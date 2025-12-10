Campuchia rút lui toàn diện các môn khỏi SEA Games 33: Đối mặt án phạt cực nặng toàn châu Á

Lịch thi đấu SEA Games sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng

Trước khi xuất hiện khả năng rút lui toàn diện, Campuchia đã lần lượt thông báo không tham dự 10 môn thể thao, gồm billiards, muay Thái, judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây. Tối 9.12, một số VĐV Campuchia vẫn tham gia lễ khai mạc SEA Games tại SVĐ Rajamangala nhưng đến sáng 10.12, ở vòng loại 100 m bơi tự do nam, 2 VĐV Campuchia không tham gia tranh tài dù có mặt trong danh sách thi đấu.

Vòng loại 100 m bơi tự do nam, 2 VĐV Campuchia không tham gia tranh tài Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khi thể thao Campuchia rút khỏi toàn bộ các môn thi đấu (nước này sẽ có thư gửi BTC vào 11 giờ hôm nay), SEA Games 33 đối diện nhiều hệ lụy lớn. Công tác tổ chức và sắp xếp lịch thi đấu ở nhiều bộ môn sẽ bị đảo lộn, buộc BTC phải điều chỉnh gấp để đảm bảo tính hợp lệ của các bảng đấu cũng như hệ thống phân hạng.

Một số môn có thể không còn đủ số đội hoặc VĐV để thi đấu theo thể thức chuẩn, dẫn đến việc thay đổi hoặc rút gọn nội dung. Ngoài thiệt hại về chuyên môn, việc rút lui đột ngột cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh và uy tín của SEA Games 33 trong mắt các quốc gia khu vực.

Thể thao Campuchia nguy cơ bị phạt nặng

Không chỉ dừng lại ở phạm vi đại hội, việc Campuchia rút khỏi hàng loạt môn còn kéo theo những hệ quả lớn ở tầm châu Á và thế giới. Nhiều liên đoàn thể thao quốc tế và khu vực được cho là đang xem xét khả năng đưa ra án phạt sau động thái bỏ thi đấu của Campuchia. Đến nay đã có Liên đoàn Cầu mây thế giới và Liên đoàn Cầu mây châu Á xác nhận cấm VĐV Campuchia tham dự ASIAD 2026.

Một số VĐV Campuchia trước đó đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33

Nếu các biện pháp kỷ luật rộng hơn được ban hành, các đội tuyển Campuchia có thể phải đối mặt với nguy cơ bị hạn chế hoặc cấm tham dự những giải đấu quan trọng trong thời gian tới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu mà còn tác động trực tiếp đến quá trình phát triển lực lượng VĐV của Campuchia trong tương lai.