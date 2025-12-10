Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Bộ trưởng Thái Lan phát ngôn vụ Campuchia rút khỏi SEA Games 33: ‘Họ có quyền, chúng tôi không bị ảnh hưởng’

Văn Trình
Văn Trình
10/12/2025 13:43 GMT+7

Ông Atthakorn Sirilatthayakon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa lên tiếng về vụ việc đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33.

Trong sáng 10.12, đoàn thể thao Campuchia đã chính thức gửi thư đến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, xin rút lui khỏi SEA Games 33. Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun bày tỏ: “Quyết định này được đưa ra một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đón tiếp, lòng hiếu khách, sự ấm áp và tinh thần thể thao mà THAOC và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc rời đi sớm này gây ra và chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của quý vị”.

Chỉ ít giờ sau quyết định của đoàn thể thao Campuchia, ông Atthakorn Sirilatthayakon bày tỏ: “Hiện Ban tổ chức SEA Games 33 đã chính thức nhận được thông tin trên. Đồng thời, chúng tôi tôn trọng quyết định rút lui của Campuchia sau khi tham gia lễ khai mạc vào ngày 9.12”.

Bộ trưởng Thái Lan phát ngôn vụ Campuchia rút khỏi SEA Games 33: ‘Họ có quyền, chúng tôi không bị ảnh hưởng’- Ảnh 1.

Ông Atthakorn Sirilatthayakon tuyên bố tôn trọng quyết định của đoàn thể thao Campuchia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ban tổ chức SEA Games 33 vẫn giúp đỡ đoàn Campuchia hết mình trong quá trình rời khỏi Thái Lan

Việc đoàn thể thao Campuchia bất ngờ rút lui ngay trong ngày thi đấu đầu tiên cũng ảnh hưởng nhiều đến SEA Games 33. Một số môn có thể không còn đủ số đội hoặc VĐV để thi đấu theo thể thức chuẩn, dẫn đến việc thay đổi hoặc rút gọn nội dung.

Dù vậy, ông Atthakorn Sirilatthayakon khẳng định Ban tổ chức SEA Games 33 đã có sẵn phương án cho việc này. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao nhấn mạnh: “Việc Campuchia rút lui chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến SEA Games lần này. Giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Không những vậy, tôi tin rằng sau sự kiện này người dân Thái Lan cũng như người hâm mộ khắp Đông Nam sẽ luôn ủng hộ các môn thể thao”.

“Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi đã cung cấp những điều kiện tốt nhất có thể kể từ khi các VĐV và quan chức Campuchia đến Thái Lan, nhưng việc rút lui là quyền của mỗi quốc gia. Khi họ rời đi, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình”, ông Atthakorn Sirilatthayakon nói thêm.

Tin liên quan

Độc lạ môn võ có cả ông già Noel, ninja... 'đại náo' sàn đấu SEA Games 33

Độc lạ môn võ có cả ông già Noel, ninja... 'đại náo' sàn đấu SEA Games 33

Sáng 10.12, sàn đấu jujitsu SEA Games 33 bỗng biến thành sân khấu diễn xuất với nhiều kịch bản, vai diễn từ cương thi đến ông già noel... Đây là nội dung duo show độc đáo, nơi mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Taekwondo dậy sóng: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thua oan ức, Singapore giành vàng không thuyết phục

SEA Games 33: Chờ tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Rút lui SEA Games 33 bộ trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận