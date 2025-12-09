Taekwondo sẵn sàng 'khui vàng' cho Việt Nam, lộ diện người thay 'hot girl' Châu Tuyết Vân

Taekwondo đặt chân đến Thái Lan, tự tin mở hàng thành công tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ảnh: NVCC

Taekwondo: Quyền biểu diễn sẵn sàng tiếp bước Châu Tuyết Vân

Sáng ngày 8.12, đoàn taekwondo Việt Nam đã đặt chân đến Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33. Đặc biệt, các võ sĩ của chúng ta sẵn sàng cho mục tiêu mở hàng thành công chiến dịch săn vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ở SEA Games 33 môn taekwondo sẽ tranh tài tổng cộng 20 bộ huy chương từ ngày 10 - 13.12, trong đó Việt Nam đăng ký tham dự 10 nội dung đối kháng và 4 nội dung quyền, với mục tiêu giành 3-4 HCV.

Riêng ngày 10.12 taekwondo Việt Nam sẽ đấu chung kết 4 nội dung biểu diễn quyền bao gồm quyền sáng tạo, quyền tiêu chuẩn đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ.

Hot girl làng võ Châu Tuyết Vân sẽ cổ vũ các đàn em tại SEA Games 33 ảnh: tư liệu

Đây sẽ là kỳ đại hội đầu tiên chúng ta không còn "hot girl làng võ" Châu Tuyết Vân trong đội hình. Tuy nhiên, với các bước trẻ hóa gối đầu bài bản, đây được xác định là nội dung thế mạnh của Việt Nam.

Do đó, đội biểu diễn quyền Việt Nam vẫn đặt chỉ tiêu đoạt 2 HCV, quyết tâm mở hàng thành công cho chiến dịch săn 110 HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với lực lượng là các nữ võ sĩ Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Y Bình.

Sức bật mới nội dung đối kháng

Đặt ra chỉ tiêu 3-4 HCV ở SEA Games 33, thời gian qua taekwondo Việt Nam đã được đầu tư mạnh với các đợt tập huấn của đội đối kháng nam (tại Iran) và đối kháng nữ (Hàn Quốc).

Taekwondo Việt Nam quyết tâm đoạt từ 3-4 HCV tại SEA Games 33 ảnh: NVCC

Trong ngày 11.12, những VĐV chủ lực như Nguyễn Thị Mai (46kg) và Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam) hứa hẹn sẽ mang về thêm tin vui cho Taekwondo Việt Nam.

Việc đương kim vô địch thế giới và Olympic của nước chủ nhà Thái Lan, VĐV kỳ cựu Wongpattanakit Panipak giải nghệ sẽ mở ra cơ hội để Trương Thị Kim Tuyền (49 kg nữ) tấn công vào tấm HCV SEA Games.

Nhìn chung, nội dung đối kháng của taekwondo Việt Nam đặt niềm tin vào Lý Hồng Phúc (HCV tại SEA Games 32), hay Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Bạc Thị Khiêm (67 kg nữ, HCĐ ASIAD 19 năm 2023), Trần Thị Ánh Tuyết (57 kg nữ, HCB SEA Games 32)…

Tuyển thủ Bạc Thị Khiêm từng đoạt HCĐ nội dung đối kháng 67 kg tại ASIAD 19 năm 2023 ảnh: tư liệu

Taekwondo Việt Nam kỳ vọng đợt tập huấn tại Iran từ 4-24.11 cùng HLV Erfan Heydarl (Iran) sẽ giúp cải thiện bản lĩnh thi đấu cho đội đối kháng nam gồm Nguyễn Hồng Trọng, Đinh Công Khoa, Lê Tuấn, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Khoa.

Trong số này Nguyễn Hồng Trọng (54 kg nam) đang phát triển rất tốt, còn Lê Tuấn hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ sau khi đánh bại Phạm Đăng Quang (HCV SEA Games 32) ở giải vô địch quốc gia 2025.

Sau khi trắng vàng dù vào đến 4 trận chung kết tại SEA Games 32, đội đối kháng nữ gồm 5 võ sĩ Nguyễn Thị Mai, Trương Thị Kim Tuyền, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Ánh Tuyết và Bạc Thị Khiêm đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và gặt hái nhiều tiến bộ.