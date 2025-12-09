Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’

Đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC (Bangkok) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia. Sau khi khởi động, các cầu thủ chơi đá ma để cải thiện cảm giác bóng. Đây là lúc học trò HLV Kim Sang-sik thoải mái tận hưởng niềm vui trước khi bước vào các bài chiến thuật căng thẳng.
Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng
Trong phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Quốc Cường cũng cho thấy sự khát khao: "Vào lúc này, tinh thần của toàn đội rất quyết tâm hướng tới gặp U.23 Malaysia. HLV Kim Sang-sik và đội U.23 Việt Nam đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Kỳ vọng cá nhân của tôi là tập luyện và thi đấu tốt nhất khi ra sân. Mục tiêu của tôi là chung với toàn đội, làm sao giành HCV ở kỳ SEA Games 33 này".
Đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia lúc 16 giờ ngày 9.12 trên sân Rajamangala. Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết giành 3 điểm để vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B.
U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33
