'Đường đua xanh' tại SEA Games 33 long lanh, nhưng chưa hoàn thiện 100%

Tính đến ngày 8.12, BTC SEA Games 33 gần như xử lý xong các hạng mục chính cũng như trang trí, dọn dẹp xong ở các khu vực trước và trong bể bơi. Các khu vực nhà vệ sinh, tường... được sơn, sửa lại nên nhìn còn rất mới. Thậm chí, mùi sơn còn phảng phất quanh khu vực thi đấu.

Cổng chào SEA Games được đặt phía trước cung thể thao dưới nước. Ngay bên cạnh là tấm bia tưởng niệm Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) đã băng hà vào tối 24.10 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là bể bơi phụ, nằm ngay bên cạnh bể bơi chính (nơi thi đấu). Các VĐV thường khởi động, làm nóng cơ trước khi vào bể bơi chính ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại đây, một số công nhân còn phải làm việc ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tất cả công nhân hối hả để hoàn tất mọi công việc trước ngày thi đấu chính thức (10.12) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đèn LED kích thước lớn cũng đã được lắp để theo dõi thành tích của VĐV ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phòng điều khiển LED với nhiều thiết bị chuyên dụng được đặt ngay cạnh bể bơi. Các nhân viên đã sẵn sàng phục vụ SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các bục xuất phát cũng được lắp đặt và rất chắc chắn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trên khán đài, một nhân viên siết lại ốc vít cho một số chiếc ghế còn bị lỏng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người còn lại kiểm tra xem ghế đã chắc chắn hay chưa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ghế tựa, ghế salon được bố trí ở khu VIP ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kình ngư Trần Hưng Nguyên đánh giá bể bơi này có đáy phẳng, nên lực cản lớn hơn một chút so với các bể bơi khác. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề lớn với các VĐV bơi lội Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các tình nguyện viên, nhân viên được cán bộ Liên đoàn bơi lội Thái Lan hướng dẫn cặn kẽ để công tác phục vụ SEA Games 33 diễn ra tốt nhất ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà vệ sinh gần như mới hoàn toàn tại bể bơi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển bơi Việt Nam có 16 tuyển thủ sẽ tranh tài ở 34/38 nội dung bơi trong nhà. Bên cạnh đó, đội sẽ tham dự 3 nội dung bơi ngoài trời và thành tích đặt ra từ 5 đến 7 HCV. Chỉ tiêu HCV của đội bơi Việt Nam được đặt vào các nội dung cá nhân của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn và nội dung đồng đội nam tự do tiếp sức. Tại SEA Games 33, môn bơi sẽ khởi tranh từ 10-15.12 và trong từng ngày thi đấu đều có các nội dung tranh HCV.