Hơn 1.700 người chết do mưa lũ ở Đông Nam Á, Sri Lanka

Tại Indonesia, theo số liệu mới nhất vào ngày 6.12, đã có ít nhất 908 người chết do mưa lũ và sạt lở đất tại tỉnh Aceh, trên đảo Sumatra. Ngoài ra, hơn 800.000 người đã phải di tản, Đài Al Jazeera đưa tin.

Tại khu vực Aceh và tỉnh Bắc Sumatra, lũ lụt cuốn trôi đường sá, vùi lấp nhà cửa trong bùn lầy và cắt đứt nguồn cung ứng nhu yếu phẩm. Thống đốc Aceh Muzakir Manaf cho biết các đội cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm thi thể trong bùn "sâu đến thắt lưng".

Trực thăng cảnh sát Indonesia ngày 6.12 thả hàng cứu trợ cho khu vực ảnh hưởng bởi lũ quét ở tỉnh Aceh ẢNH: REUTERS

Nước lũ rút lộ bùn đất ở khu vực tại tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia ngày 6.12 ẢNH: REUTERS

Ông Muzakir nói thêm thách thức cấp bách là tình trạng thiếu lương thực ở các vùng xa, khó tiếp cận. “Nhiều người không chết vì lũ, mà chết vì đói”, ông nói. Vị quan chức cũng đề cập một số ngôi làng đã bị xóa sổ do đợt mưa lớn vừa qua.

Ở Sri Lanka, chính phủ xác nhận có 607 người chết, 214 người khác mất tích và được cho là đã chết. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gọi đợt mưa lũ vừa qua là thảm họa thiên gây nhiều thách thức nhất cho đất nước.

Hơn 2 triệu người Sri Lanka, tương đương 10% dân số cả nước, đã bị ảnh hưởng. Chính quyền cũng cảnh báo những đợt mưa mới có thể gây rủi ro sạt lở, ngoài ra còn gây khó khăn cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Người dân ở khu vực Kelaniya, Sri Lanka lội qua nước lũ ngày 30.11

ẢNH: REUTERS

Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka (DMC) cho biết hơn 71.000 ngôi nhà đã bị hư hại, bao gồm gần 5.000 ngôi nhà bị phá hủy do lũ quét và lở đất tuần trước.

Thiên tai cũng đã khiến ít nhất 276 người chết tại Thái Lan, Al Jazeera cho hay. Theo thông tin từ Liên Hiệp Quốc, 12 tỉnh Thái Lan đã chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Đây là một trong những trận mưa lũ gây chết người nhiều nhất ở Thái Lan trong một thập niên.