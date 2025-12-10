Taekwondo dậy sóng: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thua oan ức, Singapore giành vàng không thuyết phục

Đoàn Việt Nam (áo đỏ) và Philippines (xanh) cùng kiện BTC vì trọng tài chấm điểm thiên vị cho Singapore ảnh: Quốc Việt

Bức xúc trọng tài taekwondo liên tiếp thiên vị Singapore

Ngay ngày đầu tiên thi đấu, môn taekwondo đã dậy sóng bởi những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, với cách chấm điểm thiên vị lộ liễu để giúp Singapore đoạt tấm HCV nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ bị phóng viên Philippines đánh giá là "đánh cắp".

Ngay sau trận chung kết, lãnh đội taekwondo Nguyễn Thu Trang và HLV Nguyễn Minh Tú đã nộp lệ phí và chính thức nộp đơn kiện lên BTC, không đồng tình cách chấm điểm của tổ trọng tài, bỏ qua quá nhiều lỗi của Singapore.

Phía Việt Nam khẳng định, cặp VĐV Singapore mắc 3 lỗi trong trận chung kết (VĐV nữ mắc 2 lỗi, VĐV nam mắc 1 lỗi mất thăng bằng) nhưng các trọng tài đều đã bỏ qua.

Màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc ảnh: Nhật Thịnh

Trọng tài chấm điểm rất cao cho Singapore với các mức 8,84 - 8,50 trong khi cặp VĐV Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc thi đấu tốt chỉ đạt 8,50 và 8,38 trong trận chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

2 chiến thắng tranh cãi của Singapore, không đồng ý 'check VAR'

HLV Minh Tú cho biết: "Đội nào thắng cũng được, nhưng cách chấm điểm của trọng tài không ổn. Bỏ qua 3 lỗi kỹ thuật rõ ràng của 2 VĐV Singapore. Bên Philippines cũng đang bức xúc và đã đâm đơn kiện lên BTC vì không hài lòng cách chấm điểm thiên vị cho Singapore trong trận bán kết".

Đoàn taekwondo Việt Nam đã đóng lệ phí, viết đơn gửi BTC, chờ giải quyết. Rất đông truyền thông Việt Nam đang đứng ngoài phòng kỹ thuật, chờ các trọng tài chờ xử lý khiếu nại.

Nụ cười xót xa của Nguyễn Thị Kim Hà sau chiến thắng không thuyết phục của Singapore ảnh: Nhật Thịnh

Sự không hài lòng của Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Philippines Tolentino Abraham ảnh: Quốc Việt

Đội Phillipines cũng đã chính thức kiện trọng tài vì chấm không chính xác ở trận bán kết. Các phóng viên Malaysia cũng rất bức xúc vì cho rằng bị thua oan ở bán kết trước Singapore.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Philippines Tolentino cho biết: "Philippines đã nộp đơn kiện vì cách chấm điểm bất công. Kết quả thắng thua không quan trọng nhưng trọng tài phải công minh. Chúng tôi rất bức xúc khi trọng tài nhất định không chịu đưa ra băng hình".

Được biết, đoàn taekwondo Việt Nam và Philippines đã thu thập băng hình thi đấu để gửi lên BTC, tuy nhiên các trọng tài đang không công nhận đây là bằng chứng, trong lúc cũng không đem ra băng hình để chấm điểm lại.

Nhà thi đấu Fashion Island hiện đang rất nóng. Môn taekwondo đã tạm ngưng thi đấu chờ các trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng.

Lo lắng chất lượng trọng tài

Đến 13 giờ 30, BTC không thay đổi kết quả, taekwondo chấp nhận giành HCB. Lãnh đội taekwondo Việt Nam Nguyễn Thu Trang chia sẻ: “Cảm xúc của tôi lúc này có một chút buồn phiền và tiếc nuối, vì đội bạn có nhiều lỗi tuy nhiên BTC vẫn giữ nguyên kết quả.Tôi hy vọng những trận đấu tiếp theo BTC sẽ chấm điểm sát sao hơn và công tâm hơn đối với đội Việt Nam nói riêng và tất cả các đội khác nói chung.

Đối với cá nhân tôi có một chút lo lắng về chất lượng trọng tài vì có những lỗi hết sức rõ ràng nhưng trọng tài bỏ qua. Số điểm của Việt Nam là đúng nhưng số điểm của Sinagpore là quá cao.Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng vào toàn đội và các VĐV sẽ thể hiện hết sức mình trong các nội dung tiếp theo, thể hiện tốt nhất có thể để thi đấu thành công nhất”.

