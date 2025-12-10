Rất mới: CLB giải cứu U.23 Malaysia giờ chót, tăng sức nóng trận ‘đại chiến’ U.23 Việt Nam

U.23 Malaysia đang có đội hình tốt nhất đấu U.23 Việt Nam

U.23 Malaysia vừa chia tay tiền đạo Haqimi Azim vì bố dượng cầu thủ này đột ngột qua đời. Trong khi tiền vệ Haziq Kutty Abba cũng sớm chia tay SEA Games 33 vì chấn thương gân kheo gặp phải ở trận thắng U.23 Lào tỷ số 4-1 ngày 6.12.

HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam phải hết sức tập trung và nỗ lực cao nhất mới có thể đánh bại U.23 Malaysia, không được phép mắc chủ quan Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mặc dù vậy, Harimau Muda cũng kịp có sự bổ sung rất đáng kể về mặt lực lượng khi hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và thủ môn Haziq Mukhriz đã kịp đến tập trung vào ngày 7.12.

Nhưng tin vui nhất cho HLV Nafuzi Zain chính là sự thuyết phục của ông với CLB Selangor FC đã thành công, khi đội bóng hàng đầu Malaysia này dù đang chuẩn bị thi đấu trận quan trọng gặp Lion City Sailors FC (19 giờ 15 ngày 10.12 tại AFC Champions League 2), đã đồng ý để tiền đạo Aliff Izwan Yuslan đến tập trung U.23 Malaysia.

Cầu thủ này đã lập tức lên đường sang Bangkok ngày 9.12, kịp tham gia vào các buổi tập chuẩn bị cho trận quyết đấu với U.23 Việt Nam lúc 16 giờ ngày 11.12. Bên cạnh sự có mặt của Aliff Izwan Yuslan, U.23 Malaysia cũng chào đón sự trở lại của hậu vệ Aiman Yusoff, cầu thủ bị sốt phải nghỉ thi đấu ở trận gặp U.23 Lào, nay đã hoàn toàn bình phục.

Tính đến ngày 10.12, dựa trên thực tế, U.23 Malaysia đã có đầy đủ đội hình tốt nhất như kỳ vọng của HLV Nafuzi Zain trước khi SEA Games 33 khai diễn. Harimau Muda chỉ thiếu vắng tiền đạo Fergus Tierney, do cầu thủ này chỉ được CLB Sabah cho đến tập trung đội tuyển sau ngày 14.12.

Chính những diễn biến này, dù tưởng chừng là rơi vào hỗn loạn, nhưng cuối cùng HLV Nafuzi Zain vẫn giải quyết được nhiều vấn đề về mặt lực lượng của U.23 Malaysia để dần ổn định và chuẩn bị tốt nhất bước vào trận gặp U.23 Việt Nam.

HLV Nafuzi Zain của đội U.23 Malaysia bình tĩnh trước cuộc đối đầu U.23 Việt Nam Ảnh: AFP

"Ngay cả khi có những cầu thủ đến và đi liên tục, chúng tôi phải chấp nhận thử thách này và cần tập trung vào đối thủ U.23 Việt Nam. Tôi chỉ cần giữ bình tĩnh và tìm ra giải pháp tốt nhất. Mỗi giai đoạn đều có những thử thách khác nhau. Giai đoạn này là độc nhất vô nhị, nhưng đó là một phần của công việc", HLV Nafuzi Zain bày tỏ với báo chí Malaysia chiều 9.12.

HLV Nafuzi Zain cũng khẳng định: "Bất chấp những suy đoán, nhưng trước hết, chúng tôi thi đấu là để giành chiến thắng. Nhưng cũng có một điều quan trọng khác là nếu chúng tôi không thể thua… nếu tránh được thất bại, chúng tôi sẽ vào bán kết".

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, ở lượt cuối trận quyết đấu giữa U.23 Việt Nam và Malaysia (hiện cùng có 3 điểm), với đội nào thắng sẽ giành ngôi nhất bảng.

U.23 Malaysia hòa cũng sẽ nhất bảng vì có hiệu số tốt hơn. Nếu hòa, U.23 Việt Nam nhì bảng sẽ vào bán kết, khiến trận còn lại ở bảng C giữa U.23 Indonesia và Myanmar (ngày 12.12) trở thành trận thủ tục.

"U.23 Việt Nam là đội rất mạnh và có thực lực cùng chiều sâu đội hình. Vì vậy, việc vượt qua đối thủ này là không hề dễ dàng. U.23 Việt Nam đã 2 lần đoạt HCV SEA Games gần đây (năm 2019 và 2021 thi đấu năm 2022).

Họ đã được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng, bạn có thể thấy cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ cực cao ra sao. Anh ta đã ghi 2 bàn ở trận thắng đội Lào tỷ số 2-1. Đình Bắc luôn là mối đe dọa thường trực ở cả cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tập trung vào những gì chúng tôi phải làm. Đó là tất cả những gì quan trọng nhất", HLV Nafuzi Zain nhấn mạnh.

