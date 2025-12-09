Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan nói không được dùng thuế quan ép nước này hòa bình với Campuchia

Khánh An
Khánh An
09/12/2025 21:11 GMT+7

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng cần tách vấn đề quan hệ Thái Lan - Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại, sau khi xung đột tái bùng phát tại khu vực biên giới 2 nước.

Hãng Reuters ngày 9.12 dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói rằng việc đe dọa áp thuế không nên được dùng để gây sức ép buộc nước này mở đàm phán với Campuchia và chấm dứt xung đột ở biên giới, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm giảm căng thẳng là ở phía láng giềng.

Thái Lan từ chối áp thuế để hòa bình với Campuchia giữa xung đột biên giới - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow

ẢNH: AFP

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại vào ngày 8.12 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và buộc hàng trăm ngàn người phải rời khỏi khu vực biên giới, trong bối cảnh 2 nước đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Đợt bạo lực lần này được xem là nghiêm trọng nhất giữa 2 nước láng giềng Đông Nam Á kể từ tháng 7, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc đàm phán về việc giảm thuế thương mại sẽ bị đóng băng nếu 2 bên không chấm dứt giao tranh. Động thái đó dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng được ký vào tháng 10 với sự hiện diện của ông Trump.

Thái Lan từ chối áp thuế để hòa bình với Campuchia giữa xung đột biên giới - Ảnh 2.

Người dân Campuchia di chuyển khỏi khu vực biên giới phía tây bắc hôm 9.12

ẢNH: AP

"Chúng tôi cho rằng không nên dùng thuế để gây sức ép buộc Thái Lan quay lại tuyên bố chung, quay lại tiến trình đối thoại. Cần tách vấn đề quan hệ Thái Lan - Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại", ông Sihasak phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ở Bangkok, đề cập thỏa thuận ngừng bắn nêu trên.

Tổng thống Trump chưa bình luận về bạo lực tái bùng phát tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia, nhưng một quan chức chính quyền Mỹ hôm 8.12 cho biết ông Trump "cam kết duy trì việc chấm dứt bạo lực và kỳ vọng chính phủ Campuchia và Thái Lan hoàn toàn tuân thủ các cam kết nhằm kết thúc xung đột này".

Thái Lan từ chối áp thuế để hòa bình với Campuchia giữa xung đột biên giới - Ảnh 3.

Người dân Thái Lan được sơ tán đến một trung tâm trú ẩn tạm thời ở tỉnh Buriram

ẢNH: AP

Ông Sihasak cho biết tình hình hiện nay với Campuchia không phù hợp cho việc hòa giải từ bên thứ 3, nhấn mạnh rằng Phnom Penh phải thể hiện thiện chí và có động thái trước.

Reuters tối 9.12 dẫn lời một cố vấn của Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng đối thoại song phương với Thái Lan là ý tưởng hay. Vị này nói giờ là thời điểm tốt để đối thoại song phương và Campuchia sẵn sàng đối thoại vào bất cứ lúc nào. Trước đó, Campuchia khẳng định nước này vẫn cố gắng tuân thủ lệnh ngừng bắn và thỏa thuận mở rộng ký hồi tháng 10, đồng thời cáo buộc Thái Lan hành động gây hấn.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 9.12 nói rằng Campuchia đã chờ 24 giờ để thực thi thỏa thuận ngừng bắn, trước khi tiến hành các đợt phản công trong đêm.

Tin liên quan

Thái Lan và Campuchia gấp rút sơ tán dân sau đụng độ ở biên giới

Thái Lan và Campuchia gấp rút sơ tán dân sau đụng độ ở biên giới

Thái Lan sơ tán hàng trăm ngàn người và đóng cửa toàn bộ trường học tại 5 tỉnh biên giới, trong khi Campuchia cũng sơ tán người dân khi căng thẳng leo thang và đụng độ tái bùng phát giữa binh sĩ 2 nước.

Căng thẳng Thái Lan - Campuchia tăng nhiệt

Đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang, khí tài hạng nặng xuất hiện?

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan xung đột biên giới Trump Hun Sen Sihasak Phuangketkeow
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận