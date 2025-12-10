Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng

Quang Tuyến
Quang Tuyến
10/12/2025 10:49 GMT+7

Bật khóc ngay sau khi biết kết quả chỉ về thứ 5 chung cuộc ở nội dung đổ đèo môn đua xe đạp địa hình SEA Games 33 sáng 10.12, Nguyễn Thị Huyền Trang nghẹn ngào khi không nói nên lời.

Nếu cảm nhận tốt sẽ "bay" tốt hơn

Huyền Trang bước vào nội dung đổ đèo với chút áp lực khi mà những kỳ SEA Games trước đây, các đàn chị luôn có HCV ở môn xe đạp địa hình như Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thùy Trang hay Đinh Thị Như Quỳnh. Hiểu điều đó nên trước khi xuất phát, Huyền Trang tự vấn an mình dù còn thiếu nhiều kinh nghiệm, bước ra "biển lớn" sẽ không hề dễ dàng, nên cứ chơi thoải mái, chơi đúng khả năng tốt nhất của mình là được.

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng- Ảnh 1.

Huyền Trang không thể "bay" nhanh qua những đoạn dốc

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng sở dĩ cô bật khóc sau khi kết thúc là cảm thấy mình không đạt được khả năng tốt nhất. Đặc biệt là những đoạn "bay" qua dốc đèo với tốc độ chưa như ý muốn. Từ ngữ này giới chuyên môn hay dùng để nói đến những đoàn phóng xe như bay khi đổ dốc hoặc ngoặt cua thật nhanh. Muốn làm tốt như vậy phải tập luyện thuần thục, phải quen đường để có trạng thái thi đấu tốt nhất. Nhưng thời gian để VĐV Việt Nam tập luyện chỉ có hơn 1 ngày nên không thể nào "bay" tốt như các VĐV chủ nhà.

Huyền Trang nức nở: "Em buồn vì không thể "bay" thật tốt khi thời gian làm quen với cung đường mới do BTC bố trí ở sở thú tại Chonburi chưa nhiều, chưa thích nghi hoàn toàn. Có nhiều đoạn dốc và ngoặt nhanh em chưa cảm nhận hết. Lẽ ra em sẽ làm tốt hơn nếu được tập luyện ít nhất một thời gian tại đây. Dẫu sao em cảm thấy mình còn yếu, phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa".

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng- Ảnh 2.

Huyền Trang khóc sau khi đua xong

ẢNH: KHẢ HÒA

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng- Ảnh 3.

Huyền Trang bật khóc

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Lê Nguyễn Thành Nhân cho biết, nếu Huyền Trang có trạng thái tốt hơn ở những khúc cua và đoạn dốc để có độ "bay" mạnh mẽ hơn thì có thể sẽ soán được vị trí thứ 4 của cua rơ người Philippines. Tuy vẫn còn khoảng cách với các đối thủ, nhất là còn thua đến gần 20 giây so với người đứng trên mình, nhưng dù sao kết quả 3 phút 41 giây 915 của Huyền Trang cũng đã là quá tốt so với những gì chờ đợi. Việc ban tổ chức bố trí nhiều đoạn đường đua nhân tạo trong sở thú mà không phải là địa hình tự nhiên nhiều, khiến cua rơ Việt Nam khi tập luyện làm quen bị "đứng hình", gặp khá nhiều khó khăn nên dù rất nỗ lực vẫn chưa thể hiện tốt hoàn toàn.

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng- Ảnh 4.

Nỗi buồn khi nghe kết quả

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai 11.12, 2 cua rơ nam sẽ thi băng đồng. Theo HLV Lê Nguyễn Thành Nhân thì cũng như Huyền Trang, cảm nhận không gian đường đua trong thời gian ngắn tập luyện ở sở thú Chonburi sẽ vẫn là khó khăn cho các cua rơ Việt Nam. Nhưng tất cả sẽ cố gắng với hy vọng sẽ tiếp cận được huy chương SEA Games.

Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng- Ảnh 5.

Huyền Trang đã cố gắng và sẽ tập luyện tốt hơn

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Tin liên quan

Campuchia rút lui toàn diện các môn khỏi SEA Games 33: Đối mặt án phạt cực nặng toàn châu Á

Campuchia rút lui toàn diện các môn khỏi SEA Games 33: Đối mặt án phạt cực nặng toàn châu Á

Thông tin Campuchia rút khỏi toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games 33 đang làm dấy lên nhiều tranh luận trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là SEA Games sẽ bị ảnh hưởng ra sao và thể thao Campuchia sẽ đối mặt với những hệ lụy nào.

Châu Tuyết Vân đưa bố mẹ đến Bangkok cổ vũ taekwondo 'mở hàng' vàng SEA Games: Hồi hộp…

Sốc: Campuchia rút toàn bộ các môn tại SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

sở thú Sea games cua rơ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận