Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
10/12/2025 18:30 GMT+7

Ngày thi đấu đầu tiên của teakwondo Việt Nam đã kéo rất dài, trong đủ cung bậc cảm xúc tiếc nuối, phẫn nộ dồn nén trước khi vỡ òa với tấm HCV ở nội dung cuối cùng đồng đội sáng tạo.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 1.

Giọt nước mắt hạnh phúc của VĐV Nguyễn Xuân Thành sau tấm HCV đầu tiên cho teakwondo Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Ngày dài căng thẳng của taekwondo Việt Nam

Môn taekwondo đã mở đầu sóng gió khi trọng tài (người đứng đầu Hội đồng trọng tài đến từ Singapore) trắng trợn thiên vị "dìu" Singapore khiến 2 đoàn Việt Nam và Philippines nộp đơn khiếu kiện, kèm theo mức phí 400 USD.

Niềm vui về màn ra quân thành công của taekwondo Việt Nam đã nhanh chóng biến thành sững sờ, phẫn nộ và tức giận khi bất chấp rất nhiều bằng chứng đưa ra, BTC vẫn bỏ qua các lỗi của VĐV Singapore và công nhận kết quả.

VĐV taekwondo Việt Nam khóc nức nở khi giành HCV: ‘Tụi em đã làm được’

Sau tấm HCB tức tưởi của nội dung biểu diễn quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ là những quãng thời gian sốt ruột, khi nội dung đồng đội nam tiêu chuẩn thi đấu không thành công, đồng đội nữ tiêu chuẩn giành HCĐ.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 2.

Nguyễn Phan Khánh Hân (đi đầu) và các đồng đội tự hào cùng Quốc kỳ Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Nhưng rồi đến nội dung cuối cùng, teakwondo đã đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm 5 VĐV Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan và Myanmar, Philippines để giành HCV nội dung đồng đội sáng tạo.

Vỡ òa hạnh phúc

Các VĐV của chúng ta đã kết thúc phần thi đấu với 8,060 điểm, hơn Thái Lan giành HCB với 7,940 điểm, Philippines giành HCĐ với 7,580 điểm. Đây là HCV đầu tiên và duy nhất của taekwondo Việt Nam trong ngày thi đấu 10.12

Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó chủ tịch liên đoàn taekwondo Việt Nam - chia sẻ cảm xúc sau ngày thi đấu đầu tiên

Nữ VĐV Nguyễn Phan Khánh Hân xúc động chia sẻ những áp lực trước giờ xung trận: "Chúng tôi rất là run và bồi hồi không biết đội có giành chiến thắng được không. Nhưng chúng tôi xác định tinh thần động viên nhau mình cứ làm tốt nhất bài thi của mình.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 3.

Màn trình diễn ấn tượng của nhóm đồng đội sáng tạo

ảnh: Nhật Thịnh

Khoảng thời gian chúng tôi tập vừa qua, chúng cố gắng thể hiện hết sức mình trên sân thi đấu. Thi đầu tiên luôn là khó khăn rất lớn cho Việt Nam, trong khi đội có một bạn bị chấn thương nữa.

Chúng tôi rất lo lắng không biết có hoàn thành được bài thi hay không. Trên sân thi đấu, lúc chuẩn bị, tôi động viên mọi người mình cứ tập hết sức mình, từ những gì mình có và mình thể hiện trên sân, cố gắng không để lỗi và mình hoàn thành bài thi của mình".

(tiếp tục cập nhật)

Màn kết xúc động của ngày thi đầu tiên taekwondo Việt Nam

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 4.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 5.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 6.

Màn trình diễn ấn tượng của nhóm đồng đội sáng tạo

Nhật Thịnh

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 7.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 8.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 9.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 10.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 11.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 12.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 13.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 14.

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 15.

Nguyễn Phan Khánh Hân (đi đầu) và các đồng đội tự hào cùng Quốc kỳ Việt Nam

Nhật Thịnh

Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!- Ảnh 16.

 

Tin liên quan

HLV Kim: 'Lòng tự trọng U.23 Việt Nam bị tổn thương, chiến thắng là bắt buộc'

HLV Kim: 'Lòng tự trọng U.23 Việt Nam bị tổn thương, chiến thắng là bắt buộc'

Chiều 10.12, HLV Kim Sang-sik đã có chia sẻ với báo chí, khẳng định U.23 Việt Nam thôi thúc động lực rất lớn để đánh bại U.23 Malaysia sau khi đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia nhập tịch 'lậu'.

Thầy của ‘song’ Hương tiết lộ điều thú vị, giành vàng SEA Games nhờ bản lĩnh vượt gió

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam, Như Quỳnh 'cực nhây'

Khám phá thêm chủ đề

taekwondo Sea games Nguyễn Phan Khánh Hân Nguyễn Xuân Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận