Thể thao SEA Games 33

Thầy của ‘song’ Hương tiết lộ điều thú vị, giành vàng SEA Games nhờ bản lĩnh vượt gió

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/12/2025 16:48 GMT+7

Tấm HCV đầu tiên của canoeing Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ đến từ phong độ của 'song Hương', mà còn là chiến thắng trước thử thách lớn từ gió mạnh tại Ratchaburi.

“Song Hương” mở màn hoàn hảo cho Việt Nam tại SEA Games 33

Ngay sau khi bộ đôi Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, HLV trưởng đội tuyển canoeing Việt Nam, ông Lưu Văn Hoàn, đã có những chia sẻ về ngày thi đấu giàu cảm xúc của đội tuyển.

Theo HLV Lưu Văn Hoàn, đây là một ngày thi đấu rất thành công khi đội canoeing Việt Nam mang về 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Ông đánh giá màn trình diễn của các VĐV là "ấn tượng và tuyệt vời", đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi canoeing là đội tuyển đầu tiên mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam tại đại hội lần này.

Thầy của ‘song’ Hương tiết lộ điều thú vị, giành vàng SEA Games nhờ bản lĩnh vượt gió- Ảnh 1.

HLV Lưu Văn Hoàn trả lời phỏng vấn HTV sau khi canoeing Việt Nam giành HCV vào chiều 10.12

ẢNH: HTV

HLV cho biết bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã thể hiện đúng kỳ vọng ngay từ vòng loại khi dẫn đầu và được đánh giá cao nhất ở nội dung canoeing đôi nữ 500 m. Thành công của họ là kết quả từ sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực rất lớn trong tập luyện.

"Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng đối với toàn đội, tạo thêm động lực để chúng tôi tiếp tục thi đấu tốt hơn trong những ngày tới", ông Hoàn chia sẻ.

Gió mạnh tại Ratchaburi là thử thách lớn cho các VĐV

Thầy của ‘song’ Hương tiết lộ điều thú vị, giành vàng SEA Games nhờ bản lĩnh vượt gió- Ảnh 2.

Tấm HCV SEA Games xứng đáng cho những nỗ lực của Song Hương

ẢNH: QUANG TUYẾN

Nói về điều kiện thi đấu tại tỉnh Ratchaburi (Thái Lan), nơi tổ chức các môn canoeing và rowing, HLV Lưu Văn Hoàn thẳng thắn thừa nhận thời tiết có ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của VĐV. Gió mùa tại địa điểm thi đấu thổi mạnh suốt cả ngày, khiến việc điều khiển thuyền trở nên khó khăn hơn nhiều so với điều kiện tập luyện tại Hải Phòng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đội tuyển đã nhận được sự hỗ trợ tốt từ lãnh đạo Cục TDTT, liên đoàn và bộ môn, giúp các VĐV thích nghi hiệu quả với điều kiện thi đấu thực tế.

Nhìn về các nội dung sắp tới, HLV Lưu Văn Hoàn đặt nhiều kỳ vọng vào nội dung C2 nữ 200 m, dù ông cũng thừa nhận đây là cự ly mà Thái Lan và Indonesia có thế mạnh lớn nhờ nền tảng sức mạnh tốt.

Về ý nghĩa tấm HCV đầu tiên, HLV trưởng đội tuyển canoeing khẳng định đây là cú hích tinh thần quan trọng:

"Điều quan trọng nhất là tấm HCV giúp đội tuyển giải tỏa áp lực. Các VĐV sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong những nội dung tiếp theo", ông nói.

HLV Lưu Văn Hoàn kỳ vọng đội tuyển canoeing Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ và mang về thêm những tấm huy chương giá trị trong các ngày thi đấu còn lại của SEA Games 33.

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’

Phía sau tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33: Khi hai nàng Hương ‘song kiếm hợp bích’

Tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 có một ý nghĩa đặc biệt khi được tạo nên bởi 2 VĐV cùng mang tên Hương, cùng vượt qua những thử thách trong sự nghiệp và cùng hội tụ đúng thời điểm để mang lại khoảnh khắc rực rỡ cho canoeing Việt Nam.

