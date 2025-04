Diễn biến mới nhất vụ HLV taekwondo đánh võ sinh gây xôn xao ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã đưa tin từ tháng 1.2025, VTF đã nhận được đơn tố cáo của ông N.T.H (phụ huynh học viên N.T.N.M, 13 tuổi) về việc con trai ông bị HLV đánh khi tập luyện tại CLB taekwondo Seung Ri (TP.Đà Nẵng) do ông Nguyễn Văn Kin làm HLV trưởng, đồng thời là chủ nhiệm.

Theo đơn tố cáo, vào tối 9.1, khi đón về và phát hiện con trai có dấu hiệu bị đánh, ông N.T.H đã dùng điện thoại để chụp ảnh tất cả các vết tích trên cơ thể con trai, và báo cho đường dây nóng TP.Đà Nẵng về việc xâm phạm nghiêm trọng thân thể trẻ em. Đồng thời, ông N.T.H đã đưa cháu đến công an P.Khuê Trung để làm việc.

Công an P.Khuê Trung đã hướng dẫn ông N.T.H đưa cháu đi khám tại bệnh viện để kiểm tra thương tích. Sau khi khám xong, ông N.T.H đưa cháu quay lại công an P.Khuê Trung để lấy lời khai chi tiết từ cháu N.T.N.M. Bên cạnh đó, phụ huynh này cũng đã cung cấp số điện thoại của HLV Nguyễn Văn Kin theo yêu cầu của công an. Công an đã mời HLV Nguyễn Văn Kin đến làm việc ngay trong tối 9.1, và sau đó tiếp tục lấy lời khai vào ngày 13.1.