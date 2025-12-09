Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
09/12/2025 18:32 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị đồng đội xâu kim và có khoảnh khắc vui vẻ trên sân tập của đội U.23 Việt Nam vào chiều 9.12.

Đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC (Bangkok) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia. Sau khi khởi động, các cầu thủ chơi đá ma để cải thiện cảm giác bóng. Đây là lúc học trò HLV Kim Sang-sik thoải mái tận hưởng niềm vui trước khi bước vào các bài chiến thuật căng thẳng.

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 1.

Khi đang làm "ma", Đình Bắc bị Quốc Cường "xâu kim" dù đã cố gắng khép chân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 2.

Đình Bắc cố tình phân bua, khẳng định bóng khẽ chạm chân mình, nhưng Quốc Việt không đồng ý, yêu cầu tiền đạo CLB Công an Hà Nội tiếp tục làm "ma"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 3.

Đình Bắc cười lớn, nỗ lực phân bua trong vô vọng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 4.

Ngay cả Đức Anh, Nhật Minh cũng rất ''tức giận' vì hành động gian lận rất dễ thương này của Đình Bắc. Chân sút 2003 chỉ biết gãi đầu và cười lớn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 5.

Cuối cùng, khi không thể biện hộ cho bản thân trước những lý lẽ đanh thép của đồng đội, Đình Bắc chỉ biết ôm đầu và tiếp tục làm "ma"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 6.

Trước đó, anh chàng có biểu cảm hài hước trong bài tập đánh đầu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 7.

Nhìn chung, không khí vui vẻ, sự tự tin tràn ngập trong buổi tập của đội U.23 Việt Nam. Ngay cả HLV Kim Sang-sik cũng trêu đùa với trợ lý Lưu Danh Minh

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hài hước: Ngôi sao U.23 Việt Nam 'gian lận' bất thành, đồng đội hết sức ‘tức giận’- Ảnh 8.

Tuy nhiên, đến phần tập chiến thuật hay dặn dò, chia sẻ của HLV Kim Sang-sik, toàn đội đều rất tập trung và quyết tâm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Quốc Cường cũng cho thấy sự khát khao: "Vào lúc này, tinh thần của toàn đội rất quyết tâm hướng tới gặp U.23 Malaysia. HLV Kim Sang-sik và đội U.23 Việt Nam đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Kỳ vọng cá nhân của tôi là tập luyện và thi đấu tốt nhất khi ra sân. Mục tiêu của tôi là chung với toàn đội, làm sao giành HCV ở kỳ SEA Games 33 này".

Đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia lúc 16 giờ ngày 9.12 trên sân Rajamangala. Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết giành 3 điểm để vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B.

Xem thêm bình luận