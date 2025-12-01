Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hơn 1.100 người chết do lũ lụt châu Á, quân đội các nước vào cuộc

Thụy Miên
Thụy Miên
01/12/2025 19:51 GMT+7

Đến tối 1.12 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở châu Á đã vượt mốc 1.100 người, buộc hai nước bị nặng nhất là Sri Lanka và Indonesia triển khai quân đội hỗ trợ.

Số người chết do lũ lụt châu Á vượt 1.100 người, quân đội vào cuộc - Ảnh 1.

Quân đội Indonesia được triển khai đến hỗ trợ vùng lũ

ảnh: ap

Tuần qua, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng đã ập xuống toàn Sri Lanka cùng nhiều khu vực của đảo Sumatra (Indonesia), miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia.

Đa số khu vực châu Á đang trong mùa mưa, nhưng biến đổi khí hậu đang mang đến thêm nhiều sự kiện thời tiết cực đoan và siêu bão, theo AFP.

Mưa lớn kéo dài không dứt đã gây ngập lụt, buộc người dân địa phương phải bám trụ trên các mái nhà chờ xuồng cứu hộ hoặc trực thăng đến giải cứu. Nhiều ngôi làng bị cô lập hoàn toàn.

Đến vùng bắc Sumatra hôm 1.12, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bày tỏ hy vọng rằng điều tồi tệ nhất đã qua, và nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ hiện nay là lập tức đưa hàng cứu trợ đến những vùng bị lũ, đặc biệt cho các vùng bị cô lập.

Tính đến chiều nay (1.12), số người chết ở Indonesia đã tăng lên ít nhất 593 người, với gần 470 người đang mất tích.

Chính phủ đã triển khai 3 tàu chiến mang theo hàng viện trợ và 2 tàu bệnh viện đến một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi nhiều con đường vẫn chưa thể lưu thông.

Số người chết do lũ lụt châu Á vượt 1.100 người, quân đội vào cuộc - Ảnh 2.

Hiện trường một vụ lở đất ở Sri Lanka

ảnh: ap

Mọi thứ đều chìm dưới nước

Tại Sri Lanka, chính phủ kêu gọi viện trợ từ quốc tế và đưa trực thăng quân sự đến những nơi bị lũ lụt, lở đất do bão Ditwah.

Giới chức sở tại xác nhận ít nhất 355 người thiệt mạng và 366 người còn mất tích.

Nước lũ ở thủ đô Colombo đạt đỉnh trong đêm 30.12, rạng sáng 1.12. Giờ đây, mưa đã tạnh, nước lũ được hy vọng sẽ rút xuống. Một số cửa hàng và văn phòng ở thủ đô giờ đây đã mở cửa trở lại.

Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó thiên tai, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake gọi cơn lũ dữ này là đợt thiên tai lớn nhất, thách thức nhất trong lịch sử hiện đại ở nước này.

Số người chết do lũ lụt châu Á vượt 1.100 người, quân đội vào cuộc - Ảnh 3.

Những người cứu hộ dùng xuồng di chuyển ở khu vực bị ngập thuộc thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 30.12

ảnh: ap

Trực thăng quân sự được triển khai đưa người dân khỏi vùng lũ và mang thực phẩm đến vùng bị cô lập. Một chiếc đã rơi xuống phía bắc Colombo hôm 30.12, khiến phi công tử vong.

Ở Thái Lan, ít nhất 176 người ở miền nam thiệt mạng trong đợt lũ thuộc hàng chết chóc nhất đất nước trong một thập niên.

Dù chính quyền Bangkok đưa ra các biện pháp hỗ trợ, dư luận ngày càng chỉ trích phản ứng của giới chức, và 2 quan chức địa phương vừa bị đình chỉ chức vụ vì cáo buộc xử lý yếu kém.

Khám phá thêm chủ đề

lũ lụt châu Á Sri Lanka Indonesia
