Lịch thi đấu cực mới của U.23 Việt Nam hôm nay: Đủ sức thắng Malaysia

Q UYẾT THẮNG

Cục diện môn bóng đá nam SEA Games 33 đã thay đổi nhiều sau khi U.23 Philippines đánh bại U.23 Indonesia, đoạt ngôi đầu bảng C, trở thành đội đầu tiên vào bán kết. Điều này đồng nghĩa đội U.23 VN chỉ cần không thua sẽ vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không có tư tưởng chủ hòa, mà nỗ lực để đánh bại U.23 Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng B. Ông Kim nhấn mạnh: "Tôi thường xuyên nhắc nhở cầu thủ, đây không chỉ là trận vòng bảng mà là chuẩn bị cho bán kết. Chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc. Ở trận gặp U.23 Lào chúng tôi có khá nhiều cơ hội, tuy nhiên chưa tận dụng được. Nhưng những trận đầu tiên không dễ, U.23 VN thường chơi tốt dần lên. Tôi nghĩ rằng cầu thủ thông qua chiến thắng vừa qua sẽ tự tin hơn để tiếp tục chơi tốt và giành chiến thắng".

U.23 VN đặt mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia Ảnh: Nhật Thịnh

Bình luận viên Tạ Biên Cương cũng bày tỏ quan điểm: "Cục diện của bảng đấu đem đến sự lựa chọn cho U.23 VN, đồng nghĩa có thêm ưu thế trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng. Việc có thể lựa chọn kết quả hòa hay thắng sẽ giúp thi đấu thuận lợi hơn, nhưng tôi cho rằng U.23 VN sẽ quyết thắng để tạo đà tâm lý cho vòng bán kết. Chiến thắng càng là bắt buộc vì đây không chỉ là câu chuyện ở SEA Games 33 mà còn là cuộc chiến ở cấp độ đội tuyển quốc gia đang rất nóng thời gian qua. Do đó, tôi tin tưởng HLV Kim Sang-sik sẽ yêu cầu một chiến thắng từ các học trò".

Những ngày qua, ông Kim và ban huấn luyện đã có nhiều cách giúp đội giữ được sự tập trung. Bản thân các cầu thủ giải trí bằng trò chơi điện tử, tập gym hoặc ra hồ bơi thả lỏng. Các cầu thủ đều đang giữ sự tập trung tối đa, cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất cả về kỹ thuật, thể lực lẫn tâm lý cho trận quyết đấu với U.23 Malaysia.

U.23 M ALAYSIA KHÔNG ĐÁNG NGẠI

Sau hơn 1 tuần chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik đã tìm ra đội hình xuất phát để có thể tạo ra thế trận áp đảo và sút tung lưới U.23 Malaysia. Dự kiến, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có ít nhất 2 sự thay đổi so với đội hình đá chính trận đầu gặp U.23 Lào. Nhiều khả năng Văn Khang đá tiền đạo phải và Phi Hoàng đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Nhìn từ các buổi tập có thể sẽ có bất ngờ khi Lê Viktor được trao cơ hội vào sân từ đầu thay cho Thanh Nhàn. Với mục tiêu giành chiến thắng, U.23 VN sẽ chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu trước đối thủ chúng ta vẫn luôn bất bại kể từ năm 2013.

Ông Kim Sang-sik khẳng định: "Đội tuyển VN đã thua 0-4 trước đội tuyển Malaysia khiến lòng tự trọng các cầu thủ U.23 VN bị tổn thương, nên họ đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận tới. Sau trận thắng U.23 Lào, chúng tôi có 1 tuần chuẩn bị thi đấu với U.23 Malaysia, tất cả 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt. Trận đấu này rất quan trọng, tinh thần U.23 VN đang rất tốt để giành kết quả tốt nhất. U.23 Malaysia có thể lực, sức mạnh trong tấn công, nhưng chúng tôi với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật sẽ quyết tâm giành chiến thắng".

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất U.23 VN phải là chính mình, khi đó chúng ta không ngán bất cứ đối thủ nào ở Đông Nam Á, cho dù đó là Thái Lan, Indonesia… Đội hình U.23 VN hiện tại chỉ có 4 cái tên từng đá SEA Games trước là Văn Khang, Quốc Việt, Thái Sơn, Thanh Nhàn, 19 cầu thủ còn lại mới lần đầu nếm trải sân chơi quan trọng này, nên cần sớm giải tỏa được sự căng thẳng. Thực tế, tôi tin tưởng nếu U.23 VN thoải mái tâm lý thì chắc chắn U.23 Malaysia sẽ không có cơ hội".