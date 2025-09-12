Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sự kiện taekwondo đặc biệt đáng chú ý, hé lộ mức thưởng nóng SEA Games 33

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/09/2025 10:55 GMT+7

Giải taekwondo các CLB quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025 thu hút gần 1.400 võ sĩ tranh tài, hứa hẹn tìm kiếm tài năng cho taekwondo Việt Nam.

1.400 võ sĩ tranh tài giải taekwondo các CLB quốc gia

Giải taekwondo các CLB quốc gia – Cúp Đại sứ Hàn Quốc được tổ chức thường niên. Năm nay giải diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên từ ngày 9-16.9 với sự tham dự của gần 1.400 võ sĩ đến từ 46 CLB trên toàn quốc.

Sự kiện taekwondo đặc biệt đáng chú ý, hé lộ mức thưởng nóng SEA Games 33 - Ảnh 1.

Giải taekwondo các CLB quốc gia – Cúp Đại sứ Hàn Quốc bùng nổ số lượng VĐV tranh tài lên tới gần 1.400 người

ẢNH: BTC

Các võ sĩ tranh tài theo 4 lứa tuổi của nam và nữ gồm: dưới 12 tuổi (16 nội dung đối kháng, 10 nội dung quyền), 12 đến 14 tuổi (22 đối kháng, 10 quyền), 15 đến 17 tuổi (23 đối kháng, 10 quyền), trên 17 tuổi (21 đối kháng, 10 quyền). Các gương mặt nổi bật tham dự giải như Nguyễn Ngọc Lan Phương (Hà Nội, HCV U.14 giải thiếu niên châu Á 2025), Lê Quang Huy (TP.HCM, HCB U.14 giải thiếu niên châu Á 2025), Phạm Minh Bảo Kha (Đồng Tháp, HCV vô địch Đông Nam Á 2025)...

Sự kiện taekwondo đặc biệt đáng chú ý, hé lộ mức thưởng nóng SEA Games 33 - Ảnh 2.

Giải taekwondo các CLB quốc gia nhằm tìm kiếm tài năng cho taekwondo Việt Nam

ẢNH: BTC

Ông Vũ Xuân Thành, phụ trách bộ môn taekwondo Cục TDTT Việt Nam cho biết giải taekwondo các CLB quốc gia với sự góp mặt của đông đảo VĐV từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước là một minh chứng sống động cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào taekwondo tại Việt Nam. "Đặc biệt hơn khi giải có sự đồng hành của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, điều này không chỉ thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, mà còn là nguồn động viên to lớn để các VĐV nỗ lực thi đấu hết mình. Sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho sự phát triển của taekwondo Việt Nam", ông Vũ Xuân Thành chia sẻ.

Sự kiện taekwondo đặc biệt đáng chú ý, hé lộ mức thưởng nóng SEA Games 33 - Ảnh 3.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tri ân các đơn vị đồng hành nhân giải các CLB quốc gia

ẢNH: BTC

Giải đấu cũng lần đầu có sự tham gia của các CLB đến từ Ninh Bình, Cao Bằng, Điện Biên sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh, thành. Được biết những VĐV xuất sắc, nổi bật tại giải năm nay sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các sự kiện năm 2026, cũng như sẵn sàng bổ sung cho lực lượng của đội tuyển quốc gia. 

Thưởng nóng cho VĐV teakwondo tại SEA Games 33

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cũng vừa treo thưởng nóng cho VĐV, HLV Việt Nam tại SEA Games 33 vào tháng 12 tới ở Thái Lan. Theo đó, VĐV đoạt HCV được thưởng 700 USD (khoảng 18 triệu đồng), HLV được thưởng 350 USD (khoảng 9 triệu đồng). Tại SEA Games 33, đội tuyển taekwondo Việt Nam tham dự 14 nội dung trong đó có 10 nội dung đối kháng và 4 nội dung quyền.


