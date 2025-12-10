Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam hãy quên những điều chưa như ý, quyết thắng Myanmar’

Quang Tuyến
Quang Tuyến
10/12/2025 12:29 GMT+7

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm và động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào sáng nay 10.12 trước trận đấu quyết định gặp đội Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đang quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển Myanmar trong trận đấu sắp tới. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, các cầu thủ nữ hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng. HLV Mai Đức Chung không chỉ là người dẫn dắt mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn đội. 

Sáng nay 10.12, ông Nguyễn Hồng Minh – Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã đến thăm và động viên tinh thần đội tuyển nữ quốc gia trước trận đấu quyết định gặp đội tuyển nữ Myanmar, diễn ra lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân vận động Chonburi, Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam hãy giữ vững tinh thần

Chia sẻ với các cầu thủ, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: "Toàn đội hãy giữ vững tinh thần, quên đi những điều chưa được như ý trong trận trước và hướng tới trận đấu ngày mai với quyết tâm cao nhất. Tôi chúc toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ thành công, có được kết quả tốt nhất tại giải đấu này".

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam hãy quên những điều chưa như ý, quyết thắng Myanmar’- Ảnh 1.

Toàn đội tuyển nữ Việt Nam cùng Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tại khách sạn nơi đội ở

Tại buổi gặp mặt, HLV Mai Đức Chung đã báo cáo tình hình chung của toàn đội, cho biết dù gặp một số khó khăn nhưng các cầu thủ đều có sức khỏe tốt, không gặp chấn thương nào, tinh thần thi đấu cao và quyết tâm chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Toàn đội bày tỏ quyết tâm sẽ giành chiến thắng.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam hãy quên những điều chưa như ý, quyết thắng Myanmar’- Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung báo cáo với Trưởng đoàn

ẢNH: VFF

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập luyện tại sân vận động Legend Academy vào lúc 16 giờ để làm quen với khung giờ thi đấu sớm, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng sau hai trận đấu diễn ra lúc 18 giờ 30. Buổi tập này cũng giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu mới, duy trì phong độ và tinh thần thi đấu cao nhất.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam hãy quên những điều chưa như ý, quyết thắng Myanmar’- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp tới dự khán để cổ vũ tinh thần toàn đội, góp phần tiếp thêm động lực thi đấu cho các nữ cầu thủ.

Sự quan tâm của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng như đoàn thể thao Việt Nam với đội tuyển nữ sẽ là sự động viên, khích lệ lớn để các cầu thủ vững tâm trước trận đấu quan trọng.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam hãy quên những điều chưa như ý, quyết thắng Myanmar’- Ảnh 4.

Các tuyển thủ tập luyện

ẢNH: KHẢ HÒA

 

