Cua rơ Việt Nam rơi lệ vì không thể 'bay' tốt ở đường đua trong sở thú, HLV lên tiếng

Nếu cảm nhận tốt sẽ "bay" tốt hơn

Huyền Trang bước vào nội dung đổ đèo với chút áp lực khi mà những kỳ SEA Games trước đây, các đàn chị luôn có HCV ở môn xe đạp địa hình như Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thùy Trang hay Đinh Thị Như Quỳnh. Hiểu điều đó nên trước khi xuất phát, Huyền Trang tự vấn an mình dù còn thiếu nhiều kinh nghiệm, bước ra "biển lớn" sẽ không hề dễ dàng, nên cứ chơi thoải mái, chơi đúng khả năng tốt nhất của mình là được.

Huyền Trang không thể "bay" nhanh qua những đoạn dốc ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng sở dĩ cô bật khóc sau khi kết thúc là cảm thấy mình không đạt được khả năng tốt nhất. Đặc biệt là những đoạn "bay" qua dốc đèo với tốc độ chưa như ý muốn. Từ ngữ này giới chuyên môn hay dùng để nói đến những đoàn phóng xe như bay khi đổ dốc hoặc ngoặt cua thật nhanh. Muốn làm tốt như vậy phải tập luyện thuần thục, phải quen đường để có trạng thái thi đấu tốt nhất. Nhưng thời gian để VĐV Việt Nam tập luyện chỉ có hơn 1 ngày nên không thể nào "bay" tốt như các VĐV chủ nhà.

Huyền Trang nức nở: "Em buồn vì không thể "bay" thật tốt khi thời gian làm quen với cung đường mới do BTC bố trí ở sở thú tại Chonburi chưa nhiều, chưa thích nghi hoàn toàn. Có nhiều đoạn dốc và ngoặt nhanh em chưa cảm nhận hết. Lẽ ra em sẽ làm tốt hơn nếu được tập luyện ít nhất một thời gian tại đây. Dẫu sao em cảm thấy mình còn yếu, phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa".

Huyền Trang khóc sau khi đua xong ẢNH: KHẢ HÒA

Huyền Trang bật khóc ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Lê Nguyễn Thành Nhân cho biết, nếu Huyền Trang có trạng thái tốt hơn ở những khúc cua và đoạn dốc để có độ "bay" mạnh mẽ hơn thì có thể sẽ soán được vị trí thứ 4 của cua rơ người Philippines. Tuy vẫn còn khoảng cách với các đối thủ, nhất là còn thua đến gần 20 giây so với người đứng trên mình, nhưng dù sao kết quả 3 phút 41 giây 915 của Huyền Trang cũng đã là quá tốt so với những gì chờ đợi. Việc ban tổ chức bố trí nhiều đoạn đường đua nhân tạo trong sở thú mà không phải là địa hình tự nhiên nhiều, khiến cua rơ Việt Nam khi tập luyện làm quen bị "đứng hình", gặp khá nhiều khó khăn nên dù rất nỗ lực vẫn chưa thể hiện tốt hoàn toàn.

Nỗi buồn khi nghe kết quả ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai 11.12, 2 cua rơ nam sẽ thi băng đồng. Theo HLV Lê Nguyễn Thành Nhân thì cũng như Huyền Trang, cảm nhận không gian đường đua trong thời gian ngắn tập luyện ở sở thú Chonburi sẽ vẫn là khó khăn cho các cua rơ Việt Nam. Nhưng tất cả sẽ cố gắng với hy vọng sẽ tiếp cận được huy chương SEA Games.