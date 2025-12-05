‘Cơn lốc đường biên’ Đoàn Văn Hậu trở lại, báo Indonesia và HLV Polking ca ngợi hết lời

V ĂN H ẬU NHẬN MƯA LỜI KHEN

Trên sân Thunder Castle, Văn Hậu được ra sân từ đầu, chơi trọn vẹn 90 phút và khiến người hâm mộ bắt đầu hy vọng vào việc hậu vệ trái đẳng cấp bậc nhất lịch sử bóng đá VN tính đến nay trở lại mạnh mẽ. Anh tranh chấp quyết liệt, không ngại va chạm, thể hiện khả năng đọc tình huống thông minh. Số 5 của CLB Công an Hà Nội cũng có nhiều đường chuyền xuyên tuyến chính xác, những pha tạt bóng chất lượng.

Trang Timnas Indonesia dành lời khen cho Văn Hậu, đánh giá những cuộc đối đầu tiếp theo giữa đội tuyển VN và Indonesia sẽ hấp dẫn hơn nếu ngôi sao này trở lại. Tuntat Vinitmanoon, PV đài Thairath (Thái Lan) trực tiếp tác nghiệp trận đấu này, cũng đánh giá rất cao Văn Hậu. "Cậu ấy đá rất hay dù vừa trải qua một khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu. Tôi tin Hậu có thể chơi hay hơn nữa. Hậu cần thêm một chút thời gian để lấy lại sự tự tin vốn có", Tuntat nói với PV Thanh Niên.

Văn Hậu đã rất nỗ lực để có thể trở lại sân cỏ sau chấn thương viêm điểm bám gân gót chân Achilles ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

"Đáng kinh ngạc", "tuyệt vời" là những mỹ từ HLV Alexandre Polking dành cho Văn Hậu khi bắt đầu cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên. Ông chia sẻ: "Sau 30 tháng không thi đấu, việc chơi như vậy trong một trận đấu ở đẳng cấp cao là quá xuất sắc. Cậu ấy có tất cả mọi thứ. Kỹ năng, tố chất thủ lĩnh, tinh thần mạnh mẽ, chuyền bóng tốt, phòng ngự rất tốt, không chiến tốt trong các tình huống cố định và tạt bóng ấn tượng". Về sự cạnh tranh giữa Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh, HLV Polking chia sẻ: "Chúng tôi có thể sử dụng cả 2 cùng lúc. Tùy từng thời điểm, từng đối thủ, tôi sẽ đưa ra phương án phù hợp".

Đ ỘI TUYỂN VN CŨNG HƯỞNG LỢI

Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ là tin vui cho CLB Công an Hà Nội mà còn mang đến hy vọng cho đội tuyển VN. Trong giai đoạn gần đây, khả năng tấn công, kiểm soát của "Những chiến binh sao vàng" không thực sự hiệu quả. Văn Vĩ, Cao Pendant Quang Vinh chơi khá ổn, nhưng vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của Văn Hậu khi anh ở đỉnh cao phong độ. Văn Hậu không chỉ giúp hàng thủ trở nên chắc chắn mà còn giúp toàn đội kiểm soát bóng, tấn công mạnh mẽ hơn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, anh thường xuyên di chuyển vào trung lộ để hỗ trợ triển khai tấn công, dựa trên khả năng chuyền bóng và óc quan sát sắc sảo. Điều này giúp giải quyết tình trạng các tiền đạo như Tiến Linh, Tuấn Hải… đói bóng, nhất là khi đội tuyển VN chạm trán những đối thủ chơi phòng ngự chủ động, lùi sâu. Hơn nữa, thể hình và khả năng không chiến của Văn Hậu còn là vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định.

Sự góp mặt của Văn Hậu sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án tấn công chất lượng cao, cân bằng sức mạnh giữa hai cánh, đồng thời tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương. Khi một hậu vệ cánh có thể tấn công hiệu quả như Văn Hậu, đó không chỉ là sự bổ sung về mặt nhân sự mà còn là nâng cấp về mặt chiến thuật cho toàn đội. Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, với sự trở lại của ngôi sao 25 tuổi, đội tuyển VN sẽ sớm tìm lại được sự đột biến và hiệu quả trong lối chơi tấn công của mình.