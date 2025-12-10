Châu Tuyết Vân đưa bố mẹ đến Bangkok cổ vũ taekwondo 'mở hàng' vàng SEA Games: Hồi hộp…

Châu Tuyết Vân cùng mẹ là bà Phạm Hồng Cúc cùng gia đình cổ vũ đoàn taekwondo Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Châu Tuyết Vân: Cảm giác SEA Games rất lạ...

Vừa chính thức rút lui khỏi vai trò VĐV sau 16 năm (lần đầu tiên tham dự SEA Games là năm 2009 tại Lào, giành HCĐ), "hot girl làng võ" Châu Tuyết Vân vẫn có mặt ở Thái Lan để cổ vũ taekwondo Việt Nam.

Cô gái sinh năm 1990 đã dẫn bố mẹ và gia đình bay sang Bangkok từ trưa 9.12 và có mặt rất sớm tại nhà thi đấu ở trung tâm thương mại Fashion Island để cổ vũ cho các đồng đội, khởi đầu chiến dịch săn HCV đầu tiên.

Hoa khôi taekwondo Châu Tuyết Vân tái xuất trên khán đài SEA Games, hé lộ kế hoạch tương lai

Châu Tuyết Vân bày tỏ: "Hôm nay tôi rất là vui. Mình không bị áp lực nhưng vẫn có chút hồi hộp vì mình mang tinh thần ủng hộ các em, các bạn của mình sẽ thi đấu như thế nào. Tôi rất vui khi lần đầu tiên đi cùng ba mẹ tham dự một kỳ SEA Games, vì khi còn là VĐV tôi không dám dẫn ba mẹ đi xem mình thi đấu, bởi vì tôi sợ bản thân sẽ chịu nhiều áp lực.

Nhưng hôm nay tôi không còn áp lực gì hết. Tôi cùng ba mẹ đến để xem con gái của ba mẹ đã từng thi đấu tại sân chơi này, hoành tráng như thế nào. Ngày hôm nay, tôi và gia đình của tôi sẽ cổ vũ hết mình cho tất cả các bạn VĐV của đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan".

Các nữ VĐV Việt Nam trong khu vực khởi động chờ đến lượt thi đấu ảnh: Quốc Việt

Tin tưởng taekwondo sẽ hoàn thành chỉ tiêu

Taekwondo bắt đầu thi đấu từ 9 giờ sáng hôm nay, nhưng riêng đoàn Việt Nam sẽ chỉ xuất quân lúc 11 giờ với mục tiêu đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Cụ thể, chúng ta sẽ thi đấu 4 nội dung quyền biểu diễn: Đôi nam nữ tiêu chuẩn (Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc), đồng đội nam tiêu chuẩn (Nguyễn Thiên Phụng - Nguyễn Trọng Phúc - Phạm Quốc Việt), đồng đội nữ tiêu chuẩn (Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân), đồng đội sáng tạo (Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình).

Cảm giác khi lần đầu đến với SEA Games của Châu Tuyết Vân rất đặc biệt: "Đầu tiên tôi có một chút… "chạnh lòng" bởi vì khi mình là VĐV đeo thẻ ra vào rất thoải mái, còn ngày hôm nay tôi phải đứng đợi rất là lâu.

Nhưng mà nhờ vậy tôi hiểu được cảm giác những người luôn âm thầm ủng hộ mình, từ nhiều năm trước họ cũng đã phải chờ đợi như thế nào để vào sân ủng hộ cho mình.

Châu Tuyết Vân cùng bố mẹ có mặt ở trung tâm thương mại Fashion Island (Bangkok), nơi diễn ra nội dung taekswondo ở SEA Games 33 ảnh: Nhật Thịnh

Lúc này ngồi đây, trên sân thi đấu đèn đã bật lên, cảm giác hồi hộp của ngày nào thi đấu vẫn trở lại, nhưng mà mình thoải mái tinh thần hơn, mình đợi chờ những kết quả tốt đẹp của đội tuyển Việt Nam.

Tôi rất tự tin taekwondo sẽ hoàn thành tốt mục tiêu 3-4 HCV tại SEA Games 33. Nhìn vào các buổi tập luyện, tôi nhận thấy sự vất vả của mọi người.

Việt Nam mình là một trong những đội taekwondo mạnh, cho nên tôi rất tự tin ở đấu trường SEA Games lần này. Tôi rất tự tin không có tôi thì nội dung quyền biểu diễn taekwondo sẽ vẫn rất mạnh, vì các em còn tập luyện vất vả, chăm chỉ hơn cả tôi. Tôi tin các bạn sẽ giữ vững thành tích, thậm chí còn làm tốt hơn những gì mong đợi".

Hiện tại Châu Tuyết Vân vẫn gắn bó với taekwondo trong vai trò VĐV cũng như ươm mầm tương lai cho các VĐV trẻ. Bên cạnh đó cô cũng mở CLB taekwondo Hoa Hướng Dương tại đường Tôn Thất Thuyết (phường Xóm Chiếu - địa chỉ cũ phường 16 quận 4).

Nữ VĐV xinh đẹp bày tỏ: "Tương lai tôi mong muốn mình sẽ có thể mở CLB to hơn nữa để góp phần phát triển taekwondo Việt Nam. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tôi hứa sẽ cố gắng càng sớm càng tốt. Nhưng được cái là ba mẹ rất thương tôi nên vẫn ủng hộ tôi hết mình".