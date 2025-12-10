BTC SEA Games 33 lại sai nghiêm trọng, nhầm Quốc kỳ hàng loạt: Đội Việt Nam hiển thị cờ Indonesia

Lịch thi đấu bóng rổ SEA Games sai gần hết Quốc kỳ

Lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 33 lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi BTC tiếp tục mắc lỗi hiển thị sai Quốc kỳ của hầu hết các đội tuyển tham dự. Trong bảng thông tin được trình chiếu tại nhà thi đấu môn bóng rổ nội dung 3x3 (cả nam và nữ), các cặp đấu Malaysia - Lào, Philippines - Việt Nam và Thái Lan - Việt Nam đều xuất hiện Quốc kỳ không trùng khớp với tên quốc gia.

Ví dụ như ở hàng thứ 2, cờ Malaysia bị thay bằng cờ Thái Lan, cờ Lào bị thay bằng Indonesia; ở hàng thứ 3, cờ Philippines bị thay bằng cờ Thái Lan và cả ở hai hàng 3 và 4, cờ Việt Nam bị hiển thị thành cờ Indonesia.

Lịch thi đấu môn bóng rổ nội dung 3x3 mà nhiều quốc gia bị hiển thị Quốc kỳ sai ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và truyền thông Đông Nam Á, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về chất lượng tổ chức SEA Games 33. Sai sót về Quốc kỳ được xem là đặc biệt nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến biểu tượng chủ quyền của từng quốc gia. Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu BTC SEA Games 33 mắc lỗi nhận diện trong những ngày đầu đại hội.

Sai sót lớn trong lễ khai mạc SEA Games 33

Trước đó, BTC từng nhầm Quốc kỳ Việt Nam và Lào trong lịch thi đấu futsal nữ, hiển thị sai Quốc kỳ khi giới thiệu nước chủ nhà SEA Games 1997, và đặc biệt là trình chiếu bản đồ Việt Nam thiếu các quần đảo và đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở lễ khai mạc vào tối 9.12.

Việc sai Quốc kỳ liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nước chủ nhà Thái Lan, nhất là khi SEA Games là sự kiện được toàn khu vực theo dõi. Nhiều ý kiến cho rằng việc để xảy ra những lỗi cơ bản như vậy cho thấy sự thiếu kiểm duyệt và thiếu chuyên nghiệp trong khâu kỹ thuật và truyền thông.