sơn, sửa lại nên nhìn còn rất mới. Thậm chí, mùi sơn còn phảng phất quanh khu vực thi đấu.
Đội tuyển bơi Việt Nam có 16 tuyển thủ sẽ tranh tài ở 34/38 nội dung bơi trong nhà. Bên cạnh đó, đội sẽ tham dự 3 nội dung bơi ngoài trời và thành tích đặt ra từ 5 đến 7 HCV. Chỉ tiêu HCV của đội bơi Việt Nam được đặt vào các nội dung cá nhân của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn và nội dung đồng đội nam tự do tiếp sức. Tại SEA Games 33, môn bơi sẽ khởi tranh từ 10-15.12 và trong từng ngày thi đấu đều có các nội dung tranh HCV.
