Xem U.23 Việt Nam đấu giải U.23 châu Á trên kênh nào khi K+ ngừng hoạt động trong nước?

6 đội Việt Nam tranh tài ở các giải châu Á

Trong năm tới, sẽ có 6 đội tuyển của bóng đá Việt Nam tham dự các vòng chung kết (VCK) bóng đá châu lục, gồm đội tuyển U.23 Việt Nam, đội tuyển U.17 nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển U.20 nữ, đội tuyển U.17 nữ và đội tuyển futsal nam.

Sau SEA Games 33, U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, kênh truyền hình K+ nắm giữ bản quyền phát sóng các giải đấu nói trên. Tuy nhiên, hiện tại kênh truyền hình này sẽ rút khỏi thị trường trong nước từ ngày 1.1.2026. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra với người hâm mộ, rằng họ sẽ xem các đội tuyển của bóng đá Việt Nam tranh tài với các đội mạnh tại châu Á, ở đâu?

Có thể, bản quyền phát sóng các giải đấu châu Á, có sự tham dự của các đại diện bóng đá Việt Nam, sẽ được các bên tính toán lại. Không loại trừ khả năng có kênh khác muốn tiếp quản việc phát sóng các trận đấu có đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là giải U.23 châu Á 2026, nơi có sự hiện diện của U.23 Việt Nam.

Sức hút của bóng đá nội hiện rất lớn

Đây là một trong những đội bóng được người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay. Đội tuyển U.23 Việt Nam đang thi đấu tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Nếu đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thành công ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á (khả năng này rất cao), sức hút của đội sẽ càng lớn, hiệu ứng mà đội tuyển U.23 Việt Nam tạo ra cũng rất cao, rất dễ cho các kênh truyền hình thu lại lợi nhuận lớn, nếu các nhà đài đầu tư vào việc mua bản quyền phát sóng giải U.23 châu Á, có sự hiện diện của U.23 Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự VCK giải châu Á vào năm sau Ảnh: VFF

Với các đội khác, như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, U.17 nam, U.20 và U.17 nữ, đội tuyển futsal nam, cho dù sức hút của các đội này không lớn như đội U.23 Việt Nam, nhưng trong một số thời điểm cụ thể, họ vẫn được người hâm mộ bóng đá trong nước quan tâm. Các đội nói trên vẫn có thể gây bất ngờ tại các VCK châu Á, và đây là điều được người hâm mộ bóng đá trong nước chờ đợi.