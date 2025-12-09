HLV Mai Đức Chung: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng Myanmar bằng tất cả những gì có thể'

Đội tuyển nữ Việt Nam không có đường lùi, phải tấn công mạnh mẽ hơn và ghi bàn

Buổi tập của thầy trò HLV Mai Đức Chung sáng 9.12 diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng. Đội hình chính trận gặp Philippines do HLV Đoàn Minh Hải hướng dẫn được tập thả lỏng, chạy nhẹ quanh sân, còn các cầu thủ dự bị tiếp tục tập sức nhanh với các pha chuyền ngắn một chạm trong không gian hẹp dưới sự dẫn dắt của HLV thể lực Cerdic. Bên ngoài sân HLV Mai Đức Chung quan sát từng vị trí, từng con người. Chốc chốc ông lại đi tới đi lui với nhiều đăm chiêu suy nghĩ.

HLV Mai Đức Chung đang tính kế sách thắng Myanmar ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy tâm trạng mọi người vẫn chưa hết sốc sau trận thua Philippines, nhưng ông Chung đã khuyên nhủ trước buổi tập là phải tập trung tối đa cho trận đấu tới, phải đảm bảo tinh thần thật tốt và thể lực một cách đầy đủ nhất. "Chúng ta đang rơi vào tình cảnh khó khăn ở bảng B. Nhưng càng khó khăn chúng ta càng phải chứng minh ý chí và nghị lực của mình một cách mạnh mẽ nhất trước Myanmar".

Tiền vệ Bích Thùy chia sẻ về tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Philippines đáng tiếc

HLV Mai Đức Chung động viên căn dặn đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, người cầm lái đội tuyển nữ bộc bạch: "Đến giờ chúng tôi vẫn còn tiếc về trận thua chiều qua. Cay đắng thật, hiệp 2 mình chơi tốt hơn nhiều, gây sóng gió liên tục với cơ hội ghi bàn đều có từ mọi hướng. Họ hầu như không có một pha gây khó nào cho Kim Thanh, nhưng lại ghi bàn đúng một tình huống duy nhất. Tôi không trách mấy em. Tất cả đã chơi rất tốt rồi, đều nỗ lực hết sức. Tinh thần như vậy là đáng khen".

Các tuyển thủ nữ tập luyện chăm chỉ ẢNH: KHẢ HÒA

"Giờ là lúc quên đi mọi thứ để tập trung cho trận quyết đấu với Myanmar. Tôi đã xem băng hình cách chơi của đối thủ và có sự tư vấn của các trợ lý sau khi xem trận Myanmar thắng Philippines. Phải nói là họ tiếp cận trận đấu nhanh, gây áp lực sớm và biết tận dụng cơ hội tốt. Đó là những gì mà đội nữ Việt Nam phải khắc chế. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đối đầu, thấy họ có tiến bộ. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng Myanmar", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Vẫn là những bài tập tốc độ và sức nhanh quen thuộc ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Chung không tiết lộ sẽ có điều chỉnh cách chơi hay con người trong đội hình xuất phát, nhưng rất có thể sẽ có thay đổi: "Myanmar họ khỏe, khéo và có những cầu thủ giàu tốc độ. Chúng tôi sẽ có kế hoạch và bố trí con người phù hợp để đối đầu một cách ngoan cường và dũng mãnh với họ".

Các cô gái đều hiểu phải nghiêm túc nhìn lại trận thua để nỗ lực nhiều hơn ẢNH: KHẢ HÒA

Dù thời tiết nóng bức, các cô gái cũng nuốt trọn giáo án. Tất cả đều hiểu phía trước phải vượt qua chông gai ẢNH: KHẢ HÒA

Kim Thanh và các đồng đội tập nhẹ ẢNH: KHẢ HÒA