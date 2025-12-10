Ông Kim sẽ có thay đổi lớn, dập tan tin đồn muốn chia điểm với U.23 Malaysia

B ÌNH TĨNH CHỜ U.23 M ALAYSIA

Chiến thắng 4-1 trước U.23 Lào đang giúp U.23 Malaysia nhận được kỳ vọng cao, bởi tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, họ đều thua trận mở màn. HLV Nafuzi Zain hân hoan chào đón đội trưởng Ubaidullah Shamsul từ CLB Terengganu FC, với kỳ vọng gia cố hàng thủ cho trận đấu mà họ buộc phải thắng U.23 VN mới vào bán kết. Cặp đôi chủ chốt Fergus Tierney và Aliff Izwan Yuslan sẵn sàng hội quân nếu U.23 Malaysia vào bán kết. Ngược lại, đội U.23 VN vẫn đang giữ sự bình tĩnh, kín tiếng quen thuộc dưới thời HLV Kim Sang-sik. Bất chấp thời tiết nóng gay gắt, nắng như đổ lửa tại Bangkok, toàn đội U.23 VN luôn giữ sự tập trung cao độ, hoàn thành giáo án rất nặng của BHL. Tất cả hiểu rõ mấu chốt trận đấu với U.23 Malaysia ngày 11.12 tới sẽ nằm ở chính mình. Các cầu thủ tin tưởng nếu đá đúng khả năng thì U.23 VN sẽ kéo dài mạch thắng trước U.23 Malaysia từ vài năm qua.

U.23 VN tập theo giáo án cường độ cao của HLV Kim Sang-sik cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Tiền đạo Lê Phát chia sẻ: "Trong các buổi tập, HLV Kim Sang-sik thường xuyên nhắc học trò luôn tự tin, đoàn kết và chắt chiu các cơ hội có được. U.23 Malaysia là đối thủ khá mạnh. Chúng tôi phải luôn sẵn sàng để thích ứng mọi tình huống trên sân. Tuy nhiên, mục tiêu của đội vẫn không đổi là quyết tâm giành chiến thắng".

Thực tế trong trận gặp U.23 Lào, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng ngoại trừ 2 bàn thắng của Đình Bắc thì Quốc Việt, Thanh Nhàn… đều chưa thể thực hiện tốt những pha xử lý cuối cùng. Sau khi đã có 3 điểm ở trận mở màn, ông Kim tin tưởng các cầu thủ sẽ đạt hiệu suất ghi bàn cao hơn trong trận đấu mà U.23 VN đặt mục tiêu duy nhất là đánh bại đối thủ.

S Ẽ XÁO BÀI ĐỂ GÂY BẤT NGỜ?

Trong 2 buổi tập gần nhất, HLV Kim Sang-sik đều có những điều chỉnh quan trọng khi chia đội hình U.23 VN đá đối kháng. Đội trưởng Văn Khang sau khi đá biên trái trận ra quân đang được thử đá gần khung thành hơn. Anh sở trường đá tiền đạo biên ở Thể Công Viettel và đã ghi bàn cho U.23 VN trong các buổi tập gần nhất ở vị trí này. Cái chân trái khéo léo và đầy uy lực của Văn Khang hứa hẹn sẽ tăng độ sát thương cho hàng công từ những pha đi bóng vào trong để chuyền hoặc dứt điểm. Sự ăn ý giữa anh với Đình Bắc - chơi vị trí tiền đạo trung tâm - cũng là một gợi ý quan trọng khi cả 2 đều sở hữu lối chơi giàu tính đột biến, giỏi trong cả sút bóng lẫn kiến tạo. Đặc biệt là khả năng qua người, chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi sẽ là mấu chốt xuyên thủng hàng thủ có thể hình tốt, giàu sức mạnh nhưng không giỏi xoay trở của U.23 Malaysia.

Bất ngờ có thể đến ở 2 biên, nơi ông Kim đang tính toán thay 2 hậu vệ biên. Phi Hoàng mặc định đá chính khi Văn Khang được đẩy lên cao, còn Anh Quân đang rất khát khao thể hiện sau trận đầu dự bị cho Minh Phúc. Có thể thấy, trong các giải đấu chính thức gần đây nhất ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U.23, ở trận thứ 2 ông Kim rất hay thay hậu vệ biên dự bị vào để tận dụng "cơn khát" thi đấu bị dồn nén. Đặc biệt, điểm mạnh phòng ngự của Phi Hoàng và Anh Quân sẽ giúp tạo ra sự cân bằng trước U.23 Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ chạy biên tốc độ.

Tiền vệ Xuân Bắc đã không còn phải quấn băng gối nữa nhưng vẫn được sắp đá ở đội B, nhường chỗ cho Quốc Cường đá cặp cùng Thái Sơn. Có thể ông Kim đang thận trọng để bảo vệ đôi chân anh cho những trận knock-out khắc nghiệt tiếp theo. Ngoài ra, đội U.23 VN cũng đang liên tục có những thử nghiệm ở các vị trí khác như giữa Tuấn Phong và Lý Đức ở vai trò trung vệ lệch phải hay Lê Viktor và Thanh Nhàn ở tiền đạo phải. Sẽ không bất ngờ nếu U.23 VN chơi tấn công và kéo đối thủ vào cuộc đua sức trong hiệp 1, trước khi những cầu thủ giàu đột biến như Văn Thuận, Lê Viktor (hoặc Thanh Nhàn), Lê Phát và cả Quốc Việt dùng sức nhàn đánh sức mỏi để kết liễu đối thủ trong hiệp 2.

U.23 Việt Nam bị báo chí Indonesia nghi ngờ sẽ bắt tay U.23 Malaysia để cùng dắt tay vào bán kết. Nhưng thầy Kim sẽ quyết thắng. Chắc chắn vậy.