Nhà thi đấu SEA Games 33 đầy… muỗi, cả thầy lẫn trò đội tuyển bơi Singapore lại ‘khoái chí’

Sáng 10.12, 6 nội dung đầu tiên của môn bơi lội SEA Games 33 chính thức được tranh tài tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok). Sau khi vòng loại kết thúc, các VĐV "tập kết" ở bể bơi phụ để hồi phục cũng như chờ tập luyện, thi đấu. Quanh bể bơi phụ có rất nhiều cây cối, cộng thêm BTC chưa phun thuốc diệt muỗi nên các VĐV thường bị muỗi "quấy rầy". Đội tuyển bơi lội Singapore đã chuẩn bị sẵn vợt muỗi điện để diệt loài côn trùng gây hại này.

Nữ kình ngư trẻ Singapore tỏ ra rất hào hứng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cô còn rủ rê đồng đội đi diệt muỗi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thậm chí, thành viên BHL cũng vào cuộc. Ông còn vỗ vào cạnh vợt muỗi để nghe thêm tiếng nổ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Họ rủ nhau diệt muỗi ở mọi ngọc ngách và rất vui vẻ khi làm điều này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

VĐV Thái Lan tò mò khi nghe tiếng cười lớn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, ở góc đối diện, các thành viên BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam ép dẻo, giãn cơ cho VĐV đã tham gia tranh tài ở vòng loại sáng nay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các VĐV sẽ được nghỉ ngơi khoảng 8 tiếng trước khi thi đấu chung kết ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong ngày tranh tài đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam có các thành viên tham dự gồm Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên (200 m bơi hỗn hợp nam), Võ Thị Mỹ Tiên (200 m bơi bướm nữ), Trần Văn Nguyễn Quốc, Jeremie Lương (100 m bơi tự do nam), Nguyễn Thúy Hiền (50 m bơi ếch nữ), Cao Văn Dũng và Trịnh Trường Vinh (100 m bơi ngửa nam). Chỉ có Trường Vinh còn non kinh nghiệm nên bị loại, còn tất cả VĐV khác đều giành quyền vào thi đấu chung kết. Các nội dung chung kết sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ cùng ngày.