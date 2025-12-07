16 đội tranh tài hấp dẫn giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam

Bất phân thắng bại ở giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam

Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam diễn ra từ ngày 7.12.2025 đến 11.1.2026, thu hút 16 đội tham gia, chia làm 4 bảng. Trong đó bảng A có: Triệu Sơn FC, Nghi Sơn FC, Bá Thước FC, Như Xuân FC; Bảng B gồm: Nông Cống FC, Thiệu Hóa, Yên Định, Quảng Xương; Bảng C: Thọ Xuân FC, TP.Thanh Hóa, Cẩm Thủy, Sầm Sơn và Bảng D: Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Như Thanh FC.

Các đội tham dự lễ khai mạc giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng BTC giải chia sẻ: "Phải nói rằng giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam lần này là mùa giải đặc biệt nhất trong lịch sử 12 lần tổ chức. Giải đấu mang thông điệp tri ân và lưu dấu các địa danh trực thuộc tỉnh nhà trước khi sáp nhập. Giải đấu cũng là nơi kết nối những người yêu thể thao, đam mê bóng đá. Đặc biệt hơn, thông qua giải đấu BTC mong muốn giới thiệu văn hoá, hình ảnh con người xứ Thanh đến với bạn bè trong và ngoài nước".

Tranh tài quyết liệt ở ngày khai mạc giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Tổng giải thưởng của giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam là hơn 100 triệu đồng. Trong đó đội vô địch nhận 40 triệu đồng, á quân nhận 20 triệu, hạng ba nhận 10 triệu đồng. Ngoài ra BTC còn trao các danh hiệu cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc.

Sau lễ khai mạc diễn ra lượt trận đầu tiên của giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam với nhiều cặp đấu hấp dẫn, gay cấn. Ở trận khai mạc, đội Nghi Sơn bất phân thắng bại 1-1 với đội Triệu Sơn, đội Bá Thước cũng chia điểm với đội Như Xuân sau trận hòa 2-2.







