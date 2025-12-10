Thắng Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vào bán kết: Lịch thi đấu mới nhất

Bị dồn vào chân tường

Trong nhiều kỳ SEA Games gần đây, chưa bao giờ đội tuyển nữ VN lại bị đặt vào thế khó như ở Chonburi lần này. Sau thất bại 0-1 trước Philippines, chúng ta chỉ có một con đường là phải thắng trong trận đấu quyết định với Myanmar.

Đội tuyển nữ VN (trái) tự tin sẽ thắng Myanmar Ảnh: Khả Hòa

Thắng Myanmar được không? Nếu căn cứ vào nhiều lần gặp nhau giữa 2 đội trước đây thì hoàn toàn có thể. Vì kể từ năm 2005, sau thất bại 0-1 trên sân Marikina ở Manila (Philippines) đến nay, chúng ta luôn chơi tốt, lấn lướt và ở thế trận chủ động mỗi khi gặp đối thủ này. Gần đây nhất là tại SEA Games 32 ở Campuchia, VN cũng thắng Myanmar cả 2 trận ở vòng bảng (3-1) và chung kết (2-0). Dù vậy, các cầu thủ nữ VN cũng cần cẩn trọng, khi trận hòa 1-1 trên đất Lào năm 2009 được coi là một lời cảnh tỉnh. Trong trận đó, chính Đoàn Thị Kim Chi (hiện là trợ lý HLV đội tuyển nữ) ghi bàn dẫn trước, nhưng lại để Myanmar gỡ hòa bởi sự mất tập trung ở những phút sau đó.

Sự mất tập trung ở những thời điểm then chốt vốn là điểm yếu hay mắc phải của các nữ tuyển thủ VN. Nói cách khác, đó chính là bản lĩnh cần phải được duy trì và phát huy tốt suốt trận. Đây là áp lực, cũng là thách thức trong lần gặp lại này với Myanmar. Hơn ai hết, HLV Mai Đức Chung hiểu rõ không thể dựa vào những thuận lợi trước đây để nghĩ rằng dễ chơi với Myanmar, mà ngược lại, đội phải dốc toàn lực vì đây là trận cầu sinh tử, không có chỗ cho sai lầm.

"Giờ là lúc quên đi mọi thứ để tập trung cho trận quyết đấu với Myanmar. Tôi đã xem băng hình nghiên cứu cách chơi của đối thủ và có sự tư vấn của các trợ lý sau khi xem trận Myanmar thắng Philippines. Phải nói là họ tiếp cận trận đấu nhanh, gây áp lực sớm và biết tận dụng cơ hội tốt. Đó là những gì mà đội nữ VN phải khắc chế. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đối đầu, thấy họ có tiến bộ. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng Myanmar", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Bản lĩnh của các cô gái VN

Các cô gái VN dù chưa vơi hết nỗi buồn sau trận thua Philippines, nhưng tất cả đều bày tỏ sẽ nhanh chóng quên đi kết quả không tốt này để tập trung hết khả năng cho trận quyết chiến với Myanmar. Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến hay Thái Thị Thảo đều khẳng định sẽ đôn đốc, nhắc nhở nhau trên sân, tạo sự gắn kết chặt chẽ. Tất cả cùng hứa sẽ phát huy hết năng lực của mình để cùng toàn đội có thể chơi chủ động, kiểm soát và không để bị cuốn vào lối đá của đối phương. Còn các tài năng trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Trần Thị Duyên đều khẳng định sẽ tự tin, tập trung tốt để cùng với đàn chị tạo ra những miếng đánh chất lượng để quật ngã đối thủ nặng ký này.

"Càng vào thế khó, đội nữ VN càng chơi bản lĩnh, nỗ lực giành chiến thắng", Bích Thùy nhấn mạnh điều này để nói rằng bản lĩnh, ý chí và nghị lực của các tuyển thủ nữ đã hun đúc từ nhiều năm qua sẽ biết cách bùng nổ đúng lúc. Ý chí này chính là sức mạnh tinh thần giúp đội tuyển nữ VN không bỏ cuộc trước khó khăn, biến nguy thành cơ, thành động lực để chiến thắng, lấy vé vào bán kết.