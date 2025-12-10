Độc lạ môn võ có cả ông già Noel, ninja... 'đại náo' sàn đấu SEA Games 33

Không phải là những trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở thường thấy, sáng nay (10.12), nhà thi đấu jujitsu tại SEA Games 33 bỗng chốc hóa thành một... sân khấu kịch đầy màu sắc. Đó chính là "đặc sản" của nội dung duo show thuộc môn jujitsu – nơi võ thuật kết hợp với diễn xuất.



Hóa thân cương thi, mang về huy chương SEA Games đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Theo chia sẻ của VĐV Trần Hữu Tuấn (đội tuyển jujitsu Việt Nam), khác với nội dung duo thuần túy (chỉ tập trung vào chuyên môn, kỹ thuật), duo show yêu cầu các đội thi phải xây dựng một kịch bản diễn xuất cụ thể dựa trên nhóm tiêu chí kỹ thuật được quy định từ trước. Trong vòng 2 phút, các võ sĩ không chỉ phải ra đòn chuẩn xác mà còn phải diễn xuất sao cho nhập tâm. Trọng tài sẽ chấm điểm dựa trên cả kỹ thuật lẫn khả năng diễn xuất của VĐV.

Và thế là, sàn đấu jujitsu bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết!

VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc đóng vai cương thi trong màn trình diễn của đội Việt Nam ẢNH: N.T

Trong đó, hai VĐV Việt Nam Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích gây ấn tượng với màn trình diễn có ý tưởng lạ lẫm. Lấy cảm hứng từ những bộ phim về chủ đề cương thi thịnh hành từ chục năm trước, hai võ sĩ Việt Nam đã biến sàn đấu thành một thước phim vừa rùng rợn, vừa hài hước. Những động tác di chuyển cứng đờ đặc trưng của "xác sống" kết hợp mượt mà với các kỹ thuật quật ngã đã khiến cả khán đài ồ lên thích thú.

Chính màn trình diễn "độc lạ" này đã mang về HCĐ cho Hồng Ngọc và Ngọc Bích. Đặc biệt hơn, đây chính là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 33.

Màn trình diễn độc đáo của 2 VĐV Việt Nam ở nội dung duo show - môn jujitsu

Bên cạnh Việt Nam, VĐV của các nước bạn cũng mang đến những kịch bản thú vị không kém. Khán giả như được thấy tuổi thơ của mình, khi VĐV đội Singapore đưa những trò chơi của trẻ con từ nhảy dây, oẳn tù tì... lên sàn đấu.

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan và Philippines lại biến sàn đấu thành lễ hội "cosplay". Một cặp đôi Thái Lan đã xuất sắc giành luôn tấm HCV nhờ màn hóa thân thành ông già Noel. Có lẽ nhờ "phát quà" bằng những đòn vật quá đẹp mắt mà họ đã chinh phục hoàn toàn ban trọng tài. Chưa hết, các fan của truyện tranh Nhật Bản còn được dịp reo hò khi thấy các sự xuất hiện của "ninja làng lá" (lấy cảm hứng từ Naruto) xuất hiện, thi triển "nhẫn thuật" jujitsu đầy điệu nghệ.

VĐV Thái Lan hóa thân thành ông già Noel ẢNH: N.T

Không khí tại nhà thi đấu jujitsu sáng 10.12 ngập tràn tiếng cười và sự thư giãn. Những màn biểu diễn sống động, pha lẫn sự hài hước duyên dáng của các VĐV nội dung duo show đã giúp khán giả có những giây phút sảng khoái. Đây được xem là màn "khởi động" nhẹ nhàng, trước khi môn jujitsu quay trở lại với sự kịch tính, máu lửa và căng thẳng tột độ của nội dung fighting (đối kháng) diễn ra ngay sau đó.

Ở nội dung duo show, jujitsu Việt Nam đoạt 3 HCĐ, của các cặp VĐV: Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích, Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn, Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng.