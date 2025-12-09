Tiền vệ Bích Thùy nén nỗi buồn: 'Càng ở thế khó, đội tuyển nữ Việt Nam càng làm nên kỳ tích'

Bích Thùy và cả đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vùng lên mạnh mẽ để thắng Myanmar

Bích Thùy trả lời phỏng vấn trên sân tập Sansuk sáng 9.12: "Trận thua Philippines chiều hôm qua quả thật toàn đội khá buồn vì mình để mất điểm quá đáng tiếc. Bóng đá nhiều khi nghiệt ngã như vậy. Nhưng em và toàn đội đã cố gắng quên đi, động viên nhau quyết xốc lại tinh thần, hướng đến trận gặp Myanmar".

Tiền vệ Bích Thùy chia sẻ về tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Philippines đáng tiếc

Bích Thùy tự tin càng vào thế khó Việt Nam càng chơi tốt ẢNH: KHẢ HÒA

Theo Bích Thùy, đội tuyển nữ Việt Nam có vẻ bị "khắc tinh" nên mỗi lần gặp Philippines dù đá trên chân đối thủ vẫn để thua bóng bổng. "Điều này lặp đi lặp lại thực lòng là do chúng em làm không tốt và không may mắn. Chúng em không trách gì trọng tài, như trong tình huống mọi người hỏi về cú sút chạm tay hậu vệ Philippines của Thanh Nhã trong vòng cấm. Theo em trọng tài cũng khó thể trong tích tắc đưa ra quyết định nếu góc quan sát không tốt. Nói như HLV mình thua cũng đã thua rồi, không cần mổ xẻ lại tình huống đó mà phải nhìn về phía trước".

Bích Thùy đang xếp vật dụng cho buổi tập ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy đánh giá: "Myanmar là đối thủ mạnh. Họ có nhiều tiến bộ thời gian qua, như từng á quân giải AFF Cup năm 2025 mới đây. Việc họ thắng Philippines cũng cho thấy năng lực và bản lĩnh của đội bóng này. Gặp họ với chỉ một con đường buộc phải thắng đúng là sẽ gay go, nhưng em có nói với mọi người càng ở thế khó, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích. Em và toàn đội sẽ nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn nữa để có một trận đấu hay, giành chiến thắng về cho đất nước".

Bích Thùy trong trận gặp Philippines, cô quyết tâm ghi bàn vào lưới Myanmar ẢNH: KHẢ HÒA

Rất nhiều lần đội tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar ở trong các kỳ SEA Games lẫn AFF Cup, mới nhất là SEA Games 32 tại Campuchia, chúng ta đã thắng 3-1 vòng loại và 2-0 ở trận chung kết, vậy liệu Bích Thùy kỳ vọng gì trận này? "Đó cũng là thuận lợi vì họ cũng là đối thủ ưa thích của Việt Nam. Lần gặp lại này, chúng em sẽ tuân thủ đấu pháp HLV, chơi với tinh thần mạnh mẽ nhất. Bài học kinh nghiệm đã qua sẽ giúp toàn đội nhìn lại mình một cách tốt hơn. Từ đó sẽ phát huy những gì đã từng thắng Myanmar nhiều lần trước đây để quyết thắng lần nữa", cô gái số 23 tự tin cho biết.

Cổ động viên Việt Nam trên sân Chonburi reo hò liên tục ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy cũng hy vọng sẽ ghi bàn: "Từ SEA Games 2017 em ghi bàn vào lưới Myanmar đến nay đã lâu chưa xé lưới họ. Các đồng đội như Huỳnh Như, Thanh Nhã, Hải Yến đã ghi bàn vào lưới Myanmar ở SEA Games trước, hy vọng lần này sẽ đến em. Tại SEA Games 33, em luôn đặt mục tiêu trận nào cũng ghi bàn. Em hy vọng mình sẽ có bàn thắng vào lưới Myanmar để góp phần vào thành công chung của đội".

Bích Thùy trả lời phỏng vấn ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng gửi lời xin lỗi đến cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Chonburi chiều 8.12 và mong sẽ lại nhận được sự ủng hộ. "Sau trận đấu. chúng em buồn và cảm thấy đau đớn, lòng nặng trĩu vì bàn thua nghiệt ngã nên ai cũng bị sốc, không nói nên lời và đã không qua chào, cảm ơn người hâm mộ đã nán lại trên sân. Em mong mọi người thông cảm và hiểu cho tâm trạng khi đó, tiếp tục ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu tới. Khán giả Myanmar chắc chắn sẽ rất đông nên nếu cổ động viên Việt Nam đến sân chiều 11.12 thật nhiều, đó sẽ là động lực và là nguồn động viên rất lớn để toàn đội chơi hay hơn".