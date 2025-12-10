Campuchia gửi thư nóng đến BTC, chính thức rút khỏi SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan sốc nặng!

Campuchia đã chính thức gửi thư đến Ban tổ chức SEA Games 33

Theo tờ Khmer Times, thư đã chính thức được Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) gửi đến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào lúc 10 giờ 30 ngày 10.12, sớm hơn 30 phút so với dự kiến. Trong thư, ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia bày tỏ: “Kính gửi ông Chaipak Siriwat - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT), Chủ tịch Hội đồng Thể thể Đông Nam Á. Tôi gửi thư này đến để nói về việc rút đoàn Campuchia về nước sớm vì lý do an toàn.

Thay mặt Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), tôi xin thông báo rằng: Do lo ngại và yêu cầu khẩn cấp từ gia đình của các VĐV muốn người thân của họ trở về ngay lập tức, NOCC buộc phải rút toàn bộ đoàn trở về Campuchia sớm vì lý do an toàn”.

Thư rút lui đã được gửi đến Ban tổ chức SEA Games 33 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

NOCC nhấn mạnh: “Quyết định này được đưa ra một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đón tiếp, lòng hiếu khách, sự ấm áp và tinh thần thể thao mà THAOC và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc rời đi sớm này gây ra và chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của quý vị. Chúng tôi sẽ phối hợp với văn phòng của quý vị về lịch trình rời đi và các thủ tục cần thiết. Xin cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị”.

Truyền thông Thái Lan ngỡ ngàng!

Sau khi NOCC chính thức gửi thư đến Ban tổ chức SEA Games 33, trên kênh Thairath - một trong những đơn vị truyền hình lớn nhất của Thái Lan đã dùng tiêu đề “Nóng: Campuchia rút khỏi SEA Games, không cử VĐV tham gia thi đấu” để cập nhật vụ việc.

Kênh Thairath bình luận: “SEA Games 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 20.12 tại Thái Lan, sau lễ khai mạc chính thức tại SVĐ quốc gia Rajamangala. Nhưng bất chấp việc đã tham dự lễ khai mạc diễn ra vào tối hôm qua, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút lui khỏi Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á 2025. Đây thật sự là một quyết đi bất ngờ, khiến nhiều người ngỡ ngàng của thể thao Campuchia”.

Báo Thái Lan bất ngờ khi VĐV Campuchia vừa dự lễ khai mạc đã rút lui ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang thể thao danh tiếng của Thái Lan - Siamsport cũng bày tỏ sự bất ngờ về vụ việc: “Nóng! Campuchia rút khỏi tất cả các môn thể thao tại SEA Games 33 sau khi chỉ tham gia lễ khai mạc trong một ngày”, ký giả trang Siamsport bày tỏ.

Trang Siamsport nhận xét: “Các VĐV Campuchia đã quyết định rút lui khỏi tất cả 12 nội dung thi đấu tại SEA Games lần thứ 33, mặc dù họ vừa mới tham gia lễ khai mạc tại SVĐ quốc gia Rajamangala vào ngày 9.12.2025. Các báo cáo cho biết đoàn đại biểu Campuchia gồm 137 VĐV và quan chức đã được các quan chức cấp cao trong nước cảnh báo nên cân nhắc rút lui do tình hình căng thẳng và leo thang ở biên giới Thái Lan - Campuchia. Người ta lo ngại rằng vấn đề có thể lan rộng và ảnh hưởng đến sự an toàn của họ, bao gồm cả hành trình trở về. Báo cáo cũng nêu rõ rằng mặc dù Campuchia rất ấn tượng trước sự nồng ấm và hiếu khách của Thái Lan, nhưng những lo ngại về an ninh là yếu tố chính dẫn đến việc họ rút khỏi cuộc thi”.