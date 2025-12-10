Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

BTC SEA Games 33 lại sai nghiêm trọng, nhầm Quốc kỳ hàng loạt: Đội Việt Nam hiển thị cờ Indonesia

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
10/12/2025 12:19 GMT+7

Lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 33 tiếp tục gây tranh cãi khi BTC hiển thị sai Quốc kỳ của nhiều đội tuyển, nối dài chuỗi sai sót về hình ảnh và nhận diện quốc gia.

Lịch thi đấu bóng rổ SEA Games sai gần hết Quốc kỳ

Lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 33 lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi BTC tiếp tục mắc lỗi hiển thị sai Quốc kỳ của hầu hết các đội tuyển tham dự. Trong bảng thông tin được trình chiếu tại nhà thi đấu môn bóng rổ nội dung 3x3 (cả nam và nữ), các cặp đấu Malaysia - Lào, Philippines - Việt Nam và Thái Lan - Việt Nam đều xuất hiện Quốc kỳ không trùng khớp với tên quốc gia.

Ví dụ như ở hàng thứ 2, cờ Malaysia bị thay bằng cờ Thái Lan, cờ Lào bị thay bằng Indonesia; ở hàng thứ 3, cờ Philippines bị thay bằng cờ Thái Lan và cả ở hai hàng 3 và 4, cờ Việt Nam bị hiển thị thành cờ Indonesia.

BTC SEA Games 33 lại sai nghiêm trọng, nhầm Quốc kỳ hàng loạt: Đội Việt Nam hiển thị cờ Indonesia- Ảnh 1.

Lịch thi đấu môn bóng rổ nội dung 3x3 mà nhiều quốc gia bị hiển thị Quốc kỳ sai

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và truyền thông Đông Nam Á, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về chất lượng tổ chức SEA Games 33. Sai sót về Quốc kỳ được xem là đặc biệt nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến biểu tượng chủ quyền của từng quốc gia. Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu BTC SEA Games 33 mắc lỗi nhận diện trong những ngày đầu đại hội. 

Sai sót lớn trong lễ khai mạc SEA Games 33

Trước đó, BTC từng nhầm Quốc kỳ Việt Nam và Lào trong lịch thi đấu futsal nữ, hiển thị sai Quốc kỳ khi giới thiệu nước chủ nhà SEA Games 1997, và đặc biệt là trình chiếu bản đồ Việt Nam thiếu các quần đảo và đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở lễ khai mạc vào tối 9.12.

Việc sai Quốc kỳ liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nước chủ nhà Thái Lan, nhất là khi SEA Games là sự kiện được toàn khu vực theo dõi. Nhiều ý kiến cho rằng việc để xảy ra những lỗi cơ bản như vậy cho thấy sự thiếu kiểm duyệt và thiếu chuyên nghiệp trong khâu kỹ thuật và truyền thông.

Tin liên quan

Nhà thi đấu SEA Games 33 đầy… muỗi, cả thầy lẫn trò đội tuyển bơi Singapore lại ‘khoái chí’

Nhà thi đấu SEA Games 33 đầy… muỗi, cả thầy lẫn trò đội tuyển bơi Singapore lại ‘khoái chí’

Các VĐV bơi lội Singapore thích thú khi sử dụng vợt muỗi điện để diệt muỗi trong lúc nghỉ ngơi. Trong khi đó, đội tuyển bơi Việt Nam tập trung vào khâu hồi phục cho những VĐV vừa thi đấu tại vòng loại.

Hưng Nguyên vượt qua vòng loại, sẵn sàng chinh phục cú ‘poker’ HCV: Quang Thuấn liệu có tạo bất ngờ?

Campuchia gửi thư nóng đến BTC, chính thức rút khỏi SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan sốc nặng!

Khám phá thêm chủ đề

Sea games SEA Games 33 Thái Lan BTC SEA Games sai Quốc kỳ Cờ Việt Nam lịch thi đấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận