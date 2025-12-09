Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Sao 1,91 m 'bở hơi tai' vì những cú đá sấm sét của cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc

Đồng Nguyên Khang
09/12/2025 17:20 GMT+7
09/12/2025 17:20 GMT+7

Chiều 9.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC để chuẩn bị cho cuộc đấu quyết định với Malaysia ở lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Trong đó, các thủ môn phải đối mặt với bài tập khó.

Đội U.23 Việt Nam tập luyện lúc 15 giờ 30. Trời nắng, nhiệt độ tại Bangkok khoảng 31 độ C nhưng vẫn mát mẻ nhờ những cơn gió. Trước khi đến những bài tập chiến thuật, 3 thủ môn của U.23 Việt Nam đã phải rất vất vả trong bài tập cùng HLV Lee Won-jae (cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc đã từng vào bán kết World Cup 2002).

- Ảnh 1.

Từ rìa vòng cấm địa, HLV thủ môn Lee Won-jae tung những cú sút rất uy lực, khiến Trung Kiên "rêm tay" khi ôm bóng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 2.

Không chỉ vậy, những cú đá của cựu tuyển thủ Hàn Quốc còn rất hiểm hóc. Biểu cảm của Trung Kiên cho thấy cú đá khó như thế nào

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng

- Ảnh 3.

Sao trẻ HAGL bay người hết cỡ nhưng cũng khó cản cú đá đưa bóng về phía góc thượng khung thành

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 4.

Trung Kiên liên tục xoa tay vì ê ẩm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 5.

Việc phải bay người hết cỡ khiến Trung Kiên thấm mệt

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 6.

Nguyễn Tân...

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 7.

... và cả Cao Văn Bình cũng không thoát khỏi màn thử thách này

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 8.

HLV Lee Won-jae 'nắn gân' học trò

- Ảnh 9.

Trong khi đó, các cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện quyết tâm, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với Malaysia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

- Ảnh 10.

HLV Kim Sang-sik cho các học trò luyện thêm đánh đầu bởi không chiến là điểm mạnh của đội U.23 Malaysia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau các bài khởi động, đội U.23 Việt Nam tiếp tục rèn chiến thuật. HLV Kim Sang-sik luyện thêm các bài riêng biệt tạo ra bất ngờ cũng như khắc chế đối thủ. Trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. 

