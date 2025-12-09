Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam không được ăn đủ chất tại Thái, đội tuyển nữ vắt sức đi tập mỗi ngày vì quá xa

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
09/12/2025 14:37 GMT+7

Dù đã thi đấu từ trước khi SEA Games 33 chính thức khai mạc, các đội bóng đá của Việt Nam vẫn gặp khó trong việc di chuyển đến sân tập, điều kiện sinh hoạt và cả chế độ dinh dưỡng.

Kiến nghị lên BTC SEA Games để tháo gỡ các vướng mắc

Sáng 9.12, trong buổi gặp gỡ đoàn thể thao Việt Nam tại Thái Lan trước thềm khai mạc SEA Games 33, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã lắng nghe nhiều ý kiến phản ánh về điều kiện thi đấu, sinh hoạt của các đội tuyển, trong đó đáng chú ý là tình trạng vất vả mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang phải đối mặt.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu

- Ảnh 2.

Lãnh đội Trần Anh Tú báo cáo lãnh đạo ngành thể thao sáng 9.12

Ảnh: Bùi Lượng

- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải di chuyển quãng đường rất xa tới sân tập

ẢNH: KHẢ HÒA

Theo Tạp chí Bóng đá, tại cuộc gặp, lãnh đội U.23 Việt Nam Trần Anh Tú cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó khăn lớn nhất ở khâu di chuyển đến sân tập. Mỗi ngày, các cầu thủ phải di chuyển quãng đường gần 40 km, đường nhỏ và thường xuyên ùn tắc.

“Đội đi khoảng 1 tiếng rưỡi trong giờ cao điểm, có hôm mất tới 4-5 tiếng cả đi lẫn về. Nhiều chị em cầu thủ mệt mỏi. Không hiểu sao BTC lại sắp xếp như thế, quá vất vả”, ông Trần Anh Tú chia sẻ và đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng lãnh đạo đoàn làm việc với BTC để sắp xếp sân tập gần hơn.

- Ảnh 4.

Các cô gái lấy lại tinh thần để hướng tới trận gặp đội tuyển nữ Myanmar và quyết giành vé vào bán kết SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

Tạp chí Bóng đá cho biết, không chỉ đội tuyển nữ, đội U.23 Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự. Bên cạnh đó, bữa ăn của 2 đội bóng đá nam và nữ vẫn chưa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, buộc các đội phải chủ động mua thêm thực phẩm bên ngoài để duy trì thể trạng thi đấu.

Trước những phản ánh này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ kiến nghị lên Ủy ban Olympic Thái Lan để tìm giải pháp tháo gỡ. Dù thừa nhận việc điều chỉnh sân tập ngay lập tức là rất khó, Bộ trưởng khẳng định sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa trong khả năng. Ông cũng động viên lãnh đạo bộ môn và các đội tuyển nỗ lực thích nghi với điều kiện thực tế, hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 33.

Tin liên quan

Sao Malaysia tức tốc về nước vì cha dượng qua đời, vắng mặt trận đại chiến U.23 Việt Nam?

Sao Malaysia tức tốc về nước vì cha dượng qua đời, vắng mặt trận đại chiến U.23 Việt Nam?

Truyền thông Malaysia sáng 9.12 tiết lộ, đội U.23 nước này vừa mất đi một cầu thủ quan trọng khi Haqimi Azim Rosli phải gấp rút trở về nước.

HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam báo tin vui về Thanh Thúy, lo ngại giờ đấu 'lạ'

Taekwondo sẵn sàng 'khui vàng' cho Việt Nam, lộ diện người thay 'hot girl' Châu Tuyết Vân

Khám phá thêm chủ đề

Sea games SEA Games 33 bóng đá Việt Nam Bóng đá nữ U.23 Việt Nam ông Trần Anh Tú Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận