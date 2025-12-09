Sao 1,91 m 'bở hơi tai' vì những cú đá sấm sét của cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc

Đội U.23 Việt Nam tập luyện lúc 15 giờ 30. Trời nắng, nhiệt độ tại Bangkok khoảng 31 độ C nhưng vẫn mát mẻ nhờ những cơn gió. Trước khi đến những bài tập chiến thuật, 3 thủ môn của U.23 Việt Nam đã phải rất vất vả trong bài tập cùng HLV Lee Won-jae (cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc đã từng vào bán kết World Cup 2002).

Từ rìa vòng cấm địa, HLV thủ môn Lee Won-jae tung những cú sút rất uy lực, khiến Trung Kiên "rêm tay" khi ôm bóng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không chỉ vậy, những cú đá của cựu tuyển thủ Hàn Quốc còn rất hiểm hóc. Biểu cảm của Trung Kiên cho thấy cú đá khó như thế nào ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sao trẻ HAGL bay người hết cỡ nhưng cũng khó cản cú đá đưa bóng về phía góc thượng khung thành ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung Kiên liên tục xoa tay vì ê ẩm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việc phải bay người hết cỡ khiến Trung Kiên thấm mệt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Tân... ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

... và cả Cao Văn Bình cũng không thoát khỏi màn thử thách này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Lee Won-jae 'nắn gân' học trò

Trong khi đó, các cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện quyết tâm, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cho các học trò luyện thêm đánh đầu bởi không chiến là điểm mạnh của đội U.23 Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau các bài khởi động, đội U.23 Việt Nam tiếp tục rèn chiến thuật. HLV Kim Sang-sik luyện thêm các bài riêng biệt tạo ra bất ngờ cũng như khắc chế đối thủ. Trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala.