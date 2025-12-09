Sân thi đấu chưa hoàn thiện, đội teqball Việt Nam phải 'tập chay' ở ngoài

6 niềm hy vọng của đội tuyển teqball Việt Nam, không áp lực quyết giành thành tích

Teqball hay còn gọi là bóng bàn bằng chân là một trong những môn thể thao ở Chonburi thi đấu đầu tiên sau ngày khai mạc SEA Games 33. Đây là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, được chơi trên một chiếc bàn cong đặc biệt và sử dụng bóng đá. Trong đó người chơi dùng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể (trừ tay) để đưa bóng qua lưới. Nó cũng gần giống như bóng bàn nhưng đòi hỏi kỹ thuật của bóng đá và cầu mây, và không có va chạm vật lý giữa các VĐV.

HLV Lê Thanh Tùng đang hướng dẫn các VĐV nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Môn này đang phát triển nhanh ở Đông Nam Á, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Ở Việt Nam năm rồi khi tổ chức giải vô địch thế giới ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã quy tụ hàng trăm VĐV từ nhiều quốc gia tranh tài, biến khu vực trung tâm thành một sân khấu thể thao quốc tế đầy sôi động. Giải đã có một lượng khán giả rất lớn đến chứng kiến, cổ vũ. Còn với Thái Lan, nước chủ nhà đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 đã phổ cập môn chơi này từ lâu, vì thế SEA Games chính là cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa loại hình "lạ" này đến với công chúng trong khu vực.

Bá Trường Giang (16) sẽ thi đơn nam và đôi nam ẢNH: KHẢ HÒA

Động tác đẹp mắt của Lê Anh Khoa. Anh sẽ tham gia nội dung đôi nam ẢNH: KHẢ HÒA

Đây cũng là môn thể thao mà đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là các VĐV của TP.HCM do Trung tâm TDTT Hoa Lư quản lý đi theo dạng xã hội hóa, tự tìm nguồn tài trợ để trang trải chi phí. Chính vì vậy danh sách ban đầu trong quyết định của đoàn thể thao Việt Nam là 8 VĐV nhưng đến Thái Lan chỉ còn 6 người, cũng một phần vì lý do đó. Dù vậy đội tuyển vẫn được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất.

Ban huấn luyện và 6 tuyển thủ nam nữ đội teqball Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Lãnh đội Trần Duy Khâm cho biết: "Được tham gia thi đấu chính thức ở một kỳ đại hội chính là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ khả năng của các VĐV sau gần 1 năm tiếp cận làm quen và tập luyện môn thể thao này. Tuy mọi cái ban đầu còn bỡ ngỡ và cũng là lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, chưa có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi xác định sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu một cách tốt nhất".

Trịnh Gia Nghi (8) tập luyện động tác. Cô sẽ tham gia đơn nữ và đôi nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Theo ông Trần Duy Khâm, Thái Lan vẫn mạnh nhất môn này, bên cạnh đó Singapore, Malaysia và kể cả Lào cũng chơi tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa Việt Nam bị "lép vế". Trái lại cả đội không hề bị áp lực thành tích nên tâm lý rất thoải mái, tự tin. Thuận lợi là trong 6 VĐV có đến 4 người (có 3 nam) xuất thân từ đá cầu hoặc cầu mây nên về mặt kỹ thuật rất phù hợp với môn teqball. Còn lại 2 VĐV nữ Trần Thị Trà My và Nguyễn Thu Hoài là từ bóng đá nữ chuyển sang chơi nên động tác tiếp cận môn này cũng không phải là quá khó.

Các VĐV VN khởi động với bóng ẢNH: KHẢ HÒA

Theo dự kiến, đội tuyển teqball Việt Nam sẽ thi đấu cả 5 nội dung gồm đơn nam (Bá Trường Giang), đơn nữ (Trịnh Gia Nghi), đôi nam (Bá Trường Giang- Lê Anh Khoa), đôi nữ (Trịnh Gia Nghi- Nguyễn Thị Thu Hoài) và đôi nam nữ (Đỗ Bảo Huy- Trần Thị Trà My). Ngoài lãnh đội Trần Duy Khâm, BHL còn có các HLV Lê Thanh Tùng, Lê Quang Khang và Võ Minh Hiếu Thuận.

3 VĐV Trà My, Thu Hoài và Gia Nghi (từ trái sang) ẢNH: KHẢ HÒA

3 VĐV Bảo Huy, Trường Giang và Anh Khoa (từ trái sang) tự tin ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển phải "tập chay bên ngoài" vì nhà thi đấu chưa xong

Như Thanh Niên đã đưa tin, nhà thi đấu teqball 2 ngày trước đây còn rất ngổn ngang khi mọi thứ chưa đâu vào đâu. Đến chiều tối 9.12, nghĩa là chỉ còn hơn 1 ngày là bước vào thi đấu chính thức từ 9 giờ ngày 11.12, các công tác trang trí trên sân vẫn còn đang tiếp tục. Việc lắp ráp dụng cụ và trang thiết bị và dụng cụ cho thi đấu vẫn đang diễn ra hối hả. Bộ phận kỹ thuật và trọng tài còn phải đi tới đi lui kiểm tra từng hạng mục trên sân. Thậm chí bàn thi đấu vẫn chưa kẻ vạch giao bóng và vạch ngang lưới.

Bộ phận kỹ thuật còn phải cân chỉnh bàn thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Quan sát nhà thi đấu teqball, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tỏ ra lo lắng vì trần nhà thi đấu khá thấp, ánh đèn hơi chói. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kỹ thuật và tâm lý VĐV. Vì các động tác thi đấu thường là quăng người trên không, ngửa mặt nhìn lên thấy độ chói này sẽ rất khó chịu, dễ bị sai sót và phạm lỗi.

Còn đang làm từng hạng mục cho xong ẢNH: KHẢ HÒA

Chính vì nhà thi đấu chưa hoàn thiện, nên theo lịch tập luyện đã được cung cấp các đội sẽ được làm quen sân từ chiều ngày 9.12. Nhưng khi đến nơi các đội đã không được BTC bố trí tập và liên tục nhận được những tiếng 'sorry". Đây là yếu tố vô cùng quan trọng vì nếu không được tập ở nơi thi đấu sẽ khiến cảm giác không gian không tốt và điều khiển bóng sẽ dễ bị sai số kỹ thuật.

Đo từng mét đất trên sân để kẻ vạch ẢNH: KHẢ HÒA

Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam buộc lòng phải ra bên hông nhà thi đấu "tập chay" bên ngoài. Dĩ nhiên những buổi tập không phải ở bàn thi đấu chính thức tại SEA Games chỉ là để giúp VĐV "làm nóng" đôi chút, chứ không giải quyết được gì về mặt chuyên môn.

Ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam chỉ được đi tham quan, quan sát nhà thi đấu, chưa được tập ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Võ Minh Hiếu Thuận cho biết đã có kiến nghị BTC phải cho đội được vào nhà thi đấu chính thức tập sáng 10.12 vì đó sẽ là buổi tập làm quen bàn bóng rất cần thiết. Vì buổi chiều đã là bốc thăm xếp lịch thi đấu và BHL cần gìn giữ thể lực cho các VĐV trước những trận thư hùng nảy lửa vào sáng 11.12 bắt đầu bằng các trận đấu đơn nam, đơn nữ với các đối thủ nặng ký trong khu vực.