U.23 Việt Nam không được ăn đủ chất tại Thái, đội tuyển nữ vắt sức đi tập mỗi ngày vì quá xa

Kiến nghị lên BTC SEA Games để tháo gỡ các vướng mắc

Sáng 9.12, trong buổi gặp gỡ đoàn thể thao Việt Nam tại Thái Lan trước thềm khai mạc SEA Games 33, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã lắng nghe nhiều ý kiến phản ánh về điều kiện thi đấu, sinh hoạt của các đội tuyển, trong đó đáng chú ý là tình trạng vất vả mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang phải đối mặt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu

Lãnh đội Trần Anh Tú báo cáo lãnh đạo ngành thể thao sáng 9.12 Ảnh: Bùi Lượng

Đội tuyển nữ Việt Nam phải di chuyển quãng đường rất xa tới sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

Theo Tạp chí Bóng đá, tại cuộc gặp, lãnh đội U.23 Việt Nam Trần Anh Tú cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó khăn lớn nhất ở khâu di chuyển đến sân tập. Mỗi ngày, các cầu thủ phải di chuyển quãng đường gần 40 km, đường nhỏ và thường xuyên ùn tắc.

“Đội đi khoảng 1 tiếng rưỡi trong giờ cao điểm, có hôm mất tới 4-5 tiếng cả đi lẫn về. Nhiều chị em cầu thủ mệt mỏi. Không hiểu sao BTC lại sắp xếp như thế, quá vất vả”, ông Trần Anh Tú chia sẻ và đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng lãnh đạo đoàn làm việc với BTC để sắp xếp sân tập gần hơn.

Các cô gái lấy lại tinh thần để hướng tới trận gặp đội tuyển nữ Myanmar và quyết giành vé vào bán kết SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Tạp chí Bóng đá cho biết, không chỉ đội tuyển nữ, đội U.23 Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự. Bên cạnh đó, bữa ăn của 2 đội bóng đá nam và nữ vẫn chưa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, buộc các đội phải chủ động mua thêm thực phẩm bên ngoài để duy trì thể trạng thi đấu.

Trước những phản ánh này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ kiến nghị lên Ủy ban Olympic Thái Lan để tìm giải pháp tháo gỡ. Dù thừa nhận việc điều chỉnh sân tập ngay lập tức là rất khó, Bộ trưởng khẳng định sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa trong khả năng. Ông cũng động viên lãnh đạo bộ môn và các đội tuyển nỗ lực thích nghi với điều kiện thực tế, hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 33.