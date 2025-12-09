Sao 1,91 m 'bở hơi tai' vì những cú đá sấm sét của cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc

Đội U.23 Việt Nam tập luyện lúc 15 giờ 30. Trời nắng, nhiệt độ tại Bangkok khoảng 31 độ C nhưng vẫn mát mẻ nhờ những cơn gió. Trước khi đến những bài tập chiến thuật, 3 thủ môn của U.23 Việt Nam đã phải rất vất vả trong bài tập cùng HLV Lee Won-jae (cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc đã từng vào bán kết World Cup 2002).
Sau các bài khởi động, đội U.23 Việt Nam tiếp tục rèn chiến thuật. HLV Kim Sang-sik luyện thêm các bài riêng biệt tạo ra bất ngờ cũng như khắc chế đối thủ. Trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala.
