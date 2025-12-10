Võ sĩ trẻ bật khóc ngon lành sau khi giành vàng taekwondo: Một ngày đầy cung bậc cảm xúc!

Giọt nước mắt hạnh phúc của VĐV Nguyễn Xuân Thành sau tấm HCV đầu tiên cho teakwondo Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Ngày dài căng thẳng của taekwondo Việt Nam

Môn taekwondo đã mở đầu sóng gió khi trọng tài (người đứng đầu Hội đồng trọng tài đến từ Singapore) trắng trợn thiên vị "dìu" Singapore khiến 2 đoàn Việt Nam và Philippines nộp đơn khiếu kiện, kèm theo mức phí 400 USD.

Niềm vui về màn ra quân thành công của taekwondo Việt Nam đã nhanh chóng biến thành sững sờ, phẫn nộ và tức giận khi bất chấp rất nhiều bằng chứng đưa ra, BTC vẫn bỏ qua các lỗi của VĐV Singapore và công nhận kết quả.

VĐV taekwondo Việt Nam khóc nức nở khi giành HCV: ‘Tụi em đã làm được’

Sau tấm HCB tức tưởi của nội dung biểu diễn quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ là những quãng thời gian sốt ruột, khi nội dung đồng đội nam tiêu chuẩn thi đấu không thành công, đồng đội nữ tiêu chuẩn giành HCĐ.

Nguyễn Phan Khánh Hân (đi đầu) và các đồng đội tự hào cùng Quốc kỳ Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Nhưng rồi đến nội dung cuối cùng, teakwondo đã đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm 5 VĐV Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan và Myanmar, Philippines để giành HCV nội dung đồng đội sáng tạo.

Vỡ òa hạnh phúc

Các VĐV của chúng ta đã kết thúc phần thi đấu với 8,060 điểm, hơn Thái Lan giành HCB với 7,940 điểm, Philippines giành HCĐ với 7,580 điểm. Đây là HCV đầu tiên và duy nhất của taekwondo Việt Nam trong ngày thi đấu 10.12

Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó chủ tịch liên đoàn taekwondo Việt Nam - chia sẻ cảm xúc sau ngày thi đấu đầu tiên

Nữ VĐV Nguyễn Phan Khánh Hân xúc động chia sẻ những áp lực trước giờ xung trận: "Chúng tôi rất là run và bồi hồi không biết đội có giành chiến thắng được không. Nhưng chúng tôi xác định tinh thần động viên nhau mình cứ làm tốt nhất bài thi của mình.

Màn trình diễn ấn tượng của nhóm đồng đội sáng tạo ảnh: Nhật Thịnh

Khoảng thời gian chúng tôi tập vừa qua, chúng cố gắng thể hiện hết sức mình trên sân thi đấu. Thi đầu tiên luôn là khó khăn rất lớn cho Việt Nam, trong khi đội có một bạn bị chấn thương nữa.

Chúng tôi rất lo lắng không biết có hoàn thành được bài thi hay không. Trên sân thi đấu, lúc chuẩn bị, tôi động viên mọi người mình cứ tập hết sức mình, từ những gì mình có và mình thể hiện trên sân, cố gắng không để lỗi và mình hoàn thành bài thi của mình".

(tiếp tục cập nhật)

Màn kết xúc động của ngày thi đầu tiên taekwondo Việt Nam

Màn trình diễn ấn tượng của nhóm đồng đội sáng tạo Nhật Thịnh