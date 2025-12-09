Em họ Công Phượng thích chơi games Ma Sói, tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia

Tiền vệ Quốc Cường chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 9.12 ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam không muốn cầm hòa U.23 Malaysia

Chiều 9.12, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân bóng Trường ĐH RBAC, trong điều kiện thời tiết dịu đi thấy rõ. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường được HLV Kim Sang-sik chọn để trao đổi với báo chí.

Tiền vệ của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cho biết: "Vào lúc này, tinh thần của toàn đội rất quyết tâm hướng tới gặp U.23 Malaysia. HLV Kim Sang-sik và đội U.23 Việt Nam đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng.

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Kỳ vọng cá nhân của tôi là tập luyện và thi đấu tốt nhất khi ra sân. Mục tiêu của tôi là chung với toàn đội, làm sao giành HCV ở kỳ SEA Games 33 này".

Đội U.23 Việt Nam tập trung cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đồng thời, Quốc Cường chia sẻ quan điểm về trận thua phút bù giờ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Philippines, phủ nhận cách truyền thông Indonesia đang đồn thổi U.23 Việt Nam sẽ cầm hòa U.23 Malaysia để cùng vào bán kết.

Anh bày tỏ: "Tôi có xem trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở phút 90+4. Chúng tôi cảm thấy khá tiếc cho các chị em. Tình huống cuối cùng, tôi nghĩ trọng tài cần phải thổi phạt đền cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Tôi và đồng đội cũng có theo dõi trận U.23 Indonesia thua U.23 Philippines 0-1. Cá nhân tôi và đội U.23 Việt Nam hướng tới trận gặp U.23 Malaysia không nghĩ đến mục đích cầm hòa, mà phải là chiến thắng".

Tự hào về anh họ Công Phượng

Quốc Cường đang là một trong những cầu thủ sút xa tốt nhất U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tài năng của Nguyễn Thái Quốc Cường đã được khẳng định, với một suất đá chính hàng tiền vệ giúp CLB CA TP.HCM bay cao trong tốp 5 V-League 2025 - 2026 đến lúc này. Cá nhân anh cũng tỏa sáng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đồng thời, Quốc Cường còn được biết đến như "em họ Công Phượng". Trước đông đảo báo chí, chàng trai sinh năm 2004 nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khẳng định người anh họ không tạo ra áp lực, chỉ có tự hào.

Anh bày tỏ: "Đối với tôi là em họ của Công Phượng không có áp lực gì. Đây là điều tự hào của cá nhân tôi và gia đình. Anh Phượng luôn động viên, chỉ ra những thiếu sót hay lỗi mà tôi cần cải thiện.

Tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh của U.23 Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tôi rất vinh dự được đi cùng U.23 Việt Nam lần này. Đối với tôi bí quyết để U.23 Việt Nam thành công thì đầu tiên là tinh thần, kế đến là quyết tâm và thái độ. Thái độ nếu không tốt thì thi đấu thế nào cũng khó.

Tinh thần đoàn kết cũng quan trọng. Những ngày qua U.23 Việt Nam đã thể hiện những điều này rất tốt. Cá nhân tôi nếu có cơ hội rất muốn ghi bàn cho U.23 Việt Nam, từ sút xa hay thế nào cũng được, miễn là ghi bàn.

Đến với SEA Games chúng tôi gặp những khó khăn nhưng chỉ là yếu tố bên ngoài. Càng khó khăn mà thành công càng đáng quý. Với riêng chúng tôi, mỗi khi rảnh thường hay ngồi lại chơi với nhau các games bóng đá như FIFA, PES hoặc trò Ma sói".