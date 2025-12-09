Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Em họ Công Phượng thích chơi games Ma Sói, tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
09/12/2025 17:15 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ của Công Phượng, khẳng định U.23 Việt Nam chỉ tập trung cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia, hé lộ cách giải khuây thú vị…

Em họ Công Phượng thích chơi games Ma Sói, tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 1.

Tiền vệ Quốc Cường chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 9.12

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam không muốn cầm hòa U.23 Malaysia

Chiều 9.12, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân bóng Trường ĐH RBAC, trong điều kiện thời tiết dịu đi thấy rõ. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường được HLV Kim Sang-sik chọn để trao đổi với báo chí.

Tiền vệ của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cho biết: "Vào lúc này, tinh thần của toàn đội rất quyết tâm hướng tới gặp U.23 Malaysia. HLV Kim Sang-sik và đội U.23 Việt Nam đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Kỳ vọng cá nhân của tôi là tập luyện và thi đấu tốt nhất khi ra sân. Mục tiêu của tôi là chung với toàn đội, làm sao giành HCV ở kỳ SEA Games 33 này".

Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng

Em họ Công Phượng thích chơi games Ma Sói, tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 2.

Đội U.23 Việt Nam tập trung cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đồng thời, Quốc Cường chia sẻ quan điểm về trận thua phút bù giờ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Philippines, phủ nhận cách truyền thông Indonesia đang đồn thổi U.23 Việt Nam sẽ cầm hòa U.23 Malaysia để cùng vào bán kết.

Anh bày tỏ: "Tôi có xem trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở phút 90+4. Chúng tôi cảm thấy khá tiếc cho các chị em. Tình huống cuối cùng, tôi nghĩ trọng tài cần phải thổi phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Tôi và đồng đội cũng có theo dõi trận U.23 Indonesia thua U.23 Philippines 0-1. Cá nhân tôi và đội U.23 Việt Nam hướng tới trận gặp U.23 Malaysia không nghĩ đến mục đích cầm hòa, mà phải là chiến thắng".

'Mbappe 18 tuổi' của U.23 Việt Nam: Sáng cặm cụi học bài, chiều ra sân tập

Tự hào về anh họ Công Phượng

Em họ Công Phượng thích chơi games Ma Sói, tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 3.

Quốc Cường đang là một trong những cầu thủ sút xa tốt nhất U.23 Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tài năng của Nguyễn Thái Quốc Cường đã được khẳng định, với một suất đá chính hàng tiền vệ giúp CLB CA TP.HCM bay cao trong tốp 5 V-League 2025 - 2026 đến lúc này. Cá nhân anh cũng tỏa sáng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đồng thời, Quốc Cường còn được biết đến như "em họ Công Phượng". Trước đông đảo báo chí, chàng trai sinh năm 2004 nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khẳng định người anh họ không tạo ra áp lực, chỉ có tự hào.

Anh bày tỏ: "Đối với tôi là em họ của Công Phượng không có áp lực gì. Đây là điều tự hào của cá nhân tôi và gia đình. Anh Phượng luôn động viên, chỉ ra những thiếu sót hay lỗi mà tôi cần cải thiện.

Em họ Công Phượng thích chơi games Ma Sói, tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia- Ảnh 4.

Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh của U.23 Việt Nam

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tôi rất vinh dự được đi cùng U.23 Việt Nam lần này. Đối với tôi bí quyết để U.23 Việt Nam thành công thì đầu tiên là tinh thần, kế đến là quyết tâm và thái độ. Thái độ nếu không tốt thì thi đấu thế nào cũng khó.

Tinh thần đoàn kết cũng quan trọng. Những ngày qua U.23 Việt Nam đã thể hiện những điều này rất tốt. Cá nhân tôi nếu có cơ hội rất muốn ghi bàn cho U.23 Việt Nam, từ sút xa hay thế nào cũng được, miễn là ghi bàn.

Đến với SEA Games chúng tôi gặp những khó khăn nhưng chỉ là yếu tố bên ngoài. Càng khó khăn mà thành công càng đáng quý. Với riêng chúng tôi, mỗi khi rảnh thường hay ngồi lại chơi với nhau các games bóng đá như FIFA, PES hoặc trò Ma sói".

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

U.23 Việt Nam không được ăn đủ chất tại Thái, đội tuyển nữ vắt sức đi tập mỗi ngày vì quá xa

U.23 Việt Nam không được ăn đủ chất tại Thái, đội tuyển nữ vắt sức đi tập mỗi ngày vì quá xa

Dù đã thi đấu từ trước khi SEA Games 33 chính thức khai mạc, các đội bóng đá của Việt Nam vẫn gặp khó trong việc di chuyển đến sân tập, điều kiện sinh hoạt và cả chế độ dinh dưỡng.

Sao Malaysia tức tốc về nước vì cha dượng qua đời, vắng mặt trận đại chiến U.23 Việt Nam?

Taekwondo sẵn sàng 'khui vàng' cho Việt Nam, lộ diện người thay 'hot girl' Châu Tuyết Vân

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Quốc Cường Công Phượng Sea games Kim U.23 Malaysia Đội tuyển nữ việt nam Ma sói
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận