Campuchia tuyên bố rút khỏi SEA Games 33, báo chí bản địa ủng hộ tuyệt đối: Đông Nam Á lại sốc

Trong sáng 10.12, đoàn thể thao Campuchia đã chính thức gửi thư đến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, xin rút lui khỏi SEA Games 33. Đây được xem là quyết định bất ngờ khi chỉ 1 ngày trước đoàn VĐV vẫn có mặt tại Thái Lan và tham dự lễ khai mạc SEA Games 33. Trong thư, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun bày tỏ: “Quyết định này được đưa ra một cách hết sức thận trọng. Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự đón tiếp, lòng hiếu khách, sự ấm áp và tinh thần thể thao mà THAOC và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc rời đi sớm này gây ra và chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của quý vị”.

Trên tờ Thmey Thmey, ký giả Pithora chỉ ra nguyên nhân chính: “Với khát khao thi đấu mãnh liệt, các VĐV Campuchia đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng tranh tài. Họ cũng tham dự lễ khai mạc một cách niềm nở, được đón chào nồng nhiệt tại Thái Lan. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của NOCC đã được đưa ra vào sáng 10.12 và Campuchia sẽ vắng bóng tại tất cả các địa điểm thi đấu của SEA Games 33. Nguyên nhân chính của vụ rút lui là NOCC đã nhận được rất nhiều thư từ gia đình các VĐV. Họ lo lắng cho an toàn của con em mình và yêu cầu NOCC phải đưa các VĐV trở về Campuchia ngay lập tức”.

Các VĐV Campuchia sẽ vắng bóng tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, tờ Khmer Timer cũng chỉ ra lý do tương tự: “Campuchia rút sớm các VĐV khỏi SEA Games 33 vì lo ngại về an toàn. Ông Vath Chamroeun nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra với sự miễn cưỡng rất lớn, đồng thời ghi nhận “sự hiếu khách, ấm áp và tinh thần thể thao” mà Ủy ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á của Thái Lan (THASOC) và Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) đã dành cho đội tuyển Campuchia”.

Tờ báo Campuchia cũng bình luận: “NOCC dự kiến sẽ phối hợp với Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) để hoàn tất một số công tác hậu cần cũng như thực hiện mọi thủ tục cần thiết để các VĐV Campuchia rời Thái Lan sớm nhất có thể. Bức thư không nêu chi tiết bản chất của những lo ngại về an ninh dẫn đến việc rút lui khẩn cấp. Tình hình này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Campuchia thông báo với SEAGF về ý định rút khỏi 8 môn thể thao vì những lo ngại liên quan đến an ninh”.

Báo Campuchia bình luận đầy bất ngờ

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc Campuchia rút lui ngay trong ngày thi đấu đầu tiên SEA Games sẽ khiến uy tín của nền thể thao nước này bị suy giảm nghiêm trọng trong mắt quốc tế. Nặng hơn, thể thao Campuchia còn có thể nhận thêm các án phạt bổ sung từ các liên đoàn thể thao quốc.

Tuy nhiên, trên trang Kampuchea Thmey Daily, ký giả Chean Virakbot lại bày tỏ đầy bất ngờ: “Đoàn thể thao Campuchia cho rằng thể thao là sứ giả của tình đoàn kết, tình hữu nghị và sự thống nhất. Vì thế, với tư cách thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế phù hợp với các nguyên tắc Olympic, Campuchia cũng đã có mặt tại Thái Lan. Sự hiện diện chính thức tại lễ thượng cờ và lễ khai mạc có nghĩa là Campuchia đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình”.

Các VĐV Campuchia trong ngày dự lễ thượng cờ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kampuchea Thmey Daily nhấn mạnh: “Quyết định rút lui được công chúng Campuchia hoan nghênh, vì mối quan tâm chính của họ là sự an toàn của các đại biểu và VĐV tại Thái Lan”.

Tương tự trang Kampuchea Thmey Daily, trang Campuchia Expres News bày tỏ: “Xin lưu ý rằng đoàn thể thao Campuchia đã hoàn thành mọi nhiệm vụ ngoại giao. Đồng thời, đoàn thể thao Campuchia cũng tuân thủ các luật chính thức của khu vực và quốc tế. Vì thế, việc trở về lúc này là hoàn toàn hợp lý”.