Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Campuchia gửi thư nóng đến BTC, chính thức rút khỏi SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan sốc nặng!

Văn Trình
Văn Trình
10/12/2025 10:53 GMT+7

Ủy ban Olympic Campuchia đã chính thức gửi thư đến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, quyết định rút lui khỏi SEA Games 33.

Campuchia đã chính thức gửi thư đến Ban tổ chức SEA Games 33

Theo tờ Khmer Times, thư đã chính thức được Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) gửi đến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào lúc 10 giờ 30 ngày 10.12, sớm hơn 30 phút so với dự kiến. Trong thư, ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia bày tỏ: “Kính gửi ông Chaipak Siriwat - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT), Chủ tịch Hội đồng Thể thể Đông Nam Á. Tôi gửi thư này đến để nói về việc rút đoàn Campuchia về nước sớm vì lý do an toàn.

Thay mặt Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), tôi xin thông báo rằng: Do lo ngại và yêu cầu khẩn cấp từ gia đình của các VĐV muốn người thân của họ trở về ngay lập tức, NOCC buộc phải rút toàn bộ đoàn trở về Campuchia sớm vì lý do an toàn”.

Campuchia gửi thư nóng đến BTC, chính thức rút khỏi SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan sốc nặng!- Ảnh 1.

Thư rút lui đã được gửi đến Ban tổ chức SEA Games 33

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

NOCC nhấn mạnh: “Quyết định này được đưa ra một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đón tiếp, lòng hiếu khách, sự ấm áp và tinh thần thể thao mà THAOC và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc rời đi sớm này gây ra và chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của quý vị. Chúng tôi sẽ phối hợp với văn phòng của quý vị về lịch trình rời đi và các thủ tục cần thiết. Xin cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị”.

Truyền thông Thái Lan ngỡ ngàng!

Sau khi NOCC chính thức gửi thư đến Ban tổ chức SEA Games 33, trên kênh Thairath - một trong những đơn vị truyền hình lớn nhất của Thái Lan đã dùng tiêu đề “Nóng: Campuchia rút khỏi SEA Games, không cử VĐV tham gia thi đấu” để cập nhật vụ việc.

Kênh Thairath bình luận: “SEA Games 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 20.12 tại Thái Lan, sau lễ khai mạc chính thức tại SVĐ quốc gia Rajamangala. Nhưng bất chấp việc đã tham dự lễ khai mạc diễn ra vào tối hôm qua, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút lui khỏi Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á 2025. Đây thật sự là một quyết đi bất ngờ, khiến nhiều người ngỡ ngàng của thể thao Campuchia”.

Campuchia gửi thư nóng đến BTC, chính thức rút khỏi SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan sốc nặng!- Ảnh 2.

Báo Thái Lan bất ngờ khi VĐV Campuchia vừa dự lễ khai mạc đã rút lui

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang thể thao danh tiếng của Thái Lan - Siamsport cũng bày tỏ sự bất ngờ về vụ việc: “Nóng! Campuchia rút khỏi tất cả các môn thể thao tại SEA Games 33 sau khi chỉ tham gia lễ khai mạc trong một ngày”, ký giả trang Siamsport bày tỏ.

Trang Siamsport nhận xét: “Các VĐV Campuchia đã quyết định rút lui khỏi tất cả 12 nội dung thi đấu tại SEA Games lần thứ 33, mặc dù họ vừa mới tham gia lễ khai mạc tại SVĐ quốc gia Rajamangala vào ngày 9.12.2025. Các báo cáo cho biết đoàn đại biểu Campuchia gồm 137 VĐV và quan chức đã được các quan chức cấp cao trong nước cảnh báo nên cân nhắc rút lui do tình hình căng thẳng và leo thang ở biên giới Thái Lan - Campuchia. Người ta lo ngại rằng vấn đề có thể lan rộng và ảnh hưởng đến sự an toàn của họ, bao gồm cả hành trình trở về. Báo cáo cũng nêu rõ rằng mặc dù Campuchia rất ấn tượng trước sự nồng ấm và hiếu khách của Thái Lan, nhưng những lo ngại về an ninh là yếu tố chính dẫn đến việc họ rút khỏi cuộc thi”.

Tin liên quan

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng

Bật khóc ngay sau khi biết kết quả chỉ về thứ 5 chung cuộc ở nội dung đổ đèo môn đua xe đạp địa hình SEA Games 33 sáng 10.12, Nguyễn Thị Huyền Trang nghẹn ngào khi không nói nên lời.

Campuchia rút lui toàn diện các môn khỏi SEA Games 33: Đối mặt án phạt cực nặng toàn châu Á

Châu Tuyết Vân đưa bố mẹ đến Bangkok cổ vũ taekwondo 'mở hàng' vàng SEA Games: Hồi hộp…

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan Rút lui SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận