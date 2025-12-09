Sao Malaysia tức tốc về nước vì cha dượng qua đời, vắng mặt trận đại chiến U.23 Việt Nam?

Ngày 7.12, cha dượng của Haqimi Azim Rosli là ông Shahrol Asikin Shariff đột quỵ. Tình trạng của ông đang trong tình trạng nguy kịch và luôn được các bác sĩ theo dõi sát sao. Haqimi Azim Rosli được thông báo về vụ việc nhưng anh không thể trở về vì đội U.23 Malaysia sắp có trận đấu quan trọng tại vòng bảng SEA Games 33, gặp U.23 Việt Nam (ngày 11.12).

Tuy nhiên, trong sáng ngày 9.12, Haqimi Azim Rosli nhận được thông báo cha dượng của anh đã qua đời. Trên trang cá nhân, ngôi sao U.23 Malaysia xác nhận vụ việc qua dòng chia sẻ: “Tôi muốn thông báo với mọi người rằng cha tôi đã qua đời sáng nay".

“Sự ra đi của ông là một bất ngờ lớn và khó khăn đối với gia đình chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ đó là ý nguyện của Allah. Tôi cầu xin mọi người hãy cầu nguyện cho người cha quá cố - cầu xin Allah tha thứ cho tội lỗi của ông, chấp nhận mọi việc ông làm và ban cho ông một nơi an nghỉ tuyệt vời. Đồng thời, xin hãy cầu nguyện để gia đình chúng tôi có thêm nghị lực và sức mạnh vượt qua thời điểm khó khăn này. Cảm ơn mọi người đã cầu nguyện và ủng hộ", Haqimi Azim Rosli bày tỏ.

Haqimi Azim Rosli (7) hiện đã rời đội để trở về Malaysia ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo truyền thông Malaysia, ban huấn luyện U.23 Malaysia cũng được thông báo về sự việc. Đồng thời, HLV trưởng Nafuzi Zain cũng đồng ý để Haqimi Azim Rosli trở về quê hương, dự tang lễ.

Trên trang X trưa 9.12, nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena xác nhận: “Haqimi Azim Rosli đã được phép trở về quê hương để dự tang lễ, sau lễ cầu nguyện Zohor. Cầu thủ mang áo số 7 của U.23 Malaysia rời đội trong cấp tốc và hiện đã có mặt ở sân bay. Cầu mong mọi việc suôn sẻ với Haqimi Azim Rosli”.

Sau 2 lượt đấu tại bảng B, SEA Games 33, U.23 Malaysia hiện có 3 điểm, bằng với U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của “Mãnh hổ Mã Lai” tạm xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +1). Ở lượt đấu cuối, diễn ra vào ngày 11.12, U.23 Malaysia sẽ quyết đấu với U.23 Việt Nam để phân định ngôi đầu, cũng như xác định tấm vé vào thẳng bán kết.

Trước trận đấu quan trọng của U.23 Malaysia, trang Metro đánh giá: “Haqimi Azim Rosli được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trước khi giúp Malaysia đánh bại Lào 4–1 ở trận ra quân. Sau 3 điểm ở trận đấu đó, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào trận đấu với U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng cao với sự việc vừa xảy ra Haqimi Azim Rosli sẽ vắng mặt ở trận “chung kết bảng” này.

Đây sẽ là bài toán khó cho HLV Nafuzi Zain trong việc xoay chuyển sơ đồ tấn công trước U.23 Việt Nam. Ngoài vắng ngôi sao có sự đột biến lớn là Haqimi Azim Rosli, ở cánh đối diện, tiền đạo Fergus Tierney cũng chắc chắn không góp mặt”.

Hai cánh của U.23 Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn khi Haqimi Azim Rosli không thể ra sân ẢNH: NHẬT THỊNH