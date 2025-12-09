Khác biệt giữa người có vợ và người còn độc thân ở U.23 Việt Nam

Chiều 9.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện vào khung giờ quen thuộc, khoảng 15 giờ 30. Thời điểm đó, Bangkok vẫn còn rất nắng. Khi hoạt động ngoài trời dưới thời tiết này, người bình thường hay bôi kem chống nắng để bảo vệ da. Tuy nhiên, đa số cầu thủ quen với việc "phơi thóc" nên không cần dùng. Nhưng với Thanh Nhàn, một cầu thủ đã lập gia đình thì khác. Anh luôn ra sân với một lớp kem chống nắng, giúp chân sút của CLB PVF-CAND trở nên nổi bật.
Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đội U.23 Việt Nam tạm đứng nhì. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm, bằng Malaysia nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với +3). Những diễn biến ở bảng A, C mang đến lợi thế cho đội U.23 Việt Nam khi chúng ta chỉ cần hòa là vào bán kết. Tuy nhiên, Văn Khang và các đồng đội đặt mục tiêu đánh bại Malaysia. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala.
