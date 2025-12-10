Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?

Sáng 10.12, Trần Hưng Nguyên và đa số kình ngư Việt Nam đều vượt qua vòng loại. Người duy nhất thi đấu không thành công là tài năng trẻ Trịnh Trường Vinh.
Trong ngày tranh tài đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam có các thành viên tham dự gồm Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Jeremie Lương, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng và Trịnh Trường Vinh. Các VĐV thi đấu tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok).
Vào lúc 18 giờ, các nội dung chung kết sẽ được diễn ra. Niềm hy vọng giành HCV lớn nhất đặt vào Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (em trai Ánh Viên) ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp nam. Hưng Nguyên đã thống trị khu vực Đông Nam Á nội dung này, giành 3 HCV SEA Games liên tiếp (30, 31, 32). Trong khi đó, Mỹ Tiên, Thúy Hiền hay Jeremie Lương có thể giành HCĐ hoặc HCB.
