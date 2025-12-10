Lịch thi đấu cực hấp dẫn hôm nay: Cuộc săn vàng của bơi lội Việt Nam

C HƯA CÓ NHIỀU NỘI DUNG THẾ MẠNH

Ngày 10.12, có tổng cộng 6 nội dung tranh huy chương. 3 nội dung dành cho nam là 100 m bơi ngửa, 100 m bơi tự do, 200 m bơi hỗn hợp cá nhân. Các VĐV nữ cũng tranh tài ở 3 nội dung là 200 m bơi bướm, 4x100 m bơi tiếp sức tự do và 50 m bơi ếch. Đội tuyển bơi lội VN cử 5 VĐV tham dự là Hưng Nguyên, Quang Thuấn (200 m hỗn hợp cá nhân), Jeremie Lương (100 m bơi tự do), Mỹ Tiên (200 m bơi bướm), và Thúy Hiền (50 m bơi ếch). Vòng loại sẽ bắt đầu lúc 9 giờ và vòng chung kết vào 18 giờ cùng ngày. Tất cả diễn ra tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok).

Nguyễn Quang Thuấn thi đấu nội dung 200 m hỗn hợp nam

Hưng Nguyên sẽ giúp bơi lội VN “đầu xuôi đuôi lọt”? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

5 trong tổng số 6 nội dung này không phải sở trường của các kình ngư VN. Đặc biệt, ở các nội dung cho nữ, kể từ sau khi Ánh Viên giải nghệ, bơi lội VN không cạnh tranh lại Thái Lan, Philippines và đặc biệt là Singapore. Ở SEA Games 32, các nữ kình ngư đảo quốc sư tử thống trị, giành tổng cộng 13 HCV trong tổng số 19 nội dung. Khi đó, bơi lội VN chỉ giành được 2 HCĐ nhờ công Mỹ Tiên (800 m bơi tự do) và Thúy Hiền (100 m bơi tự do). Vì thế, chúng ta khó có thể kỳ vọng vào việc nữ VĐV bơi lội VN giành huy chương ở ngày đầu.

Người sáng cửa giành HCV nhất ở ngày đầu là Hưng Nguyên. VĐV của Quân đội thống trị nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân tại Đông Nam Á khi đã giành HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (30, 31, 32). Quang Thuấn cũng được kỳ vọng đoạt huy chương ở nội dung này. Em trai Ánh Viên đang tiến bộ dần và có thể trở thành đối trọng với Hưng Nguyên trong tương lai. Điều Thuấn cần làm nhất là giữ vững trạng thái tâm lý để sẵn sàng bùng nổ.

Trong khi đó, ở các cự ly ngắn như 100 m, Singapore gần như áp đảo. Hưng Nguyên bơi ngửa cũng rất tốt và đây là kiểu bơi mà anh tự đánh giá rằng mình giỏi nhất nhưng anh chỉ có khả năng tranh huy chương ở cự ly 200 m. Tại SEA Games 32, Hưng Nguyên giành HCB nội dung 200 m bơi ngửa với thành tích 2 phút 01 giây 34, kém một chút so với VĐV Thái Lan Tonnam Kanteemool (2 phút 01 giây 29).

H ƯNG N GUYÊN ĐANG HƯNG PHẤN

Cá nhân Hưng Nguyên đã có sự chuẩn bị khá tốt. Tại giải vô địch bơi lội châu Á 2025, anh giành huy chương ở 2 nội dung sở trường: HCĐ 200 m bơi hỗn hợp (2 phút 02 giây 71, kém VĐV Đài Loan và Trung Quốc đại lục) và HCB 400 m bơi hỗn hợp (4 phút 20 giây 30, chỉ kém VĐV Trung Quốc), gần đạt đến thành tích giúp anh chinh phục 2 tấm HCV SEA Games 32.

Trần Hưng Nguyên tập luyện tại SEA Games 33

Trong chuyến tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) vừa qua, Hưng Nguyên cho biết anh đã cải thiện rất nhiều mặt, từ thể trạng, cảm giác thi đấu cho đến thành tích nhờ các điều kiện sinh hoạt thuận lợi tại đây. Nhờ đó, Hưng Nguyên đang rất tự tin. Anh chia sẻ với PV Thanh Niên: "Đến nơi thấy nhiều đối thủ mạnh, tự nhiên mình cũng thấy sẵn sàng chiến đấu rồi".

Hy vọng Hưng Nguyên, Quang Thuấn sẽ giữ vững phong độ, còn Jeremie Lương, Mỹ Tiên, Thúy Hiền cùng nhau bùng nổ, gây bất ngờ để mang về những tấm HCV đầu tiên cho bơi lội VN tại SEA Games 33.