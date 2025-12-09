Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/12/2025 21:39 GMT+7

Ngày mai (10.12) tại Thái Lan, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài chính thức đầu tiên ở SEA Games 33 với kỳ vọng tạo 'cơn mưa' HCV ở các môn bơi, taekwondo, ju-jitsu, đua thuyền canoeing...

Các môn võ lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam

Môn jujitsu thi đấu chung kết từ 9 giờ, nhiều khả năng là môn thể thao đầu tiên đoạt huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ở chung kết nội dung song đấu nam, Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng góp mặt còn ở nội dung song đấu nữ, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích đại diện jujitsu Việt Nam tranh tài. Ngoài ra, các võ sĩ Việt Nam còn góp mặt ở chung kết 4 hạng cân đối kháng gồm 62 kg nam (Lê Kiên, Đào Hồng Sơn), 77 kg nam (Đặng Đình Tùng, Văn Sửu), 52 kg nữ (Triệu Thị Hải Yến, Phụng Mùi Nhình), 63 kg nữ (Hà Thị Ánh Nguyên, Vũ Thị Anh Thư).

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'- Ảnh 1.

Võ sĩ Đào Hồng Sơn hứa hẹn gặt vàng cho jujitsu Việt Nam tại SEA Games 33

ẢNH: FBNV

Ở môn taekwondo khởi tranh lúc 11 giờ với chung kết nội dung hỗn hợp có sự góp mặt của 2 võ sĩ Việt Nam là Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà. Lúc 13 giờ, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc thi đấu chung kết đồng đội nam. Đây là nội dung taekwondo Việt Nam kỳ vọng đoạt HCV. Lúc 14 giờ, bộ ba Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Thị Kim Hà thi đấu đồng đội nữ cũng tràn trề hy vọng. Bên cạnh đó đội tuyển taekwondo Việt Nam còn tranh chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp với sự góp mặt của dàn võ sĩ Kim Uyên, Xuân Thành, Đăng Khoa, Hồ Duy, Y Bình, Khánh Hân.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'- Ảnh 2.

Võ sĩ taekwondo Nguyễn Thiên Phụng được kỳ vọng tỏa sáng

ẢNH: FBNV

Môn đua thuyền canoeing thi đấu gần khu vực thành phố biển Pattaya cũng nhiều khả năng có HCV vào khoảng sau 15 giờ. Niềm hy vọng lớn nhất đặt vào Nguyễn Thị Hương, tuyển thủ từng giành đến 5 HCV tại SEA Games 31 và giành suất dự Olympic Paris 2024 khi cô tranh tài nội dung đôi nữ 500 m cùng Diệp Thị Hương. Bên cạnh đó Việt Nam còn có đại diện góp mặt ở nội dung thuyền kayak đôi hỗn hợp 500 m (Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo), đua thuyền canoeing đơn nam 500 m (Phạm Hồng Quân), thuyền kayak hỗn hợp 4 người (Hoàng Duy, Mai Hạnh, Hoàng Thị Hường, Thanh Danh).

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'- Ảnh 3.

Chờ Nguyễn Thị Hương (trái) thể hiện tài năng chèo thuyền canoeing

ẢNH: FBNV

Tâm điểm của ngày tranh tài hôm nay là cuộc chiến của các kình ngư Việt Nam trên đường đua xanh với sự góp mặt của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (200 m hỗn hợp nam), Võ Thị Mỹ Tiên (200 m bướm nữ), Trần Văn Nguyễn Quốc, Lương Jeremie Loic Nino (100 m tự do nam), Nguyễn Thúy Hiền (50 m ếch nữ), Cao Văn Dũng, Trịnh Trường Vinh (100 m ngửa nam). Vòng loại sẽ diễn ra từ 9 giờ trong khi chung kết bắt đầu từ 18 giờ. Trần Hưng Nguyên là niềm hy vọng lớn nhất khi đang là đương kim vô địch cự ly 200 m hỗn hợp.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'- Ảnh 4.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên nỗ lực bảo vệ HCV 200 m hỗn hợp

ẢNH: NVCC

Cũng trong ngày 10.12, thể thao Việt Nam kỳ vọng tranh HCV cờ vua nội dung cờ maruk đồng đội với sự tham gia tranh tài của Đào Thiên Hải, Bảo Khoa, Thành Ninh, Gia Bảo; xe đạp nội dung đổ đèo nữ của Nguyễn Thị Huyền Trang; bi sắt nội dung bắn bi nam (Nguyễn Văn Dũng), bắn bi nữ (Nguyễn Thị Hiền), đơn nam (Huỳnh Công Tâm), đơn nữ (Thái Thị Hồng Thoa).

Ngoài ra đoàn thể thao Việt Nam cũng tranh tài vòng loại ở các môn thể thao hấp dẫn, được sự quan tâm của người hâm mộ như bóng chuyền nữ (Việt Nam đấu Myanmar lúc 15 giờ), quần vợt đồng đội nữ (Việt Nam đấu Philippines lúc 9 giờ), thể dục dụng cụ (vòng loại từ 10 giờ), bóng rổ 3x3 (11 giờ 50)...

Lịch thi đấu chi tiết của đoàn thể thao Việt Nam ngày 10.12:

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'- Ảnh 5.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất của Việt Nam ngày 10.12: Chờ 'mưa vàng'- Ảnh 6.

