Chờ Đoàn Văn Hậu tái xuất đội tuyển Việt Nam

Những bước chạy mạnh mẽ, sự chủ động trong tranh chấp và khả năng chịu tải cao cho thấy ngày trở lại sân cỏ đỉnh cao của Đoàn Văn Hậu - cầu thủ 26 tuổi đang rất gần.

Đoàn Văn Hậu chơi xông xáo trong trận giao hữu ở Singapore ẢNH: CLB CAHN

Đoàn Văn Hậu k HÔNG CÒN ĐAU GÓT CHÂN

Hình ảnh Đoàn Văn Hậu đeo băng đội trưởng, chơi xông xáo ngay từ đầu trận tạo cảm giác dần yên tâm cho người hâm mộ. Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng anh được HLV Polking trao cơ hội, nhưng khác biệt nằm ở thời lượng và khối lượng thi đấu. Đối thủ Lion City Sailors sở hữu nền tảng thể hình và tốc độ tốt, buộc Văn Hậu phải di chuyển với cường độ cao. Xin được nhắc lại, Hậu bị chấn thương dai dẳng ở gót chân, khiến anh rời xa bóng đá đỉnh cao suốt 2 năm qua. Khi trở lại thi đấu ở trận giao hữu gặp đội Hà Nội hồi giữa tháng 10 và trận gặp CLB Singapore, thông tin rất quan trọng là anh không bị đau, không bị tái phát chấn thương, gót chân đáp ứng tốt thời gian thi đấu 65 phút.

Theo kế hoạch, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn cần thêm 1 - 2 bài kiểm tra nữa trước khi ông Polking có thể điền tên anh vào danh sách thi đấu giai đoạn 2 V-League 2025 - 2026. Những trận giao hữu kéo dài 90 phút hoặc các buổi tập đối kháng cường độ cao của CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ là thước đo quan trọng. Nếu tiếp tục vượt qua được các bài test, anh có thể được sử dụng từng bước tại V-League, AFC Champions League Two hay giải các CLB Đông Nam Á. Không loại trừ khả năng anh sẽ tái xuất đội tuyển VN ngay đợt hội quân tháng 3 năm sau.

M ẢNH GHÉP QUAN TRỌNG

Từ năm 2018 - 2022, Văn Hậu luôn là một trong những hậu vệ trái hay nhất VN. Anh giữ vai trò then chốt trong những giai đoạn thành công nhất của đội Hà Nội FC, CAHN, U.23 VN và đội tuyển VN. Kể từ khi chia tay Văn Hậu, Hà Nội FC loay hoay tìm người thay thế tương xứng. CLB CAHN phải chiêu mộ Cao Pendant Quang Vinh để tạm thời lấp khoảng trống ở biên trái. Đội tuyển VN cũng liên tục xoay tua nhân sự mà chưa tìm được phương án ổn định. Bóng đá VN không thiếu hậu vệ trái nhưng quả là rất khó tìm một hậu vệ có khả năng công thủ toàn diện, mạnh mẽ trong tranh chấp, sút xa tốt và luôn tạo ưu thế trong các tình huống cố định như Hậu. Chưa kể với chiều cao lý tưởng (1,85 m), anh còn có lợi thế đặc biệt trong những pha không chiến.

Văn Hậu đeo băng đội trưởng CLB CAHN khi thi đấu giao hữu tại Singapore

Vì thế, sự trở lại của Văn Hậu trong năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt lớn. Với đội CAHN, HLV Polking có thêm phương án chất lượng để xoay tua cùng Quang Vinh, nhất là khi đội bóng ngành công an phải thi đấu trên 4 mặt trận cả trong nước lẫn quốc tế. Với đội tuyển VN, hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026 vào cuối tháng 7 sẽ càng vững vàng hơn nếu Hậu đạt thể trạng tốt nhất và được thầy Kim triệu tập. Từ những gì Hậu đã thể hiện trong 65 phút tại Singapore, người hâm mộ có lý do để tin rằng ngày anh trở lại sân cỏ đỉnh cao không còn xa. Và khi anh thực sự tái xuất, cả CLB CAHN lẫn đội tuyển VN chắc chắn sẽ mạnh mẽ và giàu giải pháp hơn ở hành lang trái.