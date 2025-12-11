Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

BLV Tạ Biên Cương tin U.23 Việt Nam sẽ tung chiêu cực mới, đánh bại U.23 Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
11/12/2025 00:02 GMT+7

Bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương khẳng định U.23 Việt Nam sẽ gây bất ngờ cho U.23 Malaysia bằng những 'vũ khí' mới chưa lộ diện trong trận thắng U.23 Lào.

BLV Tạ Biên Cương tin U.23 Việt Nam sẽ tung chiêu cực mới, đánh bại U.23 Malaysia - Ảnh 1.

Ông Kim đã chuẩn bị rất kỹ cho U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam sẽ gây bất ngờ từ hàng công

Đội tuyển U.23 Việt Nam sau khi thắng U.23 Lào 2-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam tại SEA Games sẽ bước vào trận quyết đấu với U.23 Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12, để tranh ngôi đầu bảng B, nơi chúng ta thắng hay hòa là sẽ đi tiếp.

BLV Tạ Biên Cương tỏ ra rất yên tâm về Đình Bắc sau cú đúp của chân sút trẻ ở trận mở màn, đồng thời tin tưởng HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho U.23 Việt Nam bằng những bài tấn công vẫn giấu kỹ, chưa bung ra.

BLV Tạ Biên Cương cho rằng: "Sau khi Đình Bắc tỏa sáng ở trận đầu tiên, sẽ đến lượt U.23 Việt Nam trình làng "vũ khí" mới nằm trong số những người còn lại như Văn Khang, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Viktor, Văn Thuận hay Ngọc Mỹ.

BLV Tạ Biên Cương tin U.23 Việt Nam sẽ tung chiêu cực mới, đánh bại U.23 Malaysia - Ảnh 2.

Ông Kim phát áo bib để U.23 Việt Nam chia đôi đá đối kháng chiều 10.12

ảnh: Nhật Thịnh

Họ sẽ chia lửa bằng cách di chuyển linh hoạt xung quanh Đình Bắc - chắc chắn sẽ bị kèm cặp kỹ bởi các hậu vệ U.23 Malaysia. Đội U.23 Việt Nam sẽ tận dụng khả năng thu hút người của Đình Bắc để tạo điểm nổ mới.

Đây cũng sẽ là cơ hội để những người đang chịu áp lực vì những đánh giá sau màn mở đầu chưa tốt sẽ ghi điểm. Thói quen của ông Kim sẽ có nhiều thay đổi sau trận đầu tiên, tạo ra cơ hội để các chân sút khác ngoài Đình Bắc ghi bàn giải tỏa áp lực".

U.23 Malaysia không quá đặc biệt

Cũng trong phần phát biểu của mình, BLV Tạ Biên Cương đã nhắc đến một số lo lắng có phần bi quan từ bộ phận người hâm mộ sau khi chứng kiến U.23 Malaysia thắng đậm U.23 Lào.

BLV Tạ Biên Cương tin U.23 Việt Nam sẽ tung chiêu cực mới, đánh bại U.23 Malaysia - Ảnh 3.

Ông Kim rất tự tin U.23 Việt Nam sẽ đánh bại U.23 Malaysia

ảnh: Nhật Thịnh

Ông bày tỏ: "Một số CĐV đang lo lắng khi U.23 Malaysia thắng đậm Lào hơn U.23 Việt Nam. Nhưng bóng đá không phải là phép tính bắc cầu, nhất là khi U.23 Lào đá với chúng ta hoàn toàn khác so với khi gặp U.23 Malaysia.

Ở trận đầu tiên U.23 Lào đã cố tình thủ hòa U.23 Việt Nam để tìm cơ hội trong trận tiếp theo, còn khi bước vào trận cuối với U.23 Malaysia họ ào lên chơi tấn công, đặc biệt là hiệp 2.

Việc thay đổi lối chơi cởi mở và mạo hiểm hơn, cùng hàng phòng ngự không còn chắc chắn nên U.23 Lào thua đậm là bình thường. Do vậy, chúng ta cần bình tĩnh. Thực tế, tôi thấy U.23 Malaysia không quá đặc biệt".

