Thể thao SEA Games 33

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
10/12/2025 11:25 GMT+7

Sáng 10.12, Trần Hưng Nguyên và đa số kình ngư Việt Nam đều vượt qua vòng loại. Người duy nhất thi đấu không thành công là tài năng trẻ Trịnh Trường Vinh.

Trong ngày tranh tài đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam có các thành viên tham dự gồm Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Jeremie Lương, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng và Trịnh Trường Vinh. Các VĐV thi đấu tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok).

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 1.

Quang Thuấn (áo đỏ) và Hưng Nguyên cùng tranh tài ở vòng loại 200 m bơi hỗn hợp nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 2.

Với kinh nghiệm dày dặn, Hưng Nguyên liên tục vươn lên dẫn trước so với Quang Thuấn. Kình ngư quê Quảng Bình cho thấy sự tiến bộ ở khả năng bơi ếch

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 3.

Hưng Nguyên cán đích với thành tích 2 phút 07 giây 82, xếp thứ 3 vòng loại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 4.

Quang Thuấn nỗ lực ở 50 m cuối cùng, đạt thành tích 2 phút 08 giây 21, đứng thứ 4 vòng loại. Cả Quang Thuấn và Hưng Nguyên đều giành quyền vào chung kết. Anh được kỳ vọng có thể tạo bất ngờ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 5.

Ngay sau đó, Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua vòng loại 200 m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 16 giây 24, đứng thứ 3 vòng loại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 6.

Ở nội dung 100 m bơi tự do nam, Jeremie Lương vượt qua vòng loại với thành tích 50 giây 63, xếp hạng 3

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 7.

Đứng ngay sau kình ngư Việt Kiều là Trần Văn Nguyễn Quốc với thành tích 50 giây 85, xếp thứ 4 vòng loại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 8.

Nguyễn Thúy Hiền tranh tài vòng loại nội dung 50 m bơi ếch nữ, đạt thành tích 32 giây 15, xếp hạng 4 và giành quyền vào chung kết

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 9.

Ở nội dung 100 m bơi ngửa nam, Cao Văn Dũng vượt qua vòng loại một cách nghẹt thở khi đứng thứ 8 với thành tích 57 giây 78

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?- Ảnh 10.

Trong khi đó, Trịnh Trường Vinh chỉ có thành tích 58 giây 40, đứng thứ 10 và bị loại. Anh rời hồ khá nhanh và có phần buồn bã. Tuy nhiên, anh là một VĐV trẻ và tương lai còn xán lạn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vào lúc 18 giờ, các nội dung chung kết sẽ được diễn ra. Niềm hy vọng giành HCV lớn nhất đặt vào Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (em trai Ánh Viên) ở nội dung 200 m bơi hỗn hợp nam. Hưng Nguyên đã thống trị khu vực Đông Nam Á nội dung này, giành 3 HCV SEA Games liên tiếp (30, 31, 32). Trong khi đó, Mỹ Tiên, Thúy Hiền hay Jeremie Lương có thể giành HCĐ hoặc HCB.

