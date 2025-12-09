Nóng: Sai sót rất nghiêm trọng về hình ảnh lãnh thổ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33

BTC SEA Games 33 lại mắc lỗi nghiêm trọng

Tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra vào tối 9.12, trong phần trình diễn nghệ thuật, BTC SEA Games 33 của nước chủ nhà Thái Lan đã sử dụng kỹ xảo hình ảnh mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực. Tuy nhiên, khi đến phần hiển thị bản đồ Việt Nam, hình ảnh được trình chiếu chỉ bao gồm phần đất liền, thiếu hoàn toàn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng chỉ có phần đất liền ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sai sót này nhanh chóng được nhiều người theo dõi livestream lễ khai mạc phát hiện.

Không chỉ vậy, ở phần giới thiệu các kỳ SEA Games trước, BTC còn chiếu SEA Games 1997 tổ chức tại Indonesia nhưng lại hiển thị nhầm cờ Singapore. Trước đó, BTC cũng từng bị chỉ trích vì nhầm Quốc kỳ Việt Nam và Lào trong lịch thi đấu futsal nữ, song vẫn chưa có lời xin lỗi chính thức.

Hiển thị tên Indonesia nhưng cờ lại của Singapore ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên BTC SEA Games 33 mắc lỗi liên quan đến yếu tố nhận diện của các quốc gia thành viên. Trước thời điểm đại hội khai mạc, BTC từng đăng tải lịch thi đấu môn futsal nữ nhưng lại nhầm cờ Việt Nam thành cờ Thái Lan, đồng thời nhầm cờ Lào thành cờ Indonesia. Ngay sau khi phát hiện sai sót, BTC chỉ âm thầm xóa lịch thi đấu khỏi fanpage, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay lời xin lỗi chính thức nào.

Những sự cố liên tiếp này khiến dư luận trong khu vực đặt câu hỏi về mức độ cẩn trọng và chuyên nghiệp của BTC SEA Games 33, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến bản đồ, quốc kỳ hay biểu tượng quốc gia luôn đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối để tránh những hiểu lầm không đáng có.



