Khác biệt giữa người có vợ và người còn độc thân ở U.23 Việt Nam

Chiều 9.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện vào khung giờ quen thuộc, khoảng 15 giờ 30. Thời điểm đó, Bangkok vẫn còn rất nắng. Khi hoạt động ngoài trời dưới thời tiết này, người bình thường hay bôi kem chống nắng để bảo vệ da. Tuy nhiên, đa số cầu thủ quen với việc "phơi thóc" nên không cần dùng. Nhưng với Thanh Nhàn, một cầu thủ đã lập gia đình thì khác. Anh luôn ra sân với một lớp kem chống nắng, giúp chân sút của CLB PVF-CAND trở nên nổi bật.

Trời nắng khiến HLV Kim Sang-sik phải đeo kính râm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Làn da sạm đen của Lê Phát và Nguyễn Tân (từ trái sang) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quốc Việt cũng tương tự ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng Thanh Nhàn thì khác, gương mặt anh trở nên nổi bật hơn khi bôi kem chống nắng ẢNH ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rất dễ nhận ra Thanh Nhàn dù các bài tập khiến cầu thủ U.23 Việt Nam phải di chuyển, hoán đổi vị trí liên tục. Đúng là khác biệt của người đã lập gia đình! ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thanh Nhàn. Vợ anh là Ngọc Lan, đã đồng hành cùng chân sút quê Tây Ninh một khoảng thời gian dài trước khi cả hai đi đến hôn nhân ẢNH: FBNV

Hiện tại, Thanh Nhàn là một trong các chân sút chủ lực của U.23 Việt Nam. Anh được kỳ vọng tỏa sáng, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chinh phục HCV SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiện tại, đội U.23 Việt Nam có tinh thần thoải mái, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đội U.23 Việt Nam tạm đứng nhì. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm, bằng Malaysia nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với +3). Những diễn biến ở bảng A, C mang đến lợi thế cho đội U.23 Việt Nam khi chúng ta chỉ cần hòa là vào bán kết. Tuy nhiên, Văn Khang và các đồng đội đặt mục tiêu đánh bại Malaysia. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala.