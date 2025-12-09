Mỹ nam Thái Lan 15 năm trên đỉnh phong độ, 'trẻ mãi không già'

Mỹ nam Thái Lan có lối sống kỷ luật, nói không với scandal

Mario Maurer từ lâu đã trở thành một trong những gương mặt đại diện cho làn sóng giải trí Thái Lan vươn ra châu Á. Trên các báo Thái, mỹ nam Thái Lan thường được nhắc đến như một "biểu tượng thanh xuân", người giữ vững phong độ suốt gần hai thập niên, một điều hiếm có trong ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi từng ngày. Với truyền thông bản địa, Mario không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn là hình mẫu nghệ sĩ nghiêm túc, kỷ luật và biết làm mới mình.

Truyền thông xứ chùa vàng nhiều lần gọi Mario Maurer là “ngôi sao trẻ mãi không già”, người mà chỉ cần xuất hiện là ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý Ảnh: INSTAGRAM NV

Sở hữu gương mặt chuẩn như tạc tượng, Mario bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. Báo The Nation từng viết rằng chính ngoại hình khác biệt, đôi mắt buồn và nụ cười hiền đã giúp anh nhanh chóng gây chú ý trong giới thời trang Bangkok. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2007 khi anh đảm nhận vai chính trong Love of Siam. Tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa, còn Mario được truyền thông Thái gọi là "gương mặt mới thuyết phục nhất của điện ảnh trẻ".

Đến năm 2010, báo Bangkok Post nhận định Crazy Little Thing Called Love đã đưa Mario trở thành "hoàng tử màn ảnh" khi thể hiện thành công hình tượng nam sinh hiền lành, chung tình. Bộ phim tạo nên cơn sốt toàn châu Á và giúp anh "đóng đinh" hình ảnh nam thần học đường, dù sau đó anh liên tục tìm cách phá bỏ khuôn mẫu để thử sức với nhiều thể loại mới.

Mario Maurer được mệnh danh là “nam thần màn ảnh Thái Lan” đồng thời là fashion icon được yêu thích khắp châu Á với phong cách kết hợp giữa sự tối giản, trẻ trung và sang trọng Ảnh: INSTAGRAM NV

Tác phẩm đưa tên tuổi Mario lên tầm huyền thoại lại chính là Pee Mak (Tình người duyên ma). Báo Thai Rath từng miêu tả anh là "ngôi sao bảo chứng phòng vé", còn Pee Mak trở thành phim Thái có doanh thu cao nhất lịch sử. Mario được khen vì khả năng cân bằng giữa hài hước và cảm xúc, tạo nên nhân vật Mak kinh điển trong văn hóa đại chúng Thái Lan. Ngoài điện ảnh, Mario còn gây ấn tượng mạnh ở mảng truyền hình với các bộ phim như Ánh dương tình yêu, Là em, Lời nguyền của quỷ. Tờ Matichon nhiều lần nhắc đến sự chuyên nghiệp của Mario trên trường quay: không trễ giờ, không tự ý thay đổi kịch bản và luôn hỗ trợ bạn diễn. Các đạo diễn đánh giá anh là "ngôi sao dễ làm việc nhất của thế hệ mình".

Năm 2025, Mario tiếp tục giữ sức nóng khi tái xuất màn ảnh rộng với Giao hàng cho ma. Nhiều tờ báo Thái nhận xét vai Nat cho thấy Mario ngày càng thoải mái trong những vai diễn hài - kinh dị, một thể loại đang rất thịnh hành ở Thái Lan. Dù nổi tiếng hơn 15 năm, Mario Maurer vẫn là ngôi sao giữ được hình ảnh sạch, không scandal, sự nghiệp ổn định và đời sống cá nhân kín đáo. Với báo chí Thái, Mario là minh chứng rằng tài năng, kỷ luật và sự tử tế có thể giúp một nghệ sĩ trở thành biểu tượng bền vững, không chỉ ở Thái Lan mà trên toàn châu Á.

Ở thị trường Việt Nam, Mario Maurer gần như là cái tên được yêu thích nhất trong số các tài tử Thái. Sự trẻ trung, lịch lãm và sức bền hoạt động khiến anh luôn nằm trong nhóm sao giữ nhiệt tốt nhất suốt hơn một thập niên. Mỹ nam xứ chùa vàng vừa đón sinh nhật thứ 38 hồi đầu tháng 12. Bước vào tuổi U.40, ngôi sao Tình người duyên ma vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc và là gương mặt quảng cáo đắt giá bậc nhất Thái Lan.

Cùng chiếc túi Groove Cross-body, Mario Maurer không hề kém cạnh với Dino (SEVENTEEN), S.COUPS (SEVENTEEN) hay đàn em đồng hương Fourth Ảnh: INSTAGRAM

Trong bộ ảnh mới hợp tác với RIMOWA, mỹ nam không hề kém cạnh với những ngôi sao Kpop đồng hành cùng dự án, thậm chí với đàn em đồng hương. So với thời điểm Tình người duyên ma gây bão khắp châu Á, nhan sắc của anh gần như không thay đổi: gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và nụ cười hiền hậu vẫn khiến khán giả khó tin rằng anh đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm. Nhịp sống năng động, lối sinh hoạt điều độ và tinh thần giản dị, thân thiện cũng được cho là những yếu tố giúp anh duy trì phong độ qua nhiều năm.