Đài truyền hình lớn Thái Lan đưa tin BTC SEA Games làm bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra vào tối 9.12 trên sân Rajamangala. Đến phần giới thiệu đoàn thể thao Việt Nam, BTC đã trình chiếu bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, sai sót nghiêm trọng đã xảy ra khi bản đồ này không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như đảo Phú Quốc. PV Thanh Niên đã chia sẻ với PV của Thairath, một đài truyền hình danh tiếng của Thái Lan về vấn đề này.

Bài đăng của Thairath về lỗi sai nghiêm trọng của BTC SEA Games 33 trong lễ khai mạc ẢNH: CMH

Sau đó, Thairath cũng lên tiếng thông qua trang mạng xã hội chính thức của mình: "Khi bản đồ Việt Nam được chiếu lên, nhiều khán giả ngay lập tức nhận thấy hình ảnh này bị thiếu mất quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo Báo Thanh Niên, sau khi cơ quan quản lý thể thao Việt Nam nhận thấy lỗi nghiêm trọng này tại lễ khai mạc, các lãnh đạo thể thao Việt Nam sẽ gửi ý kiến chính thức lên BTC SEA Games 33, yêu cầu làm rõ và chấn chỉnh. Việc tham vấn chính thức này nhằm duy trì sự tôn trọng giữa các quốc gia thành viên và giữ gìn hình ảnh đúng đắn của sự kiện thể thao khu vực. Người hâm mộ thể thao Việt Nam đang yêu cầu ban tổ chức xin lỗi vì sai sót này".