Bộ trưởng Thái Lan phát ngôn vụ Campuchia rút khỏi SEA Games 33: ‘Họ có quyền, chúng tôi không bị ảnh hưởng’

Trong sáng 10.12, đoàn thể thao Campuchia đã chính thức gửi thư đến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, xin rút lui khỏi SEA Games 33. Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun bày tỏ: “Quyết định này được đưa ra một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đón tiếp, lòng hiếu khách, sự ấm áp và tinh thần thể thao mà THAOC và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc rời đi sớm này gây ra và chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của quý vị”.

Chỉ ít giờ sau quyết định của đoàn thể thao Campuchia, ông Atthakorn Sirilatthayakon bày tỏ: “Hiện Ban tổ chức SEA Games 33 đã chính thức nhận được thông tin trên. Đồng thời, chúng tôi tôn trọng quyết định rút lui của Campuchia sau khi tham gia lễ khai mạc vào ngày 9.12”.

Ông Atthakorn Sirilatthayakon tuyên bố tôn trọng quyết định của đoàn thể thao Campuchia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ban tổ chức SEA Games 33 vẫn giúp đỡ đoàn Campuchia hết mình trong quá trình rời khỏi Thái Lan

Việc đoàn thể thao Campuchia bất ngờ rút lui ngay trong ngày thi đấu đầu tiên cũng ảnh hưởng nhiều đến SEA Games 33. Một số môn có thể không còn đủ số đội hoặc VĐV để thi đấu theo thể thức chuẩn, dẫn đến việc thay đổi hoặc rút gọn nội dung.

Dù vậy, ông Atthakorn Sirilatthayakon khẳng định Ban tổ chức SEA Games 33 đã có sẵn phương án cho việc này. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao nhấn mạnh: “Việc Campuchia rút lui chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến SEA Games lần này. Giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Không những vậy, tôi tin rằng sau sự kiện này người dân Thái Lan cũng như người hâm mộ khắp Đông Nam sẽ luôn ủng hộ các môn thể thao”.

“Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi đã cung cấp những điều kiện tốt nhất có thể kể từ khi các VĐV và quan chức Campuchia đến Thái Lan, nhưng việc rút lui là quyền của mỗi quốc gia. Khi họ rời đi, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình”, ông Atthakorn Sirilatthayakon nói thêm.