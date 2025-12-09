Thái Lan nói không được dùng thuế quan ép nước này hòa bình với Campuchia

Hãng Reuters ngày 9.12 dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói rằng việc đe dọa áp thuế không nên được dùng để gây sức ép buộc nước này mở đàm phán với Campuchia và chấm dứt xung đột ở biên giới, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm giảm căng thẳng là ở phía láng giềng.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ẢNH: AFP

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại vào ngày 8.12 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và buộc hàng trăm ngàn người phải rời khỏi khu vực biên giới, trong bối cảnh 2 nước đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Đợt bạo lực lần này được xem là nghiêm trọng nhất giữa 2 nước láng giềng Đông Nam Á kể từ tháng 7, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc đàm phán về việc giảm thuế thương mại sẽ bị đóng băng nếu 2 bên không chấm dứt giao tranh. Động thái đó dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng được ký vào tháng 10 với sự hiện diện của ông Trump.

Người dân Campuchia di chuyển khỏi khu vực biên giới phía tây bắc hôm 9.12 ẢNH: AP

"Chúng tôi cho rằng không nên dùng thuế để gây sức ép buộc Thái Lan quay lại tuyên bố chung, quay lại tiến trình đối thoại. Cần tách vấn đề quan hệ Thái Lan - Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại", ông Sihasak phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ở Bangkok, đề cập thỏa thuận ngừng bắn nêu trên.

Tổng thống Trump chưa bình luận về bạo lực tái bùng phát tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia, nhưng một quan chức chính quyền Mỹ hôm 8.12 cho biết ông Trump "cam kết duy trì việc chấm dứt bạo lực và kỳ vọng chính phủ Campuchia và Thái Lan hoàn toàn tuân thủ các cam kết nhằm kết thúc xung đột này".

Người dân Thái Lan được sơ tán đến một trung tâm trú ẩn tạm thời ở tỉnh Buriram ẢNH: AP

Ông Sihasak cho biết tình hình hiện nay với Campuchia không phù hợp cho việc hòa giải từ bên thứ 3, nhấn mạnh rằng Phnom Penh phải thể hiện thiện chí và có động thái trước.

Reuters tối 9.12 dẫn lời một cố vấn của Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng đối thoại song phương với Thái Lan là ý tưởng hay. Vị này nói giờ là thời điểm tốt để đối thoại song phương và Campuchia sẵn sàng đối thoại vào bất cứ lúc nào. Trước đó, Campuchia khẳng định nước này vẫn cố gắng tuân thủ lệnh ngừng bắn và thỏa thuận mở rộng ký hồi tháng 10, đồng thời cáo buộc Thái Lan hành động gây hấn.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 9.12 nói rằng Campuchia đã chờ 24 giờ để thực thi thỏa thuận ngừng bắn, trước khi tiến hành các đợt phản công trong đêm.