Vụ VĐV taekwondo bị đánh: HLV nhận lỗi và muốn sửa sai, công an đánh giá nguy cơ

VTF: HLV taekwondo nhận khuyết điểm

Báo cáo gửi Trưởng ban Kiểm tra VTF ngày 15.1 ghi: "Ngày 14.1.2025, VTF nhận được đơn tố cáo của ông N.T.H - phụ huynh cháu N.T.N.M về việc HLV CLB Seung Ri có hành vi bạo hành cháu M.. Sau khi xem xét đơn tố cáo của ông N.T.H, phụ huynh cháu M. về việc HLV CLB Seung Ri có hành vi bạo hành cháu M. và được sự chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.Đà Nẵng, Ban Kiểm tra VTF, lãnh đạo taekwondo khu vực miền Trung, Ban Kiểm tra Liên đoàn TP.Đà Nẵng đã mời HLV Nguyễn Văn Kin đến làm việc, đồng thời cử đại diện liên đoàn đến thăm hỏi về sức khỏe của cháu M. và kết quả như sau.

Vết đỏ trên ngực em M., được gia đình cho là do HLV CLB taekwondo gây ra ẢNH: NVCC

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Kin: Theo bản tường trình của ông Kin, vào 18 giờ ngày 9.1.2025 cho lớp tập trung chào hỏi, nhắc nhở và giao lớp lại cho em phụ tá P.P.Q khởi động và sau đó ông Kin vào văn phòng làm việc, đến 19 giờ ông Kin nhận lớp, bắt đầu dạy chính và lớp tập kết thúc vào lúc 19 giờ 30, không có bạo hành cháu M. Qua sự việc nêu trên, ông Nguyễn Văn Kin đã nhận thấy khuyết điểm là chưa quán triệt kỹ chức năng và quyền hạn cho các trợ lý trong quá trình lên lớp. Bản thân ông Kin thấy có lỗi và mong muốn gia đình bỏ qua để sửa sai và bản thân có liên hệ với gia đình cháu M. để xin lỗi nhưng gia đình không phản hồi.

Đối với phụ tá P.P.Q: Theo bản tường trình, vào lúc 18 giờ ngày 9.1.2025, em Q. được ông Nguyễn Văn Kin giao khởi động cho lớp tập và sau đó được ông Nguyễn Văn Kin giao điều khiển tập thể lực cho lớp. Trong quá trình tập luyện, cháu M. có hành vi gây mất trật tự và đã được nhắc nhở nhiều lần nên phụ tá Q. đã gọi em M. lên chống tay xuống và dùng vợt đá (dụng cụ tập luyện) đánh vào mông và đá vào mông 1 cái để nhắc nhở.

Về phía gia đình cháu N.T.N.M: Đại diện Liên đoàn Taekwondo TP.Đà Nẵng đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên cháu M. và nắm bắt thêm về những diễn biến của vụ việc xảy ra vào tối 9.1.2025. Hiện tại sức khỏe của cháu M. đã ổn định, nhưng tâm lý vẫn còn sợ sệt khi nghe nhắc đến thầy Nguyễn Văn Kin

Theo thông tin từ phía gia đình và cháu M., vào tối 9.1, cháu bị phụ tá Q. dùng sống vợt đá (dụng cụ tập luyện) đánh vào mông và đá vào lưng. Sau đó thầy Kin ra dạy trong quá trình dạy có cầm roi tre và quất vào cháu Minh 2 - 3 roi vào đùi. Gia đình cháu M. rất bức xúc về trường hợp cháu M. bị bạo hành và đã đến báo cáo đến Công An P.Khuê Trung và đề nghị công an điều tra về vấn đề này".

Chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng

Cũng theo báo cáo, ý kiến của thành viên Ban Kiểm tra VTF Dương Lê Quốc Linh như sau: "Ông Nguyễn Văn Kin và P.P.Q đã được các cơ quan chức năng P.Khuê Trung như đại diện Phòng Văn hóa - Thể thao, Ban bảo vệ Bà mẹ và trẻ em và công an phường. Qua kiểm tra CLB Seung Ri do ông Nguyễn Văn Kin làm chủ nhiệm chưa có tư cách pháp nhân theo quy định đề ra.

CLB Seung Ri đã bị UBND P.Khuê Trung cho tạm thời đóng cửa để chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng. Hiện nay cơ quan chức năng đã vào cuộc nên Liên đoàn Taekwondo TP.Đà Nẵng sẽ có biện pháp xử lý HLV Nguyễn Văn Kin và CLB Seung Ri sau khi có kết luận từ phía các cơ quan có chức năng".

HLV Nguyễn Văn Kin kể rằng ông đang ở trong phòng làm việc riêng khi sự việc xảy ra vào tối 9.1 ẢNH: HUY ĐẠT

Ở diễn biến liên quan, trong văn bản đánh giá nguy cơ ban đầu về vụ việc, do các cơ quan chức năng P.Khuê Trung (tư pháp - hộ tịch, y tế, công an, hội liên hiệp phụ nữ, cán bộ trẻ em) lập vào tối 10.1, có nêu: "Đùi, mông và lưng của cháu M. từ lúc bị đánh (tối 9.1) đến sáng 10.1 thì chỉ còn vết đỏ dài trên lưng. Tâm lý trẻ hoang mang, lo sợ và mất ngủ sau khi sự việc xảy ra. Nhưng đến hiện tại, tâm lý trẻ đã ổn định nhờ sự can thiệp của gia đình. Sức khỏe và tinh thần của trẻ bình thường. Gia đình mong muốn công an làm rõ sự việc để tránh những trường hợp khác tương tự xảy ra trong tương lai".